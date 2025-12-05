ETV Bharat / entertainment

शादी के 4 दिन बाद काम पर लौटीं राज की दुल्हनिया सामंथा रुथ प्रभु, वर्क प्लेस से शेयर की तस्वीर

साउथ सिनेमा की एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु शादी के बाद अपने काम पर लौट चुकी हैं. उन्होंने इसकी झलक सोशल मीडिया पर साझा की है.

Samantha Ruth Prabhu
सामंथा रुथ प्रभु (IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 5, 2025

हैदराबाद: सामंथा रुथ प्रभु ने अपने जीवन की नई शुरुआत की है. उन्होंने 1 दिसंबर को कोयंबटूर के ईशा योग सेंटर में लिंग भैरवी देवी के मंदिर में एक डायरेक्टर राज निदिमोरू से शादी की. इस जोड़े ने भूत शुद्धि विवाह रीति-रिवाज के साथ शादी की. पर्सनल लाइफ सवारने के बाद अब सामंथा रुथ प्रभु अपने काम पर लौट आई हैं.

5 दिसंबर को सामंथा रुथ प्रभु ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपनी एक तस्वीर पोस्ट की है, जो यह बयां कर रही हैं कि वह अपने काम पर लौट आई हैं. तस्वीर साझा करते हुए उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने अपनी आगामी फिल्म 'मां इंति बंगाराम' पर काम शुरू कर दिया है. उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, 'चलो मां इंति बंगाराम.' तस्वीर में वह मेकअप रूम में अपने बाल बनवाते दिख रही हैं.

Samantha Ruth Prabhu
सामंथा का पोस्ट (Instagram)

अक्टूबर की शुरुआत में सामंथा ने 'मां इंति बंगाराम' के बारे में खुलासा किया था. उन्होंने इंस्टाग्राम पर प्रोजेक्ट के साथ, पूजा सेरेमनी की तस्वीरें शेयर की थी, जिसमें उनके साथ मां इंति बंगाराम की टीम भी नजर आ रही थी.

पूजा सेरेमनी की तस्वीरें शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'हमने मां इंति बंगाराम के मुहूर्त के साथ अपनी यात्रा शुरू की, जो प्यार और आशीर्वाद से घिरा हुआ है. हम आपके साथ यह शेयर करने का इंतजार नहीं कर सकते कि हम क्या बना रहे हैं. इस खास फिल्म को शुरू करते समय हमें आपके सभी प्यार और सपोर्ट की जरूरत है.'

सामंथा ने 1 दिसंबर को राज निदिमोरू के साथ अपने रिश्ते को ऑफिशियल किया. उन्होंने राज के साथ शादी के बंधन में बंधने की तस्वीरें शेयर की और बताया कि वे 1.12.2025 को शादी के बंधन में बंधे.

सामंथा की मुलाकात राज से द फैमिली मैन वेब सीरीज के दौरान हुई थी. इसके बाद, यह अफवाह उड़ी कि दोनों रिलेशनशिप में हैं. लेकिन सामंथा और राज ने इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा. सामंथा ने 2017 में तेलुगु स्टार नागा चैतन्य से शादी की थी. हालांकि, पर्सनल कारणों से 2021 में दोनों का तलाक हो गया.

