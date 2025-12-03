ETV Bharat / entertainment

PHOTOS: सामंथा का ननद ने घर में किया जोरदार स्वागत, स्टार भाभी पर लिखा प्यारा नोट, सामने आईं खूबसूरत नई तस्वीरें

ससुराल वालों के साथ सामंथा का फैमिली फोटो ( IANS )

हैदराबाद: एक्ट्रेस सामंथा और राज निदिमोरू अपनी अपनी जिंदगी के नए चैप्टर का मजा ले रहे हैं. इस जोड़ी ने 1 दिसंबर को कोयंबटूर के ईशा योग सेंटर में लिंग भैरवी देवी के मंदिर में भूत शुद्धि विवाह रीति-रिवाज के साथ शादी की. राज की बहन ने उनकी शादी की एक फैमिली फोटो शेयर की और एक दिल को छू लेने वाला, लंबा नोट लिखा. वहीं, शादी के दो दिन बाद वेडिंग प्लानर्स कपल की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की हैं. इन तस्वीरों को देख सभी का दिल खुश हो गया है. मंगलवार, 2 दिसंबर को सामंथा की ननद शीतल निदिमोरू ने अपने इंस्टाग्राम पर फैमिली फोटो शेयर की और कैप्शन में एक नोट लिखते हुए अपनी नई भाभी का स्वागत किया. शीतल ने कैप्शन में लिखा है, 'आज चंद्रकुंड में शिव की पूजा करते हुए, प्रदोष के समय भीगे हुए, कांपते हुए, मैंने खुद को आंसुओं से भरे दिल से शिवलिंग को गले लगाते हुए पाया. दर्द के आंसू नही, बल्कि शुक्रगुजार होने के आंसू. इस पल में मुझे जो शांति महसूस हो रही है, हमारे परिवार के आस-पास जो क्लैरिटी आई है, और राज-सामंथा के सफर में 'कोमल अलाइनमेंट' की गहरी भावना के लिए शुक्रगुजार हूं.' नोट में आगे लिखा है, एक परिवार के तौर पर हमें बहुत गर्व है कि वे कैसे आगे बढ़ रहे हैं. शांत, गरिमा, ईमानदारी और एक स्थिरता के साथ जो तभी आती है. जब दो दिल इरादे से एक ही रास्ता चुनते हैं. और एक परिवार के तौर पर, हम उनके साथ पूरी तरह, खुशी से और बिना किसी हिचकिचाहट के खड़े हैं. उन्हें आशीर्वाद देते हैं और हर तरह से उनका सपोर्ट करते हैं.'