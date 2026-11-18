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'मातृभूमि' की शूटिंग में सलमान खान ने पार की सभी हदें, शून्य डिग्री तापमान में 6 घंटे तक बर्फीले पानी में किया सीन

सलमान खान ( Film Poster )

हैदराबाद: मुंबई के आरामदायक स्टूडियो में शूटिंग करने के बजाय सलमान खान और डायरेक्टर अपूर्व लाखिया ने ‘मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस’ की शूटिंग असली लोकेशन पर की, ताकि फिल्म में सब कुछ बिल्कुल असली लगे. सलमान खान स्टारर फिल्म "मातृभूमिः मे वॉर रेस्ट इन पीस" का पहला टीजर और पोस्टर जब से रिलीज हुआ है, तब से दर्शकों के बीच फिल्म को देखने की बेसब्री बढ़ती जा रही है. शुरुआती झलकियों ने दर्शकों को फिल्म की दुनिया से रूबरू कराया, जिसके बाद से ही दर्शक फिल्म से जुड़ी और चीजें देखने का इंतजार कर रहे हैं.

इस फिल्म के जबरदस्त स्केल ने पहले से ही फैंस के बीच चर्चा शुरू कर दी है. डायरेक्टर अपूर्व लाखिया ने बिहाइंड द सींस डिटेल्स के बारे ने बात की और बताया है कि कैसे फिल्म की मेकिंग धैर्य और ईमानदारी को पेश करती है. इंटेंस एक्शन से लेकर ट्रेलर में अब तक नजर आए मुश्किल जगहों पर की गई शूटिंग, यह बताती है कि टीम ने किसी भी तरह के शॉर्टकट को अपनाने से इंकार किया है और इस तरह से उन्होंने हर फ्रेम में जान डालने के लिए असली, सख़्त मौसम को इनडोर के आराम के सामने चुना है.