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समय रैना ने रचा इतिहास: मिस्टर बीस्ट और कैरी मिनाटी भी छूटे पीछे, कॉमेडियन ने यूट्यूब पर बनाया ये वर्ल्ड रिकॉर्ड

समय रैना ( Show Poster )

हैदराबाद: समय रैना ने यूट्यूब पर एक ऐसा माइलस्टोन हासिल किया है, जो दुनिया में कहीं भी कोई क्रिएटर अब तक नहीं कर पाया है. कॉमेडियन दुनिया भर में एक मिलियन चैनल मेंबर पार करने वाले पहले यूट्यूबर बन गए हैं. इस कामयाबी को यूट्यूब ने कन्फर्म किया है. यह कामयाबी रैना के लिए मुश्किल भरे कुछ सालों के बाद मिली है, जिनके करियर ने 2025 में इंडियाज गॉट लेटेंट को लेकर हुए विवाद के बाद एक अचानक मोड़ ले लिया था.

यूट्यूब ने गूगल इंडिया ब्लॉग पर एक पोस्ट में इस माइलस्टोन की घोषणा की, जिसमें बताया गया कि रैना ने अपने कंटेंट के आस-पास कैसे एक कम्युनिटी बनाई है. उनके शतरंज से जुड़े वीडियो और ग्रैंडमास्टर्स के साथ मजाक से लेकर इंडिया गॉट लेटेंट को एक पॉपुलर ऑनलाइन शो बनाने तक, प्लेटफॉर्म ने उन्हें अपने चैनल को एक ऐसी जगह बनाने का क्रेडिट दिया जहां फैन उनके काम से एक्टिवली जुड़ते हैं.

समय रैना (Samay Raina YT Screen Grab) बयान में कहा गया, 'ग्रैंडमास्टर्स के साथ होस्ट-लेवल की बातचीत से लेकर इंडियाज गॉट लेटेंट जैसी चीज बनाने तक, समय ने अपने यूट्यूब चैनल को लाखों लोगों के लिए अल्टीमेट वर्चुअल हैंगआउट बना दिया.' यह माइलस्टोन भारतीय दर्शकों के बीच बढ़ते ट्रेंड की ओर भी इशारा करता है, जो अपने पसंदीदा क्रिएटर्स तक एक्सक्लूसिव एक्सेस के लिए तेजी से पैसे देने को तैयार हो रहे हैं. यूट्यूब के अनुसार, अकेले जून 2026 में भारत में 1.2 मिलियन से ज्यादा फैंस ने कम से कम एक चैनल मेंबरशिप खरीदी. इसी समय के दौरान भारतीय क्रिएटर्स के लिए मेंबरशिप रेवेन्यू भी साल-दर-साल 25 प्रतिशत से ज़्यादा बढ़ा. रैना का यूट्यूब चैनल अभी उन फैंस के लिए तीन पेड मेंबरशिप टियर देता है जो उनके कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं. इनमें 'समय के दोस्त' 59 प्रति रुपये महीने, 'समय के खास' 599 रुपये प्रति महीने और 'साइलेंट सपोर्टर' 1,999 रुपये प्रति महीने शामिल हैं. एक मिलियन मेंबर का माइलस्टोन दिखाता है कि उन्होंने अपने ऑडियंस के बीच कितना सपोर्ट बनाया है. समय का सॉलिड कमबैक