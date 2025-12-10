ETV Bharat / entertainment

शादी के हफ्तेभर बाद आई सामंथा रुथ प्रभु-राज निदिमोरू की मेंहदी सेरेमनी की तस्वीर, फैंस ने लुटाया प्यार

राज ने 10 दिसंबर को अपने इंस्टाग्राम पर राज निदिमोरू ने मेहंदी सेरेमनी की फोटो शेयर की है. तस्वीर में सामंथा अपनी मेहंदी दिखाते हुए मुस्कुरा रही हैं, जबकि राज बाकी फैमिली के साथ कैमरे के लिए पोज देती दिख रही हैं. इसी तस्वीर को राज की बहन और सामंथा की ननद शीतल निदिमोरू ने शेयर किया है और कैप्शन में लिखा है, 'प्यार बांटने से प्यार बढ़ता है.'

हैदराबाद: साउथ सिनेमा की सुंदरी सामंथा रुथ प्रभु ने 1 दिसंबर को इंस्टाग्राम पर फिल्ममेकर राज निदिमोरू के साथ अपनी शादी का एलान किया. यह खबर तुरंत सोशल मीडिया पर छा गई, फैंस ने कपल को बधाई दी और 1 दिसंबर को कोयंबटूर में हुई उनकी इंटीमेट सेरेमनी की प्यारी तस्वीरों पर खूब प्यार बरसाया. शादी के डेढ़ हफ्ते के बाद सामंथा के पति राज ने मेहंदी सेरेमनी की एक प्यारी सी नई तस्वीर शेयर की हैं, जिससे कपल के खुशी के पलों की एक और झलक मिली है.

कुछ दिन पहले राज ने सामंथा की मेहंदी की तस्वीरों का एक क्लिप साझा किया था. इस क्लिप में मेहंदी, शादी की रस्मों की सामाग्री, सजावट और भी चीजें शामिल थी. इस क्लिप को राज ने सफेद और लाल वाले इमोजी के साथ जोड़ा था.

इससे पहले शीतल ने अपनी स्टार भाभी का अपने परिवार में जोरदार स्वागत करते हुए तस्वीर शेयर की थी और कैप्शन में लिखा था, 'चंद्रकुंड में शिव की पूजा करते हुए, प्रदोष के समय भीगे हुए, कांपते हुए, मैंने खुद को आंसुओं से भरे दिल से शिवलिंग को गले लगाते हुए पाया. दर्द के आंसू नही, बल्कि शुक्रगुजार होने के आंसू. इस पल में मुझे जो शांति महसूस हो रही है, हमारे परिवार के आस-पास जो क्लैरिटी आई है, और राज-सामंथा के सफर में 'कोमल अलाइनमेंट' की गहरी भावना के लिए शुक्रगुजार हूं.'

सामंथा रुथ प्रभु और राज निदिमोरू ने अपने रिश्ते को ऑफिशियल करने से पहले कई सालों तक एक-दूसरे को डेट किया था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों 'सिटाडेल: हनी बनी' की शूटिंग के दौरान करीब आए थे, और तब से उन्हें कई मौकों पर एक साथ देखा गया है. एक्ट्रेस की पहले नागा चैतन्य से शादी हुई थी, जबकि राज की पहले श्यामाली डे से शादी हुई थी.