PHOTOS: सामंथा रुथ प्रभु की शादी की आई पहली तस्वीरें, पति राज संग खुश नजर आई 'ऊ अंटावा गर्ल', देखें

क्या सामंथा-राज निदिमोरू ने गुपचुप शादी कर ली है? यह खबर डायरेक्टर की एक्स वाइफ के क्रिप्टिक पोस्ट वायरल होने के बाद आई है.

Samantha Ruth Prabhu married Raj Nidimoru
सामंथा रुथ प्रभु-राज निदिमोरू (Source : Samantha Insta Post)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 1, 2025 at 1:51 PM IST

Updated : December 1, 2025 at 3:09 PM IST

हैदराबाद: पॉपुलर एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु ने क्या 'द फैमिली मैन' डायरेक्टर राज निदिमोरू से शादी कर ली है? तो जी हां, सामंथा और राज ने शादी कर ली है. एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर शादी की तस्वीरें शेयर कर अफवाहों पर विराम लगाया है.

सामंथा और राज ने आज, 1 दिसंबर की सुबह तमिलनाडु के कोयंबटूर में ईशा योगा सेंटर में शादी की है. ऐसी खबरें आ रही हैं कि दोनों कुछ दिनों से रिलेशनशिप में हैं. हाल ही में, सामंथा ने राज के साथ एक क्लोज-अप फोटो भी सोशल मीडिया पर शेयर की थी.

सोमवार दोपहर को सामंथा ने कंफर्म किया कि उन्होंने डायरेक्टर राज निदिमोरू से शादी कर ली है. एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर अपनी शादी की तस्वीरें साझा की हैं और कैप्शन में व्हाइट हार्ट के साथ अपनी शादी की डेट '1.12.2025' लिखा है. तस्वीरों से साफ पता चल रहा है कि कपल ने कोयंबटूर में ईशा योगा सेंटर में शादी की है. नए सफर की शुरुआत कर सामंथा काफी खुश दिख रही हैं.

यह सेरेमनी सिंपल और प्राइवेट थी. पहली फोटो में, राज, लिंग भैरवी के सामने खड़े होकर सामंथा की उंगली में अंगूठी पहनाते दिख रहे हैं. एक और फोटो में सामंथा, राज को पकड़े हुए हैं और गर्व से अपनी सगाई की अंगूठी को फ्लॉन्ट करती दिखा रही हैं.

दूसरी फोटो में कपल रस्में करते, आरती लेते और लिंग भैरवी का आशीर्वाद देते दिख रहे हैं. आखिरी फ्रेम में नए शादीशुदा जोड़े को खुशी से मुस्कुराते हुए दिखाया गया है. वे खूबसूरती से फूलों से सजे दरवाजे की चौखट को पार कर अपने नए सफर की ओर बढ़ते दिख रहे हैं.

अपने खास दिन के लिए, राज ने सफेद कुर्ते के साथ बेज रंग की नेहरू जैकेट पहनी थी, जबकि सामंथा लाल और सुनहरी साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थीं. बालों में सजा गजरा उनके ट्रेडिशनल लुक को निखार रहा था. सामंथा के ब्राइडल लुक को कुछ हैवी गोल्ड ज्वेलरी, मेहंदी और न्यूड मेकअप से और भी बेहतर बनाया गया था.

सामंथा की शादी खबर मिलते ही सेलेब्स और फैंस ने बधाइयों की भरमार लगा दी है. वरुण धवन, श्रद्धा कपूर, अनन्या पांडे, अनुपमा परमेश्वरन, कल्याणी, अथिया शेट्टी, मालविका मोहन, अल्लू अर्जुन की पत्नी स्नेहा, राम चरण की पत्नी उपासना, दीया मिर्जा, सोनाली बिंद्रे, निमरत कौर, डिंपल हयाती और इंडस्ट्री के कई दूसरे साथियों ने न्यूली वेड कपल को शुभकामनाओं के साथ प्यार बरसाया है.

सोमवार सुबह खबर आई कि सामंथा और राज शादी कर रहे हैं. इन सब के बीच डायरेक्टर राज निदिमोरू की एक्स-वाइफ श्यामली का एक क्रिप्टिक इंस्टाग्राम पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

श्यामली ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा, 'डिस्प्रेट लोग डिस्प्रेट काम करते हैं.' उनका मानना ​​है कि उन्होंने यह पोस्ट अपने एक्स-हस्बैंड राज को टारगेट करके किया था.

Shhyamali
श्यामली का पोस्ट (Instagram)

सामंथा की मुलाकात राज से द फैमिली मैन वेब सीरीज के दौरान हुई थी. इसके बाद, यह अफवाह उड़ी कि दोनों रिलेशनशिप में हैं. लेकिन सामंथा और राज ने इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा. सामंथा ने 2017 में तेलुगु स्टार नागा चैतन्य से शादी की थी. हालांकि, पर्सनल कारणों से 2021 में दोनों का तलाक हो गया.

SAMANTHA RUTH PRABHU
SAMANTHA RAJ NIDIMORU WEDDING
SAMANTHA RUTH PRABHU WEDDING
सामंथा रुथ प्रभु राज वेडिंग
SAMANTHA RAJ NIDIMORU WEDDING

संपादक की पसंद

