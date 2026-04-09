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सलमान खान की 'मातृभूमि' नहीं होगी आम वॉर फिल्म, सामने आई मूवी को लेकर चौंकाने वाली बात

सलमान खान ( POSTER )

हैदराबाद: सलमान खान अपनी आने वाली फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' के साथ युद्ध पर एक ताजा और गहराई से इमोशनल नजरिया पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. 'मातृभूमि' के पीछे का विजन हमेशा से हाई-ऑक्टेन वॉर सीक्वेंस के बजाय इमोशनल कहानी पर टिका रहा है. बताया जा रहा है कि शुरुआती मीटिंग्स से ही सलमान इस बात को लेकर बिल्कुल साफ थे कि 'मातृभूमि' कभी भी एक पारंपरिक वॉर फिल्म नहीं बनने वाली थी. उनके लिए, यह एक सैनिक के मानवीय पक्ष को दिखाने के बारे में है, यानी दो जिंदगियां जीने का इमोशनल संघर्ष एक युद्ध के मैदान में और एक घर पर. उनकी यही संवेदनशीलता और सोच की स्पष्टता उन्हें सच में दूसरों से अलग बनाती है. वह सिर्फ एक फिल्म को लीड नहीं कर रहे हैं, बल्कि मकसद के साथ उसकी रूह को आकार दे रहे हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि कहानी दर्शकों के साथ व्यक्तिगत और इमोशनल लेवल पर जुड़ सके.