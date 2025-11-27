ETV Bharat / entertainment

बिग बॉस फेम संयुक्ता ने इस क्रिकेटर से रचाई शादी, धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी रह चुके हैं दूल्हेराजा

बिग बॉस तमिल फेम संयुक्ता शनमुगनाथन शादी के बंधन में बंध चुकी हैं. उन्होंने एक क्रिकेटर से शादी रचाई हैं.

Samyuktha and Aniruda Srikkanth
संयुक्ता शनमुगनाथन-अनिरुद्ध श्रीकांत (IANS)
चेन्नई: कई महीनों की डेटिंग के बाद एक्ट्रेस और मॉडल संयुक्ता शनमुगनाथन ने चेन्नई में एक प्राइवेट सेरेमनी में करीबी परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में शादी कर ली है. एक्ट्रेस ने एक क्रिकेटर से शादी की है. ये क्रिकेटर कोई और नहीं, बल्कि अनिरुद्ध श्रीकांत हैं. इस न्यूली वेड कपल ने अपने फैंस को अपनी शादी की झलकियां साझा की हैं.

बिग बॉस तमिल कंटेस्टेंट और एक्ट्रेस संयुक्ता शनुमुगनाथन ने गुरुवार को यहां एक छोटे से समारोह में क्रिकेटर अनिरुद्ध श्रीकांत से शादी की. कपल ने इंस्टाग्राम पर अपनी शादी की तस्वीरें शेयर की है, जिसके कैप्शन में उन्होंने शादी की डेट '27.11.2025' लिखा है.

संयुक्ता और अनिरुद्ध ने अपने बड़े दिन के लिए तैयार होने का एक वीडियो भी डाला. वीडियो में पॉपुलर टेलीविजन प्रेजेंटर और कॉलमिस्ट भावना बालकृष्णन, जो संयुक्ता की करीबी दोस्त हैं, कपल के बारे में बात कर रही थीं. वीडियो में संयुक्ता पिंक कलर की साड़ी और ट्रेडिशनल जूलरी में बेहद खूबसूरत लग रही हैं.

हालांकि, शादी के लिए संयुक्ता ने गोल्डन कलर की साड़ी चुनी थी. अनिरुद्ध भी उनके साथ ट्वनिंग करते हुए गोल्डन कलर का ट्रेडिशनल पंचा (शर्ट और धोती) में नजर आए. फूलों की वरमाला पहने यह जोड़ा बेहद खूबसूरत लग रहा था.

कौन हैं अनिरुद्ध श्रीकांत?
अनिरुद्ध श्रीकांत, जो भारत के पूर्व क्रिकेटर कृष्णमाचारी श्रीकांत के बेटे हैं, जो कि क्रिकेटर और स्पोर्ट्स कमेंटेटर हैं. अनिरुद्ध इंडियन प्रीमियर लीग में महेंद्र सिंह की धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेल चुके हैं.

डायरेक्टर ए. एस मुकुंदन की हाल ही में रिलीज हुई तमिल 'मधरस माफिया कंपनी' में पुलिस ऑफिसर का रोल करने वाली एक्ट्रेस संयुक्ता, तमिल टेलीविजन रियलिटी शो बिग बॉस में अपने काम के बाद फेमस हुईं.

