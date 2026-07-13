सैम नील निधन: हॉलीवुड आइकन की 6 बेस्ट परफॉर्मेंस, हर रोल में फूंकी थी जान, आखिरी वाला सबसे दमदार
अभिनेता सैम नील का 78 साल की उम्र में निधन हो गया. उन्हें जुरासिक पार्क में डॉ.एलन ग्रांट की भूमिका के लिए जाना जाता है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 13, 2026 at 4:06 PM IST
हैदराबाद: हॉलीवुड की कई फिल्मों में अपने शानदार अभिनय के लिए मशहूर सैम नील का आज 13 जुलाई, 2026 को ऑस्ट्रेलिया में निधन हो गया. वे 78 वर्ष के थे. सैम नील के अचानक निधन से उनके फैंस और फिल्म जगत गहरे सदमे में हैं. उन्होंने अपने समय के सबसे सफल अभिनेताओं में से एक के रूप में अपनी पहचान बनाई थी, तो आइए उनके 6 बेहतरीन अभिनय पर एक नजर डालते हैं जिन्हें देखना आप बिल्कुल भी न भूलें.
एलिसडेयर स्टीवर्ट इन द पियानो
सैम नील ने जेन कैंपियन की ऑस्कर विजेता ड्रामा फिल्म 'द पियानो' में एलिसडेयर स्टीवर्ट की भूमिका निभाई थी. एक अकेले और भावनात्मक रूप से संयमित पति के रूप में उनके भावपूर्ण अभिनय को दर्शकों से व्यापक सराहना मिली.
जॉन ट्रेंट इन द माउथ ऑफ मैडनेस
सैम नील ने कल्ट हॉरर फिल्म 'इन द माउथ ऑफ मैडनेस' में एक बीमा जांचकर्ता की भूमिका बखूबी निभाई थी. उनका किरदार जॉन ट्रेंट अंतरराष्ट्रीय सिनेमा के इतिहास में सबसे यादगार किरदारों में से एक है.
हेक फॉल्कनर इज 'हंट फॉर द वाइल्डरपीपल'
सैम नील ने फिल्म 'हंट फॉर द वाइल्डरपीपल' में चिड़चिड़े बुशमैन हेक फॉल्कनर की भूमिका निभाई. उन्होंने फिल्म में अपनी बेमिसाल कॉमिक टाइमिंग और भावनात्मक रेंज का प्रदर्शन किया था.
जॉन इंग्राम इन डेड काम
सैम नील ने फिल्म 'डेड काम' में निकोल किडमैन और बिली जेन के साथ एक अहम भूमिका निभाई. उन्होंने इस मनोवैज्ञानिक थ्रिलर में तनावपूर्ण और भावनात्मक रूप से प्रभावशाली अभिनय किया था.
डॉ. विलियम वेयर इन इवेंट होराइजन
आखिर में, सैम नील द्वारा फिल्म 'इवेंट होराइजन' में निभाया गया डॉ. विलियम वियर का किरदार उनकी फिल्मोग्राफी में असाधारण था. एक अंतरिक्ष यान के निर्माता के रूप में उनके दमदार अभिनय की आलोचकों के साथ-साथ दर्शकों ने भी खूब सराहना की.
जुरासिक पार्क में डॉ. एलन ग्रांट
सैम नील को स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्म जुरासिक पार्क में डॉ. एलन ग्रांट की भूमिका के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है. एक प्रतिभाशाली लेकिन अनिच्छुक जीवाश्म विज्ञानी के रूप में उनके शानदार अभिनय को प्रशंसकों ने खूब सराहा था. फिल्म में उनके किरदार ने हर तरह की भावनाएं दिखाईं. अभिनेता ने अपने अभिनय से दर्शकों के दिलों को छू लिया था.