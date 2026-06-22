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सामंथा रुथ प्रभु हैं प्रेग्नेंट, 'मां इंटि बंगारम' की डायरेक्टर ने किया कंफर्म, जानें किस महीने होगी डिलीवरी?

सामंथा रुथ प्रभु ( IANS )

हैदराबाद: क्या साउथ सिनेमा की खूबसूरत एक्ट्रेस सामंथा रूथ प्रभु मां बनने वाली हैं? शादी के कुछ महीनों बाद ही वह अपने पति और डायरेक्टर राज निदिमोरु के साथ अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रही हैं. हालांकि, कपल की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो से प्रेग्नेंसी की अफवाहें शुरू हो गईं. इन अफवाहों पर 'मां इंटी बंगारम' डायरेक्टर बीवी नंदिनी रेड्डी ने विराम लगाया है. बीते दिनों हाल ही में रिलीज हुई 'मां इंटी बंगारम' की सक्सेस पार्टी आयोजित की गई. इस पार्टी में सामंथा के साथ उनके पति राज निदिमोरु भी शामिल हुए. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में उनका बेबी बंप साफ दिखाई दे रहा था. इन वायरल हुए वीडियो ने सामंथा की प्रेग्नेंसी की अटकलों को और हवा दी है. कई फैंस उनके चेहरे पर दिख रहे ग्लो की तारीफ कर रहे हैं. अब, सामंथा की फिल्म 'मां इंटि बंगारम' की डायरेक्टर बीवी नंदिनी रेड्डी ने दिए गए एक इंटरव्यू में उनकी प्रेग्नेंसी की पुष्टि की है और कहा, 'उनकी प्रेग्नेंसी की न्यूज बहुत अच्छे समय पर आई है. हमारी फिल्म 'मां इंटि बंगारम' सफल रही है.'