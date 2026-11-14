ETV Bharat / entertainment

समय रैना ने 'टॉक्सिक' पर ली हुमा कुरैशी की चुटकी, मिला ये जवाब, अब 'कॉफी विद करण' में धमाका करेंगे कॉमेडियन?

समय रैना ने करण जौहर के शो में जाने का बड़ा हिंट दिया है. कॉमेडियन ने एक पोस्ट शेयर किया है.

Samay Raina and Huma Qureshi
समय रैना और हुमा कुरैशी (Show Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 14, 2026 at 11:17 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: कॉमेडियन समय रैना ने रॉकिंग स्टार यश की फिल्म टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स के बॉक्स-ऑफिस परफॉर्मेंस पर तब मजाक उड़ाया जब हुमा कुरैशी उनके पॉपुलर शो इंडियाज गॉट लेटेंट में आईं . समय के मजाक पर हुमा ने फिल्म के टाइटल का जिक्र करते हुए जवाब दिया, जिससे व्यूअरशिप, हेट-वॉचिंग और इसके स्टीमी ट्रेलर पर बहस शुरू हो गई.

हुमा ने गीतू मोहनदास की डायरेक्ट की हुई इस फिल्म में एलिज़ाबेथ का रोल किया था, जिसमें यश, नयनतारा, कियारा आडवाणी, रुक्मिणी वसंत और तारा सुतारिया भी थी. अपने बड़े बजट और स्टार कास्ट के बावजूद, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म नहीं किया और 350 करोड़ रुपये से ज़्यादा नहीं कमा पाई. इसकी हिंसा, सेंसुअल सीन, महिलाओं को दिखाने और इमोशनल गहराई की कमी के लिए इसकी बुराई भी हुई.

समय ने हुमा से क्या कहा था?

एपिसोड के दौरान, समय ने हुमा से कहा, 'आमतौर पर लोग इंडियाज गॉट लेटेंट में आते हैं और फिर उनकी फिल्म फ्लॉप हो जाती है. आप पहले ही फिल्म फ्लॉप करने वाली हैं और फिर यहां आती हैं'.

हुमा ने जवाब दिया, 'यार, मैंने अभी टॉक्सिक नाम की एक फिल्म में काम किया है , तुम जिंदगी में सच में टॉक्सिक हो'. समय ने जवाब दिया, 'लेकिन कम से कम लोग मुझे देखते तो हैं'.

हुमा ने बताया कि आजकल हेट-वॉचिंग भी ज्यादा व्यूअरशिप का कारण है. समय ने मजाक में कहा कि यही बात टॉक्सिक पर भी लागू हो सकती है और फिल्म के ट्रेलर में कई सीन पर ध्यान कराया.

बातचीत जारी रखते हुए हुमा ने कहा कि समय शो में मेहमानों को बुलाते समय अच्छी तरह से बात कर रहे थे, लेकिन एपिसोड के दौरान उन्होंने जहर उगलना शुरू कर दिया.

कॉफी विद करण सीजन 9 में होगी एंट्री

वहीं, अब कहा जा रहा है कि समय रैना इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर फिल्ममेकर करण जौहर के पॉपुलर शो कॉफी विद करण सीजन 9 में दस्तक देने जा रहे हैं. दरअसल, समय ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर कॉफी विद करण सीजन 9 का पोस्टर शेयर किया है, जिसमें करण कॉफी पीते दिख रहे हैं. अब देखना होगा कि क्या समय वाकई में इस शो में आने वाले हैं.

ये भी पढ़ें:

इंडियाज गॉट लेटेंट 2 न्यू एपिसोड: समय रैना से बोले MC स्टेन- तू मार खाने वाला है, PM मोदी के हमशक्ल ने किसे किया रॉस्ट, देखें

TAGGED:

SAMAY RAINA
SAMAY RAINA VS HUMA QURESHI
SAMAY RAINA TOXIC BOX OFFICE RUN
समय रैना और हुमा कुरैशी

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.