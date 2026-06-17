तमिलनाडु के CM से मिली सामंथा रुथ प्रभु, कहा- विजय सर सिर्फ पर्दे के हीरो बनकर रहने वाले इंसान नहीं, बल्कि..
सामंथा रुथ प्रभु तमिलनाडु के मुख्यमंत्री-एक्टर विजय से खास मुलाकात की. एक्ट्रेस ने इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 17, 2026 at 7:38 PM IST
हैदराबाद: सामंथा रुथ प्रभु और थलपति विजय 'कथी', 'थेरी' और 'मर्सल' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं. कई सालों बाद बुधवार को चेन्नई में एक्ट्रेस सामंथा विजय से मुलाकात की. हालांकि, इस बार यह मुलाकात फिल्म के सेट पर नहीं हुई, सीएम आवास में हुई. विजय के मुख्यमंत्री बनने के बाद सामंथा उन्हें बधाई देने के लिए उनसे मिली.
17 जून को सामंथा ने अपने इंस्टाग्राम पर विजय के साथ तस्वीरें शेयर कीं. इतना ही नहीं, उन्होंने विजय के लिए एक खास नोट भी लिखा. तस्वीरें शेयर करते हुए सामंथा ने कैप्शन में लिखा है, 'आज जब मैं चेन्नई पहुंची, तो मुझे बहुत खुशी महसूस हुई. मैं हमारे मुख्यमंत्री से मिलने जा रही थी. मुझे हमेशा से लगता रहा है कि विजय सर सिर्फ पर्दे के हीरो बनकर रहने वाले इंसान नहीं थे. उनकी एनर्जी, उनकी मौजूदगी और जिस तरह लोग उन्हें पसंद करते हैं, उसे देखकर हमेशा लगता था कि वे किसी बड़ी चीज के लिए बने हैं.'
नोट में विजय के साहस की बात करते हुए लिखा, 'मुझे सबसे ज्यादा इंस्पायर करने वाली बात है किसी बिल्कुल नए क्षेत्र में कदम रखने का साहस. जिस काम में आप माहिर हो चुके हैं, उसे छोड़कर एक ऐसे चैलेंज को अपनाना, जिसमें दांव बहुत ऊंचे हों. ऐसा इसलिए नहीं कि यह आसान है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपको विश्वास है कि आप बदलाव ला सकते हैं.'
उन्होंने आगे लिखा है, 'मुझे लगता है कि हम सभी को, जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर, कुछ और बड़ा करने का बुलावा आता है. अपने से आगे बढ़कर यह सोचना कि हम कैसे योगदान दे सकते हैं. बहुत कम लोग असल में उस बुलावे का जवाब देते हैं.'
विजय के लिए प्रार्थना करते हुए सामंथा ने आखिरी में लिखा है, 'मुझे लगता है कि विजय सर उन लोगों को भी हैरान कर देंगे जो पहले से ही उन पर भरोसा करते हैं. उस पद की वजह से नहीं जो उन्हें मिला है, बल्कि उस इरादे की वजह से जिसके साथ वे इसे अपना रहे हैं. मैं उनके लिए शक्ति, समझदारी और अपने रास्ते पर डटे रहने के साहस की कामना करती हूं. और जो भी युवा इसे देख रहे हैं, उनके लिए यह एक याद दिलाने वाली बात हो सकती है कि जिंदगी उस सपने से कहीं ज्यादा बड़ी हो सकती है जिसके साथ आपने शुरुआत की थी.'
बता दें कि सामंथा और विजय ने तीन बड़ी तमिल फिल्मों– 'कथी' (2014), 'थेरी' (2016) और 'मर्सल' (2017) में साथ काम किया है. उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री ने उन्हें तमिल सिनेमा की सबसे पसंदीदा जोड़ियों में से एक बना दिया है.
सामंथा अपनी वापसी वाली फिल्म 'मा इंटी बंगरम' की तैयारी कर रही हैं. यह आने वाली फिल्म डायरेक्टर और उनके पति राज निदिमोरू ने बनाई है और इसे राज, सामंथा और हिमांक दुवुरु ने 'ट्रलाला मूविंग पिक्चर्स' के बैनर तले प्रोड्यूस किया है. 'मा इंटी बंगरम' के साथ वह विजय देवरकोंडा के साथ आई 2023 की फिल्म 'खुशी' के बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रही हैं.