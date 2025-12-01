ETV Bharat / entertainment

PHOTOS: भूत शुद्धि विवाहा की रस्मों से शादी की सजावट तक, सामंथा-राज की वेडिंग वेन्यू की इनसाइड तस्वीरें हुई वायरल

पहली तस्वीर में शिल्पा सामंथा के बगल में बैठी दिख रही थीं, जिन्होंने मुस्कुराते हुए उनका हाथ पकड़ा हुआ था. राज सामंथा के बगल में बैठे थे, और दूल्हा-दुल्हन दोनों ने एक-दूसरे को माला पहनाई थी.

सामंथा रूथ प्रभु की दोस्त- फैशन डिजाइनर, मॉडल, एंटरप्रेन्योर शिल्पा रेड्डी ने नए शादीशुदा जोड़े के साथ उनकी शादी की कई तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की हैं. शिल्पा ने तस्वीरें साझा करते हुए कैप्शन में लिखा है, 'सैम और राज ईशा फाउंडेशन का एक सुंदर भूत शुद्धि विवाह. लाल बॉर्डर वाली सस्पिशियस लीफ ग्रीन रंग की यह सिंपल और सुंदर कांची कॉटन हाथ से बुनी साड़ी पहनाकर बहुत मजा आया, इसे साउथ इंडिया, टेम्पल ज्वेलरी के साथ पेयर किया.'

हैदराबाद: साउथ सिनेमा की एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु ने 1 दिसंबर को 'द फैमिली मैन 2' के डायरेक्टर राज निदिमोरू से शादी की. कपल ने कोयंबटूर के ईशा योग सेंटर में लिंग भैरवी देवी के मंदिर में एक पवित्र भूत शुद्धि विवाहा के रीति-रिवाज के साथ शादी की. शादी के कुछ घंटों बाद, दुल्हन की दोस्त ने उनकी शादी की कई अंदर की तस्वीरें पोस्ट की हैं.

एक और तस्वीर में शिल्पा सामंथा को गाल पर किस करती दिख रही हैं.एक अन्य तस्वीर में, सामंथा और राज दोनों पति-पत्नी की तरह मुस्कुराते हुए दिखे. सामंथा सिंदूर लगाए हुए दिखीं, और उन्होंने राज के साथ माला भी पहनी. कैरोसेल में कपल की एक खूबसूरत तस्वीर भी थी जिसमें वे एक-दूसरे को प्यार भरी आंखों से देख रहे थे.

शिल्पा ने एक वीडियो में यह भी बताया कि वह दिन के खत्म होने का इंतजार कर रही हैं, उन्होंने बताया कि समय सुबह 6.00 AM बजे का था. उन्होंने लिखा, 'भूत शुद्धि विवाहा को एक तरह से 'शादियों का मिलन' बताया गया है, जो एक पुरानी योग परंपरा से जुड़ा है.'

उन्होंने बताया कि कैसे यह परंपरा दो लोगों को 'एलिमेंटल लेवल' पर एक साथ आने देती है, जिससे एक गहरी, ज्यादा बुनियादी एकता की तलाश होती है. उन्होंने लैंप और दीयों की तस्वीरें शेयर कीं जिन्हें खूबसूरती से नेचुरल फूलों से सजाया गया था. पूरी जगह को सफेद फूलों और गुलाबी गुलाबों से सजाया गया था, और कोनों में फूलों की टोकरियाँ रखी गई थीं.

सामंथा की मुलाकात राज से द फैमिली मैन वेब सीरीज के दौरान हुई थी. इसके बाद, यह अफवाह उड़ी कि दोनों रिलेशनशिप में हैं. लेकिन सामंथा और राज ने इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा. सामंथा ने 2017 में तेलुगु स्टार नागा चैतन्य से शादी की थी. हालांकि, पर्सनल कारणों से 2021 में दोनों का तलाक हो गया.