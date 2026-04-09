सलमान खान की 'मातृभूमि' नहीं होगी आम वॉर फिल्म, सामने आई मूवी को लेकर चौंकाने वाली बात
सलमान इस बात को लेकर बिल्कुल साफ थे कि 'मातृभूमि' कभी भी एक पारंपरिक वॉर फिल्म नहीं बनने वाली थी.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 9, 2026 at 10:31 AM IST|
Updated : April 9, 2026 at 10:52 AM IST
हैदराबाद: सलमान खान अपनी आने वाली फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' के साथ युद्ध पर एक ताजा और गहराई से इमोशनल नजरिया पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. 'मातृभूमि' के पीछे का विजन हमेशा से हाई-ऑक्टेन वॉर सीक्वेंस के बजाय इमोशनल कहानी पर टिका रहा है. बताया जा रहा है कि शुरुआती मीटिंग्स से ही सलमान इस बात को लेकर बिल्कुल साफ थे कि 'मातृभूमि' कभी भी एक पारंपरिक वॉर फिल्म नहीं बनने वाली थी.
उनके लिए, यह एक सैनिक के मानवीय पक्ष को दिखाने के बारे में है, यानी दो जिंदगियां जीने का इमोशनल संघर्ष एक युद्ध के मैदान में और एक घर पर. उनकी यही संवेदनशीलता और सोच की स्पष्टता उन्हें सच में दूसरों से अलग बनाती है. वह सिर्फ एक फिल्म को लीड नहीं कर रहे हैं, बल्कि मकसद के साथ उसकी रूह को आकार दे रहे हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि कहानी दर्शकों के साथ व्यक्तिगत और इमोशनल लेवल पर जुड़ सके.
यह नजरिया आम तौर पर बनने वाली युद्ध की कहानियों से काफी अलग है, जहां सैनिकों के आंतरिक संघर्षों और इमोशनल परेशानियों पर जोर दिया गया है. प्यार, त्याग और पहचान जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित करके, फिल्म का लक्ष्य केवल एक्शन और देशभक्ति से आगे बढ़कर दर्शकों के दिल को छूना है.
'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' का प्रोडक्शन सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले सलमा खान द्वारा किया गया है, और अपूर्व लाखिया इसके डायरेक्टर हैं. यह फिल्म बहादुरी, बलिदान और जुझारूपन का एक बेबाक चित्रण पेश करने का वादा करती है. फिल्म में चित्रांगदा सिंह भी एक अहम भूमिका में नजर आएंगी. फिल्म पहले 17 अप्रैल को रिलीज होनी थी, लेकिन अभी फिल्म की रिलीज डेट को टाल दिया गया है.
सलमान खान के फैंस को फिल्म की रिलीज डेट का बेसब्री से इंतजार है. फिलहाल मेकर्स की ओर से फिल्म की रिलीज पर कोई अपडेट नहीं आया है. वहीं, सलमान भी अपनी इस फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं. सलमान के वर्कफ्रंट की बात करें तो वह पिछली बार फिल्म सिकंदर में नजर आए थे, जो फ्लॉप साबित हुई थी.