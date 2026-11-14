समय रैना ने 'टॉक्सिक' पर ली हुमा कुरैशी की चुटकी, मिला ये जवाब, अब 'कॉफी विद करण' में धमाका करेंगे कॉमेडियन?
समय रैना ने करण जौहर के शो में जाने का बड़ा हिंट दिया है. कॉमेडियन ने एक पोस्ट शेयर किया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 14, 2026 at 11:17 AM IST
हैदराबाद: कॉमेडियन समय रैना ने रॉकिंग स्टार यश की फिल्म टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स के बॉक्स-ऑफिस परफॉर्मेंस पर तब मजाक उड़ाया जब हुमा कुरैशी उनके पॉपुलर शो इंडियाज गॉट लेटेंट में आईं . समय के मजाक पर हुमा ने फिल्म के टाइटल का जिक्र करते हुए जवाब दिया, जिससे व्यूअरशिप, हेट-वॉचिंग और इसके स्टीमी ट्रेलर पर बहस शुरू हो गई.
हुमा ने गीतू मोहनदास की डायरेक्ट की हुई इस फिल्म में एलिज़ाबेथ का रोल किया था, जिसमें यश, नयनतारा, कियारा आडवाणी, रुक्मिणी वसंत और तारा सुतारिया भी थी. अपने बड़े बजट और स्टार कास्ट के बावजूद, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म नहीं किया और 350 करोड़ रुपये से ज़्यादा नहीं कमा पाई. इसकी हिंसा, सेंसुअल सीन, महिलाओं को दिखाने और इमोशनल गहराई की कमी के लिए इसकी बुराई भी हुई.
समय ने हुमा से क्या कहा था?
एपिसोड के दौरान, समय ने हुमा से कहा, 'आमतौर पर लोग इंडियाज गॉट लेटेंट में आते हैं और फिर उनकी फिल्म फ्लॉप हो जाती है. आप पहले ही फिल्म फ्लॉप करने वाली हैं और फिर यहां आती हैं'.
हुमा ने जवाब दिया, 'यार, मैंने अभी टॉक्सिक नाम की एक फिल्म में काम किया है , तुम जिंदगी में सच में टॉक्सिक हो'. समय ने जवाब दिया, 'लेकिन कम से कम लोग मुझे देखते तो हैं'.
हुमा ने बताया कि आजकल हेट-वॉचिंग भी ज्यादा व्यूअरशिप का कारण है. समय ने मजाक में कहा कि यही बात टॉक्सिक पर भी लागू हो सकती है और फिल्म के ट्रेलर में कई सीन पर ध्यान कराया.
बातचीत जारी रखते हुए हुमा ने कहा कि समय शो में मेहमानों को बुलाते समय अच्छी तरह से बात कर रहे थे, लेकिन एपिसोड के दौरान उन्होंने जहर उगलना शुरू कर दिया.
Samay Raina Vs Krushna Abhishek 😂 Samay Very Badly Roasted To Huma Qureshi For Toxic Movie Huma Qureshi Completely Speechless https://t.co/dRDaKQzApr— Filmy_Duniya (@ayaanpanda1) November 13, 2026
13 नवंबर को रिलीज हुए Samay Raina के India's Got Latent Season 2 के ताजा एपिसोड में Samay ने Huma की फिल्म Toxic के फ्लॉप होने पर तंज कसा। Samay ने कहा कि फिल्म फ्लॉप होने के बाद भी Huma यहां आ गईं। Huma ने पलटवार किया— "मैंने तो सिर्फ Toxic नाम की फिल्म में काम किया है, तुम तो जिंदगी में ही Toxic हो!" Samay भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने जवाब दिया— "लेकिन कम से कम लोग मुझे देखते तो हैं!" बात Hate-Watching और viewership तक पहुंच गई। कभी बॉलीवुड के beauty standards से लड़ने वाली Huma आज कॉमेडी के मंच पर भी पूरे आत्मविश्वास से जवाब दे रही हैं। लेकिन सवाल है—जब किसी अभिनेत्री के looks और body पर मजाक उड़ाया जाता है, तो उसे चुपचाप सहना चाहिए? और जब वह पलटकर जवाब दे, तो क्या उसे भी उसी भावना से स्वीकार नहीं करना चाहिए? आपकी नजर में इस Roast Battle का असली विजेता कौन—Huma Qureshi या Samay Raina?— Gauri (@GauriLifestyle) November 14, 2026
कॉफी विद करण सीजन 9 में होगी एंट्री
वहीं, अब कहा जा रहा है कि समय रैना इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर फिल्ममेकर करण जौहर के पॉपुलर शो कॉफी विद करण सीजन 9 में दस्तक देने जा रहे हैं. दरअसल, समय ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर कॉफी विद करण सीजन 9 का पोस्टर शेयर किया है, जिसमें करण कॉफी पीते दिख रहे हैं. अब देखना होगा कि क्या समय वाकई में इस शो में आने वाले हैं.