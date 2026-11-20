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सामंथा रुथ प्रभु ने बेबी बॉय को दिया जन्म, बच्चे की पहली झलक के साथ नाम का किया खुलासा

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हैदराबाद: टॉलीवुड एक्ट्रेस सामंथा रूथ प्रभु और उनके पति, फिल्म निर्माता राज निदिमोरु माता-पिता बन गए हैं. इस जोड़े के घर 19 नवंबर, 2026 को बेबी बॉय का जन्म हुआ. उन्होंने एक दिन बाद सोशल मीडिया पर फैंस के साथ अपने पहले बच्चे के आने की खुशी की खबर साझा की है. इतना ही नहीं, कपल ने अपने बच्चे के नाम का खुलासा भी किया है. ृ