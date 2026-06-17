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तमिलनाडु के CM से मिली सामंथा रुथ प्रभु, कहा- विजय सर सिर्फ पर्दे के हीरो बनकर रहने वाले इंसान नहीं, बल्कि..

थलपति विजय से मिली सामंथा रुथ प्रभु ( IANS )

हैदराबाद: सामंथा रुथ प्रभु और थलपति विजय 'कथी', 'थेरी' और 'मर्सल' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं. कई सालों बाद बुधवार को चेन्नई में एक्ट्रेस सामंथा विजय से मुलाकात की. हालांकि, इस बार यह मुलाकात फिल्म के सेट पर नहीं हुई, सीएम आवास में हुई. विजय के मुख्यमंत्री बनने के बाद सामंथा उन्हें बधाई देने के लिए उनसे मिली. 17 जून को सामंथा ने अपने इंस्टाग्राम पर विजय के साथ तस्वीरें शेयर कीं. इतना ही नहीं, उन्होंने विजय के लिए एक खास नोट भी लिखा. तस्वीरें शेयर करते हुए सामंथा ने कैप्शन में लिखा है, 'आज जब मैं चेन्नई पहुंची, तो मुझे बहुत खुशी महसूस हुई. मैं हमारे मुख्यमंत्री से मिलने जा रही थी. मुझे हमेशा से लगता रहा है कि विजय सर सिर्फ पर्दे के हीरो बनकर रहने वाले इंसान नहीं थे. उनकी एनर्जी, उनकी मौजूदगी और जिस तरह लोग उन्हें पसंद करते हैं, उसे देखकर हमेशा लगता था कि वे किसी बड़ी चीज के लिए बने हैं.' नोट में विजय के साहस की बात करते हुए लिखा, 'मुझे सबसे ज्यादा इंस्पायर करने वाली बात है किसी बिल्कुल नए क्षेत्र में कदम रखने का साहस. जिस काम में आप माहिर हो चुके हैं, उसे छोड़कर एक ऐसे चैलेंज को अपनाना, जिसमें दांव बहुत ऊंचे हों. ऐसा इसलिए नहीं कि यह आसान है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपको विश्वास है कि आप बदलाव ला सकते हैं.'