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सलमान खान ने मिलाया इस साउथ फिल्ममेकर से हाथ, एक्शन-ड्रामा फिल्म से करेंगे धमाका, अगले महीने से शूटिंग शुरू

सोमवार को सलमान खान ने अपने इंस्टाग्राम पर वामशी पेडिपल्ली के साथ एक तस्वीर पोस्ट की और अपने फैंस को बताया कि वह एक नए प्रोजेक्ट के लिए एक साथ काम करने जा रहे हैं. इस पोस्ट को भाईजान ने एक दमदार कैप्शन दिया है, जिसमें लिखा है, 'दिल, दिमाग, जिगर से इस अप्रैल से डायरेक्टर वामशी पेडिपल्ली और दिल राजू के साथ.'

हैदराबाद: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने आज, 30 मार्च को अपने फैंस को एक गुड न्यूज दिया है. एक्टर ने अपने आगामी प्रोजेक्ट का एलान किया है. इस प्रोजेक्ट के लिए सलमान ने प्रोड्यूसर दिल राजू के साथ हाथ मिलाया है. यह जोड़ी एक जबरदस्त मास एंटरटेनर फिल्म के लिए साथ आ रही है, जिसे नेशनल अवॉर्ड-विनिंग फिल्ममेकर वामशी पेडिपल्ली डायरेक्ट कर रहे हैं.

श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन्स ने वामशी और सलमान खान की फिल्म की शूटिंग के बारे में जानकारी दी है. उन्होंने अपने पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, 'सलमान खान, एक ऐसा नाम जिसने दुनिया भर के दर्शकों को जश्न के अनगिनत पल दिए हैं. अब SVC63 के लिए हमारे अपने, सबसे प्यारे ब्लॉकबस्टर फिल्ममेकर वामशी पेडिपल्ली के साथ हाथ मिलाया है. सलमान खान वामशी पेडिपल्ली फिल्म इस अप्रैल में फ्लोर पर जाएगी… जो शानदार होगे.'

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के अनुसार, सलमान खान - वामशी पेडिपल्ली - दिल राजू एक्शन-ड्रामा के लिए साथ आ रहे हैं. एक्टर सलमान खान, नेशनल अवॉर्ड-विनिंग डायरेक्टर वामशी पैडिपल्ली और लीडिंग प्रोड्यूसर दिल राजू पहली बार साथ काम कर रहे हैं. एक जबरदस्त एक्शन ड्रामा, इस अनटाइटल्ड फिल्म की शूटिंग अप्रैल 2026 में शुरू होगी. प्रोजेक्ट के बारे में और डिटेल्स जल्द ही सामने आने की उम्मीद है.

वामशी मुख्य रूप से तेलुगु और कुछ तमिल फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने जूनियर एनटीआर, नागार्जुन, प्रभास जैसे सितारों के साथ फिल्में बनाई है. उनकी फिल्मोग्राफी में मुन्ना (प्रभास), बृंदावनम (जूनियर एनटीआर), येवडू (राम चरण और अल्लू अर्जुन), ऊपिरी (नागार्जुन और कार्थी), महर्षि (महेश बाबू) और वारिसु (विजय) जैसी फिल्में शामिल है.

सलमान खान के वर्क फ्रंट की बात करें तो सलमान खान अभी अपनी आने वाली वॉर ड्रामा फिल्म 'मातृभूमि' में व्यस्त है. इस फिल्म का पहले नाम 'बैटल ऑफ गलवान' था. अपूर्व लाखिया के डायरेक्शन में बनी इस प्रोजेक्ट में चित्रांगदा सिंह भी लीडिंग लेडी हैं. पहले फिल्म की रिलीज डे 17 अप्रैल थी, लेकिन कहा जा रहा है कि फिल्म इस डेट को रिलीज नहीं होगी. फिलहाल फैंस को 'मातृभूमि' की रिलीज डेट का इंतजार है.