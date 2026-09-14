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Samantha Baby Shower: पीली साड़ी, फूलों की बरसात, कला आवरण रीति से हुई सामंथा रुथ प्रभु की गोद भराई

सामंथा रुथ प्रभु ( IANS )

हैदराबाद: सामंथा रूथ प्रभु ने गणेश चतुर्थी के मौके पर ऐसी चीज शेयर की है, जिसे देख सभी फैंस खुश हो गए हैं. मॉम-टू-बी ने अपनी गोद भराई रस्म की झलकियां शेयर की हैं. उन्होंने अपने फॉलोअर्स को 'श्री विद्या' की पारंपरिक रस्म को करीब से दिखाया और इसके पीछे का मतलब भी समझाया है. 14 सितंबर को सामंथा ने अपने इंस्टाग्राम पर गोद भराई की रस्म की तस्वीरें पोस्ट की है. इन शानदार तस्वीरों में होने वाली मां खुशी से खिलखिलाती नजर आईं और अपने पति राज निदिमोरू और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ पोज देती हुई भी दिखीं. गोद भराई की कई तस्वीरें शेयर करते हुए, सामंथा ने भारतीय परंपराओं के प्रति अपने लंबे समय से चले आ रहे सम्मान के बारे में लिखा और माना कि शुरुआत में उन्हें हर रस्म का मतलब समझ नहीं आता था. इन खूबसूरत पलों को साझा करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा है, 'हमारी परंपराओं के प्रति मेरे मन में हमेशा से गहरा सम्मान रहा है. हो सकता है कि मैं हर रीति-रिवाज का मतलब न समझती हूं, लेकिन मेरा हमेशा से यह मानना ​​रहा है कि इनके पीछे कुछ गहरी बात है. जैसे मंत्र की आवाज, उसके जाप से पैदा होने वाली ऊर्जा, और जिस सावधानी से ये पुरानी परंपराएं पीढ़ियों से आगे बढ़ाई गई हैं.'