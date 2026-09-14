Samantha Baby Shower: पीली साड़ी, फूलों की बरसात, कला आवरण रीति से हुई सामंथा रुथ प्रभु की गोद भराई
सामंथा रुथ प्रभु ने अपनी गोद भराई की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 14, 2026 at 8:14 PM IST
हैदराबाद: सामंथा रूथ प्रभु ने गणेश चतुर्थी के मौके पर ऐसी चीज शेयर की है, जिसे देख सभी फैंस खुश हो गए हैं. मॉम-टू-बी ने अपनी गोद भराई रस्म की झलकियां शेयर की हैं. उन्होंने अपने फॉलोअर्स को 'श्री विद्या' की पारंपरिक रस्म को करीब से दिखाया और इसके पीछे का मतलब भी समझाया है.
14 सितंबर को सामंथा ने अपने इंस्टाग्राम पर गोद भराई की रस्म की तस्वीरें पोस्ट की है. इन शानदार तस्वीरों में होने वाली मां खुशी से खिलखिलाती नजर आईं और अपने पति राज निदिमोरू और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ पोज देती हुई भी दिखीं.
गोद भराई की कई तस्वीरें शेयर करते हुए, सामंथा ने भारतीय परंपराओं के प्रति अपने लंबे समय से चले आ रहे सम्मान के बारे में लिखा और माना कि शुरुआत में उन्हें हर रस्म का मतलब समझ नहीं आता था. इन खूबसूरत पलों को साझा करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा है, 'हमारी परंपराओं के प्रति मेरे मन में हमेशा से गहरा सम्मान रहा है. हो सकता है कि मैं हर रीति-रिवाज का मतलब न समझती हूं, लेकिन मेरा हमेशा से यह मानना रहा है कि इनके पीछे कुछ गहरी बात है. जैसे मंत्र की आवाज, उसके जाप से पैदा होने वाली ऊर्जा, और जिस सावधानी से ये पुरानी परंपराएं पीढ़ियों से आगे बढ़ाई गई हैं.'
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सामंथा ने जो रस्म पूरी की, उसे 'कला आवरण' (श्री कल्पम) कहा जाता है. उन्होंने इसे श्री विद्या परंपरा की एक खास रस्म बताया. इस रस्म में देवी की 94 कलाओं का सम्मान किया जाता है और उन्हें होने वाली मां के सात चक्रों से जोड़ा जाता है. इन केंद्रों को शुद्ध और ऊर्जावान बनाने के लिए रस्म के दौरान पवित्र जल और मंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है.
सामंथा रूथ प्रभु और राज निदिमोरु अपने पहले बच्चे के माता-पिता बनने वाले हैं. एक्ट्रेस अभी मैटरनिटी लीव पर हैं और हाल ही में हुई बातचीत में उन्होंने बताया कि वह हमेशा से मां बनना चाहती थीं. प्रेग्नेंसी की अफवाहें तब शुरू हुईं जब फैंस ने 'मा इंटी बंगारम' की सक्सेस पार्टी के दौरान सामंथा का बेबी बंप देखा.
बाद में सामंथा ने खुद फिल्म की सक्सेस मीट में यह अनाउंसमेट किया कि वह अपने मौजूदा काम पूरे करने के बाद कुछ समय के लिए मैटरनिटी ब्रेक लेंगी. सामंथा ने दिसंबर, 2025 को कोयंबटूर में राज निदिमोरु से शादी की. इससे पहले उनकी शादी नागा चैतन्य से हुई थी, लेकिन 2021 में उनका तलाक हो गया.