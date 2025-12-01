ETV Bharat / entertainment

कौन हैं सामंथा रुथ प्रभु के पति राज निदिमोरू?, जानें कब-कैसे और कहां शुरू थी 'ऊ अंटावा गर्ल' की इनके संग लव-स्टोरी

साल 2021 में सामंथा रुथ प्रभु का नागा चैतन्य से तलाक हुआ था और इसी साल वह राज की सीरीज में दिखी थीं.

Samantha Ruth Prabhu and Raj Nidimoru love stor
तलाक वाले साल में सामंथा रुथ प्रभु की राज से मुलाकात (IMAGE/ANI)
हैदराबाद: सामंथा रुथ प्रभु ने फिल्म डायरेक्टर राज निदिमोरू से आज 1 दिसंबर को शादी कर एक बार फिर अपना घर बसा लिया है. आज सुबह से ही खबरे फैल रही थी कि सामंथा और राज ने मंदिर में गुपचुप सात फेरे लिए हैं, लेकिन अब जब सामंथा ने शादी की पहली तस्वीरें शेयर की तो उनके फैंस के चेहरे खिल उठे है और शादी की सभी अफवाहें सच भी साबित हुईं. सामंथा और राज शादी कर कितने खुश हैं, यह वेडिंग फोटो में नजर आ रहा है. चलिए जानते हैं कौन हैं सामंथा रुथ प्रभु के पति राज निदिमोरू और कब-कहां शुरू हुई इनकी की लवस्टोरी.

कौन हैं सामंथा रुथ के पति?

सामंथा रुथ प्रभु ने जिन डायरेक्टर से शादी रचाई है, वो द फैमिली मैन और सिटाडेल:हनी बनी सीरीज से मशहूर हैं. इसके अलावा वह शोर इन द सिटी, अनपॉज्ड, सिनेमा बंदी और भी कई शानदार फिल्में और सीरीज बना चुके हैं. फिलहाल उनकी पॉपुलर सीरीज द फैमिली मैन का 3 सीजन ओटीटी पर देखा जा रहा है, जो हाल ही में रिलीज हुआ है. राज ने साल 2009 में फिल्म 99 से फिल्ममेकिंग की शुरुआत की थी. राज का जन्म आंध्र प्रदेश के तिरुपति में हुआ था. उन्होंने अमेरिका से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और यहीं से उन्होंने फिल्म मेकिंग का रास्ता तलाशा था. बता दें, फैमिली मैन 2 साल 2021 में रिलीज हुई थी और सामंथा इस सीरीज में नजर आई थीं.

कब शुरू हुई सामंथा-राज की लव स्टोरी?

सामंथा के फैंस अब यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि राज से उनकी मुलाकात कब और कहां हुई थी. तो चलिए हम आपको बताते हैं. साल 2021 में रिलीज हुई सीरीज फैमिली मैन 2 की मेकिंग के दौरान पहली बार राज और सामंथा की मुलाकात हुई थी. इसी साल सामंथा का पहले पति नागा चैतन्य से तलाक हुआ था. सामंथा और नागा ने आम सहमति से एक-दूजे से किनारा कर लिया था और दोनों ने एक-एक पोस्ट भी शेयर किया था. बीते साल 2024 में नागा ने एक्ट्रेस शोभिता धुलिपाला से शादी रचाई और अब सामंथा ने भी दूसरा जीवन साथी ढूंढ लिया है.

राज की पहली पत्नी श्यामली डे थीं, जिनसे उन्होंने साल 2015 में शादी रचाई थी साल 2022 में दोनों ने तलाक ले लिया था. साल 2024 में ही सामंथा पति राज की सीरीज सिटाडेल: हनी बनी में नजर आई थीं. चार साल साथ में काम करने के बाद दोनों ने आज 1 दिसंबर को शादी रचा अपना घर बसा लिया है और अब फैंस कपल को ढेरों बधाइयां दे रहे हैं.

संपादक की पसंद

