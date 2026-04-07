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मजाक उड़ने पर राजपाल यादव के सपोर्ट में आए सलमान खान, कॉमेडियन बोले- आप बड़े भाई की तरह हमेशा...

राजपाल के लिए सलमान का समर्थन 7 अप्रैल को सलमान खान ने अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर राजपाल यादव के सपोर्ट में एक नोट साझा किया. कॉमेडियन की एक तस्वीर शेयर करते हुए भाईजान ने लिखा है, 'राजपाल भाई आप 30 साल से काम कर रहे हो और हम सबने आपको रिपीट किया है बार-बार क्योंकि आप अपना काम जानते हो और एक वैल्यू लाते हो.'

हैदराबाद: राजपाल यादव इन दिनों अपनी आगामी फिल्म भूत बंगला और चेक बाउंस केस को लेकर सुर्खियों में हैं. हाल ही में मुंबई के अवॉर्ड शो में होस्ट ने उनके साथ मस्ती-मजाक किया. स्टेज पर एक सेगमेंट के दौरान होस्ट ने राजपाल के फाइनेंशियल केस का जिक्र करते हुए एक कमेंट किया. इस कमेंट से एक्टर समेत सभी लोग हंस पड़े. सोशल मीडिया पर क्लिप आने के बाद, यूजर्स ने इन सेंसिटिव कमेंट्स की बुराई की. इसके बाद न सिर्फ यूजर्स, बल्कि सलमान खान भी राजपाल के सपोर्ट में सामने आए. हालांकि, एक्टर ने अब शो के होस्ट का बचाव किया है और अपने फैंस से उन्हें ट्रोल न करने की रिक्वेस्ट की है. साथ ही भाईजान का भी शुक्रियाअदा किया.

'दबंग' स्टार ने राजपाल को मिलने वाले ऑफर के बारे में बात करते हुए आगे लिखा, 'काम तो आपको बहुत मिलेगा और इसी डॉलर रेट पे मिलेगा और मिलता रहेगा. हकीकत ये है और यह याद रखने के कभी कभी फ्लो में कुछ निकल आता है, देना ही है तो दिमाग में रखो दिल से काम करो, डॉलर ऊपर हो या नीचे क्या फर्क पड़ता है देना तो इंडिया में ही है.'

राजपाल ने सलमान का किया शुक्रियाअदा

सलमान खान के इस बयान पर राजपाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. कॉमेडियन एक्टर ने सलमान के पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए लिखा है, 'सलमान खान भाई, मेरे 30 साल के सफर को सराहने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया. आप हमेशा एक बड़े भाई की तरह रास्ता दिखाते आए हैं. लव यू, भाई, नमन.'

फैंस से राजपाल की अपील

इससे पहले राजपाल यादव ने एक वीडियो भी पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने अवॉर्ड शो में हुई घटना के बारे में जिक्र किया है. वीडियो में उन्हें शो के होस्ट-सीनियर जर्नलिस्ट और कॉमेडियन जाकिर हुसैन को अपना 'छोटा भाई' बताया.

उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा उनकी इज्जत की है उन्होंने यह बताया कि सीनियर जर्नलिस्ट ने ऑडिटोरियम में सभी से खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाने को भी कहा. उन्होंने आखिरी में अपने सभी से अपील करते हुए कहा कि वे जर्नलिस्ट और जाकिर को ट्रोल न करें. उन्होंने यह भी कहा, 'उनका दिल दुखाना मतलब मेरा दिल दुखाना है. उन्होंने वीडियो यह कहकर खत्म किया, “मैं उनसे (जर्नलिस्ट) प्यार करता हूं, मैं जाकिर से प्यार करता हूं, मैं आप सभी से प्यार करता हूं. मैं यहां आप लोगों की वजह से हूं. थैंक यू.'