सामंथा रुथ प्रभु ने बेबी बॉय को दिया जन्म, बच्चे की पहली झलक के साथ नाम का किया खुलासा
सामंथा रुथ प्रभु और राज माता-पिता बन गए हैं. सामंथा ने एक बेबी बॉय को जन्म दिया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 20, 2026 at 1:55 PM IST
हैदराबाद: टॉलीवुड एक्ट्रेस सामंथा रूथ प्रभु और उनके पति, फिल्म निर्माता राज निदिमोरु माता-पिता बन गए हैं. इस जोड़े के घर 19 नवंबर, 2026 को बेबी बॉय का जन्म हुआ. उन्होंने एक दिन बाद सोशल मीडिया पर फैंस के साथ अपने पहले बच्चे के आने की खुशी की खबर साझा की है. इतना ही नहीं, कपल ने अपने बच्चे के नाम का खुलासा भी किया है. ृ
सामंथा ने अपने नवजात बच्चे की एक बेहद प्यारी झलक दिखाते हुए उसके आने की एलान किया है. तस्वीर में नए माता-पिता अपने बेटे की नन्हीं उंगलियों को अपनी उंगलियों से थामे हुए दिखाई दे रहे हैं, जो एक परिवार के रूप में उनके जीवन के इस नए अध्याय की एक बहुत ही सुंदर झलक पेश करता है.