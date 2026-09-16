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गणेश विसर्जन पर उल्टी आरती कर रहे थे सलमान खान, बहन ने किया सही तो 'भाईजान' ने दिया ऐसा रिएक्शन

बीती मंगलवार की रात को सुहैल खान के घर गणेश विसर्जन की पूजा थी, जहां सलमान भी पहुंचे थे.

Salman Khan
सलमान खान (ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 16, 2026 at 10:34 AM IST

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हैदराबाद: सलमान खान एंड खान फैमिली ने बीती मंगलवार की रात को गणेश पूजा की. इस पूजा में कुछ एक्टर्स भी शामिल हुए हैं. उन्होंने खान फैमिली के साथ बप्पा की आरती उतारी. इस बार सुहैल खान के घर पर गणेश चतुर्थी का प्रोग्राम हुआ था. अब गणेश पूजा से खान फैमिली के कई वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. इनमें से वायरल एक वीडियो में सलमान खान आरती दिख रहे हैं. सलमान इस वीडियो में गणेश की उल्टी आरती कर रहे थे कि तभी उनकी बहन अर्पिता ने उन्हें सही किया. अब यह वीडियो और इसमें सलमान का रिएक्शन सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

सलमान खान ने की उल्टी आरती

वीडियो में आप देख सकते हैं कि सलमान रफ एंड टफ लुक में दिख रहे हैं. भाईजान ने सिर पर कैप लगाई हुई है और बप्पा की मूर्ती के सामने उल्टी आरती करते दिख रहे हैं. ऐसा करता देख अर्पिता अपने स्टार भाई से हाथों से इशारा कर उन्हें सही करती हैं. इसके बाद सलमान अपनी बहन की बात को मानते हुए बप्पा की सही डायरेक्शन में आरती उतारने लगते हैं. इस दौरान सलमान की रूमर्ड गर्लफ्रेंड यूलिया ने भी बप्पा की आरती की. सलमान खान फैमिली ने बीती रात ही बप्पा का विसर्जन किया. इस मौके पर सुहैल खान के बच्चे तो मौजूद थे, लेकिन पूर्व पत्नी सीमा सजदेह कहीं नहीं दिखी.

गणेश विसर्जन पर नाची पूरी खान फैमिली

गणपति विसर्जन के मौके पर पूरी खान फैमिली डांस भी करती नजर आई. इसमें सुहैल खान और उनके भाई-भतीजे भी खूब थिरकते दिखे. अरबाज खान और शूरा खान इस मौके पर नहीं दिखे, लेकिन दोनों बहनें अलविरा और अर्पिता यहां मौजूद थीं. यहां तक कि इनके बच्चे भी बप्पा विसर्जन में शामिल हुए. गणेश विसर्जन के दौरान सलमान खान को अलग-अलग मोड में देखा गया. कार्यक्रम के दौरान भाईजान ने पैप्स को जमकर तस्वीरें दीं और कैमरे के सामने बच्चों पर प्यार लुटाया.

सलमान खान के वर्कफ्रंट की बात करें तो इन दिनों वह अपनी दो फिल्मों से चर्चा में हैं. पहली फिल्म मातृभूमि है, जो कि सेंसर बोर्ड में अटकी हुई है और दूसरी फिल्म वह साउथ डायरेक्टर के साथ कर रहे हैं, जिसे लेकर भाईजान के फैंस बहुत एक्साइटेड हैं.

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