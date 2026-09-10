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सामंथा रुथ प्रभु ने अपनी प्रेग्नेंसी को बताया 'सरप्राइज', बोलीं- बच्चे न होने से मैं और राज...

सामंथा रुथ प्रभु ने अपनी प्रेग्नेंसी को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने अपनी प्रेग्नेंसी को सरप्राइज बताया है.

Samantha Ruth Prabhu
सामंथा रुथ प्रभु (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 10, 2026 at 8:45 PM IST

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हैदराबाद: एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु और फिल्ममेकर राज निदिमोरू अपने पहले बच्चे के साथ माता-पिता बनने जा रहे हैं. कपल ने जून में प्रेग्नेंसी की खबर शेयर की थी. हाल ही में एक इंटरव्यू में, एक्ट्रेस ने बताया कि उन्होंने बच्चे न करने का मन बना लिया था. उन्होंने यह मान लिया था कि शायद उनके कभी बच्चे नहीं होंगे. हालांकि उनकी प्रेग्नेंसी एक सरप्राइज रहा.

एक मीडिया इंटरव्यू में सामंथा रुथ प्रभु ने बताया कि प्रेग्नेंट होने से पहले वह और राज बच्चे न होने की बात से सहज थे. उन्होंने कहा, 'मैं एक ऐसे पड़ाव पर थी जहां मैं ओके थी. यानी, राज और मैं दोनों ही इस बात से ओके थे कि शायद हमारे बच्चे न हों या शायद हों भी. मुझे दोनों ही स्थितियों से कोई परेशानी नहीं थी. मैं ठीक थी और वो (राज) भी. इसलिए, यह एक सरप्राइज है.'

सामंथा ने यह भी बताया कि प्रेग्नेंट होने का पता चलने के बाद उनका नजरिया कैसे बदला. एक्ट्रेस ने बताया, 'जिस दिन मैं 'थसाडिया' (गाने) की शूटिंग कर रही थी, उसी दिन मुझे पता चला. मुझे बस अभी-अभी पता चला था और मुझे जाकर डांस स्टेप्स करने थे. उस समय मुझे थोड़ी तबीयत खराब लग रही थी. मुझे लगता है कि सब कुछ सही समय पर हुआ. और अब, मैं सच में बहुत एक्साइडेट हूं. हर कोई मुझसे कहता है कि बच्चा होने से जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है. मुझे लगता है कि मैं उस बदलाव के लिए तैयार हूं.'

सामंथा की फिल्म 'मा इंटी बंगारम' जून में सिनेमाघरों में रिलीज हुई और अगले ही दिन उन्होंने दुनिया को अपनी प्रेग्नेंसी के बारे में बताया. इस गुड न्यूज के फिल्म इंडस्ट्री के लोग और फैंस ने उन्हें खूब बधाइयां दीं.

अफवाह थी कि सामंथा और राज 'सिटाडेल: हनी बनी' की शूटिंग के दौरान एक-दूसरे को डेट कर रहे थे. सोशल मीडिया पर सामंथा द्वारा राज की तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करने से इन अफवाहों को और हवा मिली. दिसंबर 2025 में, इस जोड़े ने कोयंबटूर के ईशा योग सेंटर में शादी की और सोशल मीडिया पर अपनी शादी की तस्वीरें शेयर कर अपने रिश्ते को ऑफिशियल कर दिया.

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