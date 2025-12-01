ETV Bharat / entertainment

PHOTOS: सामंथा रुथ प्रभु की शादी की आई पहली तस्वीरें, पति राज संग खुश नजर आई 'ऊ अंटावा गर्ल', देखें

यह सेरेमनी सिंपल और प्राइवेट थी. पहली फोटो में, राज, लिंग भैरवी के सामने खड़े होकर सामंथा की उंगली में अंगूठी पहनाते दिख रहे हैं. एक और फोटो में सामंथा, राज को पकड़े हुए हैं और गर्व से अपनी सगाई की अंगूठी को फ्लॉन्ट करती दिखा रही हैं.

सोमवार दोपहर को सामंथा ने कंफर्म किया कि उन्होंने डायरेक्टर राज निदिमोरू से शादी कर ली है. एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर अपनी शादी की तस्वीरें साझा की हैं और कैप्शन में व्हाइट हार्ट के साथ अपनी शादी की डेट '1.12.2025' लिखा है. तस्वीरों से साफ पता चल रहा है कि कपल ने कोयंबटूर में ईशा योगा सेंटर में शादी की है. नए सफर की शुरुआत कर सामंथा काफी खुश दिख रही हैं.

सामंथा और राज ने आज, 1 दिसंबर की सुबह तमिलनाडु के कोयंबटूर में ईशा योगा सेंटर में शादी की है. ऐसी खबरें आ रही हैं कि दोनों कुछ दिनों से रिलेशनशिप में हैं. हाल ही में, सामंथा ने राज के साथ एक क्लोज-अप फोटो भी सोशल मीडिया पर शेयर की थी.

हैदराबाद: पॉपुलर एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु ने क्या 'द फैमिली मैन' डायरेक्टर राज निदिमोरू से शादी कर ली है? तो जी हां, सामंथा और राज ने शादी कर ली है. एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर शादी की तस्वीरें शेयर कर अफवाहों पर विराम लगाया है.

दूसरी फोटो में कपल रस्में करते, आरती लेते और लिंग भैरवी का आशीर्वाद देते दिख रहे हैं. आखिरी फ्रेम में नए शादीशुदा जोड़े को खुशी से मुस्कुराते हुए दिखाया गया है. वे खूबसूरती से फूलों से सजे दरवाजे की चौखट को पार कर अपने नए सफर की ओर बढ़ते दिख रहे हैं.

अपने खास दिन के लिए, राज ने सफेद कुर्ते के साथ बेज रंग की नेहरू जैकेट पहनी थी, जबकि सामंथा लाल और सुनहरी साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थीं. बालों में सजा गजरा उनके ट्रेडिशनल लुक को निखार रहा था. सामंथा के ब्राइडल लुक को कुछ हैवी गोल्ड ज्वेलरी, मेहंदी और न्यूड मेकअप से और भी बेहतर बनाया गया था.

सामंथा की शादी खबर मिलते ही सेलेब्स और फैंस ने बधाइयों की भरमार लगा दी है. वरुण धवन, श्रद्धा कपूर, अनन्या पांडे, अनुपमा परमेश्वरन, कल्याणी, अथिया शेट्टी, मालविका मोहन, अल्लू अर्जुन की पत्नी स्नेहा, राम चरण की पत्नी उपासना, दीया मिर्जा, सोनाली बिंद्रे, निमरत कौर, डिंपल हयाती और इंडस्ट्री के कई दूसरे साथियों ने न्यूली वेड कपल को शुभकामनाओं के साथ प्यार बरसाया है.

सोमवार सुबह खबर आई कि सामंथा और राज शादी कर रहे हैं. इन सब के बीच डायरेक्टर राज निदिमोरू की एक्स-वाइफ श्यामली का एक क्रिप्टिक इंस्टाग्राम पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

श्यामली ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा, 'डिस्प्रेट लोग डिस्प्रेट काम करते हैं.' उनका मानना ​​है कि उन्होंने यह पोस्ट अपने एक्स-हस्बैंड राज को टारगेट करके किया था.

श्यामली का पोस्ट (Instagram)

सामंथा की मुलाकात राज से द फैमिली मैन वेब सीरीज के दौरान हुई थी. इसके बाद, यह अफवाह उड़ी कि दोनों रिलेशनशिप में हैं. लेकिन सामंथा और राज ने इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा. सामंथा ने 2017 में तेलुगु स्टार नागा चैतन्य से शादी की थी. हालांकि, पर्सनल कारणों से 2021 में दोनों का तलाक हो गया.