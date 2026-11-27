समय रैना ने रचा इतिहास: मिस्टर बीस्ट और कैरी मिनाटी भी छूटे पीछे, कॉमेडियन ने यूट्यूब पर बनाया ये वर्ल्ड रिकॉर्ड
रैना के लिए यह उपलब्धि और भी अहम है, क्योंकि इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद के बाद उनके चैनल को जो कुछ झेलना पड़ा था.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 27, 2026 at 11:22 AM IST
हैदराबाद: समय रैना ने यूट्यूब पर एक ऐसा माइलस्टोन हासिल किया है, जो दुनिया में कहीं भी कोई क्रिएटर अब तक नहीं कर पाया है. कॉमेडियन दुनिया भर में एक मिलियन चैनल मेंबर पार करने वाले पहले यूट्यूबर बन गए हैं. इस कामयाबी को यूट्यूब ने कन्फर्म किया है. यह कामयाबी रैना के लिए मुश्किल भरे कुछ सालों के बाद मिली है, जिनके करियर ने 2025 में इंडियाज गॉट लेटेंट को लेकर हुए विवाद के बाद एक अचानक मोड़ ले लिया था.
यूट्यूब ने गूगल इंडिया ब्लॉग पर एक पोस्ट में इस माइलस्टोन की घोषणा की, जिसमें बताया गया कि रैना ने अपने कंटेंट के आस-पास कैसे एक कम्युनिटी बनाई है. उनके शतरंज से जुड़े वीडियो और ग्रैंडमास्टर्स के साथ मजाक से लेकर इंडिया गॉट लेटेंट को एक पॉपुलर ऑनलाइन शो बनाने तक, प्लेटफॉर्म ने उन्हें अपने चैनल को एक ऐसी जगह बनाने का क्रेडिट दिया जहां फैन उनके काम से एक्टिवली जुड़ते हैं.
बयान में कहा गया, 'ग्रैंडमास्टर्स के साथ होस्ट-लेवल की बातचीत से लेकर इंडियाज गॉट लेटेंट जैसी चीज बनाने तक, समय ने अपने यूट्यूब चैनल को लाखों लोगों के लिए अल्टीमेट वर्चुअल हैंगआउट बना दिया.'
यह माइलस्टोन भारतीय दर्शकों के बीच बढ़ते ट्रेंड की ओर भी इशारा करता है, जो अपने पसंदीदा क्रिएटर्स तक एक्सक्लूसिव एक्सेस के लिए तेजी से पैसे देने को तैयार हो रहे हैं. यूट्यूब के अनुसार, अकेले जून 2026 में भारत में 1.2 मिलियन से ज्यादा फैंस ने कम से कम एक चैनल मेंबरशिप खरीदी. इसी समय के दौरान भारतीय क्रिएटर्स के लिए मेंबरशिप रेवेन्यू भी साल-दर-साल 25 प्रतिशत से ज़्यादा बढ़ा.
रैना का यूट्यूब चैनल अभी उन फैंस के लिए तीन पेड मेंबरशिप टियर देता है जो उनके कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं. इनमें 'समय के दोस्त' 59 प्रति रुपये महीने, 'समय के खास' 599 रुपये प्रति महीने और 'साइलेंट सपोर्टर' 1,999 रुपये प्रति महीने शामिल हैं. एक मिलियन मेंबर का माइलस्टोन दिखाता है कि उन्होंने अपने ऑडियंस के बीच कितना सपोर्ट बनाया है.
समय का सॉलिड कमबैक
रैना के लिए यह उपलब्धि और भी अहम हो जाती है, क्योंकि इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद के बाद उनके चैनल को जो कुछ झेलना पड़ा था. यह विवाद फरवरी 2025 में तब शुरू हुआ जब यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर अलहाबादिया ने एक एपिसोड के दौरान एक मजाक किया, जिसकी बहुत ज्यादा बुराई हुई. विवाद जल्द ही बढ़ गया, और अलाहबादिया, रैना और शो में आए दूसरे मेहमानों के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गईं. बाद में पैनलिस्ट ने माफी मांगी.
इसके बाद रैना ने अपने यूट्यूब चैनल से इंडियाज गॉट लेटेंट के सभी एपिसोड हटा दिए , लेकिन वह ज्यादा समय तक दूर नहीं रहे. वह अपने स्टैंड-अप स्पेशल स्टील अलाइव के साथ वापस आए , जो उनके कमबैक का एक जरूरी हिस्सा बन गया, इससे पहले कि वह 2026 में नेटफ्लिक्स के साथ पार्टनरशिप में दूसरे सीजन के लिए इस कॉन्ट्रोवर्शियल शो को वापस लाएं.
वापसी के बारे में भी उन्हें पक्का नहीं था. दूसरे सीजन के फिनाले के दौरान, रैना ने बताया कि यह समय उनके लिए कितना मुश्किल था, उन्होंने बताया कि उन्होंने यह पक्का करने के लिए ChatGPT का भी सहारा लिया था कि शो कभी वापस आएगा या नहीं.
उन्होंने कहा, "जब हम कनाडा में थे, तो मैं उदास था, मैं ChatGPT से पूछता था, 'आपको क्या लगता है कि समय रैना अपना शो कब वापस ला पाएंगे?' ChatGPT ने जवाब दिया था, 'अभी यह साफ नहीं है'. फिर मैं लिखता था, 'प्लीज़ हां कह दीजिए.' मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि शो इस तरह वापस आएगा'.
रैना के अभी यूट्यूब पर 12.4 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं. अब दस लाख चैनल मेंबर उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, इस कॉमेडियन ने भारत की क्रिएटर इकॉनमी के लिए एक नया मुकाम हासिल किया है, और अपने करियर के उतार-चढ़ाव भरे दौर को एक बड़ी वापसी की कहानी में बदल दिया है.