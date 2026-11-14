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समय रैना ने 'टॉक्सिक' पर ली हुमा कुरैशी की चुटकी, मिला ये जवाब, अब 'कॉफी विद करण' में धमाका करेंगे कॉमेडियन?

समय रैना और हुमा कुरैशी ( Show Poster )

हैदराबाद: कॉमेडियन समय रैना ने रॉकिंग स्टार यश की फिल्म टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स के बॉक्स-ऑफिस परफॉर्मेंस पर तब मजाक उड़ाया जब हुमा कुरैशी उनके पॉपुलर शो इंडियाज गॉट लेटेंट में आईं . समय के मजाक पर हुमा ने फिल्म के टाइटल का जिक्र करते हुए जवाब दिया, जिससे व्यूअरशिप, हेट-वॉचिंग और इसके स्टीमी ट्रेलर पर बहस शुरू हो गई.

हुमा ने गीतू मोहनदास की डायरेक्ट की हुई इस फिल्म में एलिज़ाबेथ का रोल किया था, जिसमें यश, नयनतारा, कियारा आडवाणी, रुक्मिणी वसंत और तारा सुतारिया भी थी. अपने बड़े बजट और स्टार कास्ट के बावजूद, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म नहीं किया और 350 करोड़ रुपये से ज़्यादा नहीं कमा पाई. इसकी हिंसा, सेंसुअल सीन, महिलाओं को दिखाने और इमोशनल गहराई की कमी के लिए इसकी बुराई भी हुई.

समय ने हुमा से क्या कहा था? एपिसोड के दौरान, समय ने हुमा से कहा, 'आमतौर पर लोग इंडियाज गॉट लेटेंट में आते हैं और फिर उनकी फिल्म फ्लॉप हो जाती है. आप पहले ही फिल्म फ्लॉप करने वाली हैं और फिर यहां आती हैं'. हुमा ने जवाब दिया, 'यार, मैंने अभी टॉक्सिक नाम की एक फिल्म में काम किया है , तुम जिंदगी में सच में टॉक्सिक हो'. समय ने जवाब दिया, 'लेकिन कम से कम लोग मुझे देखते तो हैं'.