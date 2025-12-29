सलमान खान का थैंक्स नोट, बर्थडे विश करने पर 'भाईजान' ने फैंस को कहा धन्यवाद, शेयर की फोटो
सलमान खान ने बीती 27 दिसंबर को अपना 60वां बर्थडे मनाया था. सलमान ने 60वें बर्थडे पर पनवेल वाले फार्महाउस पर ग्रैंड पार्टी रखी थी.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 29, 2025 at 2:48 PM IST|
Updated : December 29, 2025 at 2:55 PM IST
हैदराबाद: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने बीती 27 दिसंबर को अपना 60वां बर्थडे मनाया था. सलमान ने 60वें बर्थडे पर अपने पनवेल वाले फार्म हाउस पर ग्रैंड पार्टी रखी थी, जिसमें सलमान खान की फैमिली समेत कई बॉलीवुड स्टार्स और फ्रेंड्स ने दस्तक दी थी. वहीं, सलमान खान को फैंस ने सोशल मीडिया पर जन्मदिन विश किया था और भाईजान ने अपने घर गैलेक्सी की बालकनी में आकर फैंस का अभिवादन किया था. अब सलमान ने जन्मदिन विश करने वाले सभी फैंस, यार-दोस्त और फैमिली वालों को धन्यवाद कहा है. सलमान ने आज 29 दिसंबर को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया है.
'भगवान सभी को खुशियों से नवाजे'
सलमान खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर थैंक्स पोस्ट के साथ अपना एक फोटो भी शेयर किया है, जिसके कैप्शन में भाईजान ने लिखा है, 'आपके प्यार और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद, यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है, भगवान आप सभी को अच्छे स्वास्थ्य और खुशियों से नवाजे'.
सलमान के इस पोस्ट को खबर लिखे जाने तक 3 लाख से ज्यादा फैंस ने लाइक कर दिया है. लाइक करने वालों में रितेश देशमुख समेत कई स्टार्स भी शामिल हैं. सलमान खान के पोस्ट का कमेंट्स बॉक्स एक बार फिर उनके फैंस के प्यार से भर चुका है. भाईजान के फैंस ने कमेंट बॉक्स में रेड हार्ट इमोजी शेयर किए हैं.
बर्थडे पर दिया खास तोहफा
वहीं, सलमान खान ने अपने 60वें बर्थडे पर फैंस को प्यारा तोहफा भी दिया था. सलमान ने फैंस को ज्यादा इंतजार ना करवाते हुए अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म बैटल ऑफ गलवान का टीजर रिलीज किया था, जो देखते ही देखते हिट हो गया है. टीजर में सलमान खान का इंटेंस लुक देखने को मिल रहा है, जो उनके फैंस के बीच खूब प्यार बटोर रहा है. टीजर के साथ-साथ फिल्म की रिलीज डेट का भी ऐलान हुआ था.
फिल्म बैटल ऑफ गलवान आगामी 17 अप्रैल 2026 को रिलीज होने जा रही है. फिल्म का निर्देशन अपूर्व लखिया ने किया है. फिल्म में सलमान की हीरोइन चित्रांगदा सिंह है. फिल्म चीन और भारत की गलवान घाटी में हुई झड़प पर बेस्ड है. फिल्म में सलमान शहीद हुए भारतीय सेना के अधिकारी कर्नल बी. संतोष बाबू की भूमिका निभाते नजर आएंगे.