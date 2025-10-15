ETV Bharat / entertainment

साईं धरम तेज के बर्थडे पर फैंस को बड़ा तोहफा, 'संबराला यति गट्टू' से 'बाली' के रूप में आई एक्टर की पहली झलक

15 अक्टूबर को, फिल्म के मेकर्स प्राइम शो एंटरटेनमेंट ने टीजर को इस मैसेज के साथ साझा किया, 'एक आदमी, एक जमीन और खून और एक ऐसा बंधन जो उन्हें मजबूती से बांधता है संबरला यतिगट्टू असुर आगमन की झलक अब सामने आई है. हैप्पी बर्थडे मेगा सुप्रीम हीरो.'

हैदराबाद: साउथ सिनेमा के स्टार साईं दुर्गा तेज का आज जन्मदिन है. साईं 15 अक्टूबर को अपना 39वां जन्मदिन मना रहे हैं. जन्मदिन के अवसर पर, उनकी आगामी फिल्म संबरला येतिगाट्टू के मेकर्स ने पहली झलक साझा की है. एक्शन से भरपूर, इस सीन में साईं दुर्गा तेज एक भयावह दुनिया में लोगों के रक्षक के रूप में अपना अवतार दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं.

यह झलक फिल्म की दुनिया की एक झलक पेश करती है, जो बाली के नेतृत्व वाले एक उग्र कबीले के इर्द-गिर्द घूमती प्रतीत होती है, जिसका किरदार साईं दुर्गा तेज ने निभाया है. सीन में नायक की न्याय पाने की चाहत को दर्शाया गया है. इस मेगा हीरो ने अपनी भूमिका के लिए जबरदस्त फिजिकल ट्रांसफॉर्मेंशन किया है.

यह फिल्म पहले 25 सितंबर को रिलीज होने वाली थी. हालांकि, पवन कल्याण की 'ओजी' की रिलीज की तारीख के एलान के बाद मेकर्स ने अपनी रिलीज प्लान कोई सफाई नहीं दी थी. सितंबर में फिल्म के टीम ने इस बारे में एक बयान जारी किया.

बयान में लिखा था, 'सांबराला येतिगट्टू हमारे सबसे बड़ी कोशिशों में से एक है, जिसे इस उद्देश्य से तैयार किया गया है कि इस मोह लेने वाली कहानी को बेहतरीन तकनीकी के साथ जोड़ा जाए. विजुअल आर्टिस्ट्री से लेकर इमोशनल शब्दों तक, हर पहलू को एक अविस्मरणीय सिनेमाई अनुभव सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक विकसित किया जा रहा है. एक अप्रत्याशित हड़ताल और कुछ आवश्यक सीजी कार्य के कारण, कहानी की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए हमने सामूहिक रूप से फिल्म की रिलीज को बाद की तारीख तक स्थगित करने का निर्णय लिया है.

निर्देशन की दुनिया में कदम रख रहे रोहित केपी ने इस फिल्म को निर्देशित किया है और प्राइमशो एंटरटेनमेंट पर के निरंजन रेड्डी व चैतन्य रेड्डी ने निर्मित किया है. कलाकारों की टोली में ऐश्वर्या लक्ष्मी, जगपति बाबू, श्रीकांत, साईकुमार और अनन्या नागल्ला प्रमुख भूमिकाओं में हैं. वह आखिरी पवन कल्याण के साथ ब्रो (2023) में दिखे थे.