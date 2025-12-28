WATCH: कार पर टकटकी लगाए रह गए पैपराजी, बीच से ई-बाइक धड़धड़ाते निकल लिए सलमान भाईजी
सुपरस्टार सलमान खान ने अपना 60वां जन्मदिन पनवेल स्थित फॉर्महाउस में मनाया. पैपराजी ने एक्टर को साइकिलिंग करते हुए अपने कैमरे में कैद किया.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 28, 2025 at 12:42 PM IST
मुंबई: बॉलीवु़ड के 'भाईजान' सलमान खान ने 27 दिसंबर को अपना 60वां जन्मदिन मनाया. सेलेब्स लेकर देशभर से उनके चाहने वालों ने उन्हें दिल से शुभकामनाएं दीं. जहां उनकी टाइगर को-स्टार कैटरीना कैफ ने उन्हें बर्थडे विश किया, वहीं चित्रांगदा सिंह ने भी अपनी खुशी जाहिर करते हुए इस मशहूर एक्टर पर शुभकामनाएं दी. उन्होंने अपना ये खास दिन पनवेल स्थित फार्महाउस पर मनाया. उनकी पनवेल फार्महाउस में शानदार बर्थडे पार्टी में पहुंचने का एक वीडियो वायरल हो रहा है. एक्टर को साइकिल चलाते हुए देखा गया.
सलमान खान के लिए उनका 60वां जन्मदिन खास रहा. इस खास दिन पर सलमान ने अपनी आगामी फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का ऑफिशियल टीजर भी लॉन्च किया, जिसमें सलमान खान का बैटल लुक दिखाया गया. इतना ही नहीं, 'भाईजान' ने अपने फैंस के साथ मिलकर केक भी काटा. सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है.
वायरल वीडियो दबंग एक्टर फार्महाउस के अंदर आराम से राइड का मजा लेते दिख रहे हैं, और उनके साथ वाई प्लस कैटेगरी की सिक्योरिटी भी है. वीडियो में, हम सलमान खान को अपने पनवेल फार्महाउस के चारों ओर ई-बाइक चलाते हुए देख सकते हैं. उनके आने से पहले पैप्स कार पर अपना कैमरा फोकस किए हुए थे, लेकिन अचानक सलमान खान अपनी ई-बाइक के साथ दिखे और वे पैप्स के बीच से निकल गए. पैप्स एक्टर की तस्वीरें लेने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़े.
सलमान ने कैजुअल लुक अपनाया था. उन्होंने ब्लैक टी-शर्ट के साथ ब्लू डेनिम जींस पहनी थी और क्लीन शेव लुक रखा था. वह फार्महाउस के बाहर मौजूद पैपराजी के साथ अपना बर्थडे केक काटने के लिए भी बाहर आए थे. उन्होंने पैपराजी और फैंस के साथ मिलकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया.
सलमान खान ने 27 दिसंबर को अपने पनवेल फार्महाउस पर आधी रात को एक शानदार सेलिब्रेशन होस्ट किया. इस इवेंट में खाने-पीने का शानदार इंतजाम था, मेहमानों के लिए खास इंतजाम किए गए थे और पूरी रात और सुबह तक कई सेलिब्रेशन हुए.
सलमान खान की फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' एक वॉर ड्रामा है. अपूर्व लाखिया की निर्देशित यह फिल्म देश के जवानों की बहादुरी, बलिदान और सहनशक्ति का एक बेबाक चित्रण करने का वादा करती है. इस फिल्म में चित्रांगदा सिंह भी हैं और इसे सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले सलमा खान ने प्रोड्यूस किया है. यह फिल्म 17 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.