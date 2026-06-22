सामंथा रुथ प्रभु हैं प्रेग्नेंट, 'मां इंटि बंगारम' की डायरेक्टर ने किया कंफर्म, जानें किस महीने होगी डिलीवरी?
क्या एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु प्रेग्नेंट हैं? 'मां इंटि बंगारम' की डायरेक्टर ने इस अफवाह पर विराम लगाया है और बताया कि एक्ट्रेस प्रेग्नेंट हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 22, 2026 at 4:40 PM IST
हैदराबाद: क्या साउथ सिनेमा की खूबसूरत एक्ट्रेस सामंथा रूथ प्रभु मां बनने वाली हैं? शादी के कुछ महीनों बाद ही वह अपने पति और डायरेक्टर राज निदिमोरु के साथ अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रही हैं. हालांकि, कपल की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो से प्रेग्नेंसी की अफवाहें शुरू हो गईं. इन अफवाहों पर 'मां इंटी बंगारम' डायरेक्टर बीवी नंदिनी रेड्डी ने विराम लगाया है.
बीते दिनों हाल ही में रिलीज हुई 'मां इंटी बंगारम' की सक्सेस पार्टी आयोजित की गई. इस पार्टी में सामंथा के साथ उनके पति राज निदिमोरु भी शामिल हुए. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में उनका बेबी बंप साफ दिखाई दे रहा था. इन वायरल हुए वीडियो ने सामंथा की प्रेग्नेंसी की अटकलों को और हवा दी है. कई फैंस उनके चेहरे पर दिख रहे ग्लो की तारीफ कर रहे हैं.
अब, सामंथा की फिल्म 'मां इंटि बंगारम' की डायरेक्टर बीवी नंदिनी रेड्डी ने दिए गए एक इंटरव्यू में उनकी प्रेग्नेंसी की पुष्टि की है और कहा, 'उनकी प्रेग्नेंसी की न्यूज बहुत अच्छे समय पर आई है. हमारी फिल्म 'मां इंटि बंगारम' सफल रही है.'
एक पब्लिक इवेंट में बेबी बंप दिखने की वायरल हुई तस्वीरों पर बात करते हुए फिल्ममेकर ने कहा कि एक्ट्रेस ने उस इवेंट में सोच-समझकर यह फैसला लिया था. इस बीच, खबरों में यह भी कहा गया है कि सामंथा की डिलीवरी साल के आखिरी महीने में हो सकती है.
कपल के करीबी सूत्रों का कहना है कि वे इस खास समय को निजी तौर पर एन्जॉय कर रहे हैं और साथ में अच्छा समय बिता रहे हैं. सामंथा इन अफवाहों पर चुप रही है और सोशल मीडिया पर भी इस बारे में कुछ नहीं कहा है. राज निदिमोरू ने भी इन दावों पर कोई टिप्पणी नहीं की है. अगर ये रिपोर्ट्स सच साबित होती हैं, तो यह कपल का पहला बच्चा होगा.
सामंथा रूथ प्रभु ने दिसंबर 2025 में कोयंबटूर में सद्गुरु के ईशा योग सेंटर के लिंग भैरवी मंदिर में एक निजी समारोह में अपने बॉयफ्रेंड और फिल्ममेकर राज निदिमोरू से शादी की. इस शादी में उनके करीबी दोस्त और परिवार के लोग शामिल हुए थे.
सामंथा रूथ प्रभु ने हाल ही में तेलुगु सिनेमा में 'मां इंटी बंगारम' के साथ वापसी की है. यह फिल्म 18 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. नंदिनी रेड्डी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में सामंथा मुख्य भूमिका में हैं और उनके साथ गुलशन देवैया और दिगंत मंचले भी हैं.