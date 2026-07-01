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Samantha Ruth Prabhu: बेबी बंप दिखाकर खूब इठलाईं सामंथा रुथ प्रभु, बोलीं- मेरा...

मंगलवार, 30 जुलाई को सामंथा ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर अपनी एक तस्वीर शेयर की जिसमें वह अपना बेबी बंप दिखा रही थीं. यह कैंडिड शॉट उनके बढ़ते बेबी बंप पर केंद्रित है. उन्होंने फिटेड ब्लैक कलर का आउटफिट पहना था. अपने बंप के पास एक बड़ा कुशन पकड़ा हुआ है. हालांकि, सबका ध्यान उनके प्रेग्नेंसी बेली पर ही गया. '

सामंथा पति राज निदिमोरू के साथ अपने पहले बच्चे का स्वागत करने वाली हैं,. उन्होंने ने हाल ही में फैंस को अपने बढ़ते बेबी बंप की झलक दिखाई और मजाकिया अंदाज में अपने सिक्स-पैक एब्स को अलविदा कहा.

हैदराबाद: तेलुगु सिनेमा के खूबसूरत खूबसूरत सामंथा रूथ प्रभु 'मा इंटी बंगारम' की सफलता के साथ-साथ अपनी प्रेग्नेंसी को एंजॉय कर रही हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर पहली बार बेबी बंप की तस्वीर शेयर की और उसे एक मजेदार कैप्शन भी दिया.

ऐसा लगता है कि यह तस्वीर तब ली गई थी जब सामंथा घर पर आराम कर रही थीं. उनके सामने टेबल पर एक किताब और पानी की बोतल रखी हुई हैं. इस तस्वीर में उस पल को कैद किया गया है जब एक्ट्रेस अपनी प्रेग्नेंसी के दौरान आराम के कुछ पल बिता रही थीं.

उन्होंने स्टोरी के साथ कैप्शन लिखा, 'मेरे सिक्स-पैक, जब मिलूंगी तब देखूंगी.' साथ में एक उल्टा चेहरा वाला इमोजी भी लगाया. इस तरह उन्होंने मां बनने की तैयारी करते हुए मजाकिया अंदाज में अपने एब्स को अलविदा कहा.

सामंथा ने हैदराबाद में 'मा इंटी बंगारम' की सफलता के जश्न के दौरान अपनी प्रेग्नेंसी की आधिकारिक पुष्टि की थी. फैंस से बात करते हुए, एक्ट्रेस ने बताया कि फिल्मों में लौटने से पहले वह जल्द ही कुछ समय के लिए मैटरनिटी ब्रेक लेंगी.

सामंथा ने कहा, 'अपनी हालत को देखते हुए, 'मा इंति बंगारम' के बाद मुझे थोड़ा ब्रेक लेना होगा. मुझे मैटरनिटी लीव लेनी होगी. उसके बाद मैं अपने फैंस के लिए एक और फिल्म के साथ वापसी करूंगी.'

सामंथा हाल ही में 'मा इंटी बंगारम' में नजर आईं. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी सफल रही है. यह एक्ट्रेस के हालिया सबसे चर्चित प्रोजेक्ट्स में से एक है और इसके जरिए उन्होंने तेलुगु सिनेमा में वापसी की है. नंदिनी रेड्डी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में गुलशन देवैया और दिगंत मंचले भी अहम भूमिकाओं में हैं. फिल्म ने अब तक लगभग 80 करोड़ रुपये की कमाई की है.