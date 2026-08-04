ETV Bharat / entertainment

सोहेल खान के तलाक से खुद की हेल्थ तक, 'Alliance' में सलमान खान के शॉकिंग खुलासे, जानकर फैंस भी हैरान

रियलिटी शो 'अलायंस' में शामिल होने के दौरान, सलमान खान सोहेल खान से मिले. इस दौरान 'भाईजान' ने कई खुलासे किए हैं.

Salman khan
सलमान खान (ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 4, 2026 at 2:15 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: सुपरस्टार सलमान खान ने 'अलायंस' में जबरदस्त एंट्री की, जिससे घर का माहौल जोश से भर गया. वे अपने भाई सोहेल खान का हौसला बढ़ाने आए थे, जो इस रियलिटी शो की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं. उनकी इस एंट्री ने कंटेस्टेंट्स और दर्शकों, दोनों को ही उत्साहित कर दिया. इस दौरान सलमान ने अपनी और सोहेल की लाइफ से जुड़े कई किस्से शेयर किए, जो कि काफी शॉकिंग थे.

हाल ही में सलमान खान 'अलायंस' हेडक्वार्टर पहुंचे. शो में आते ही उन्होंने सबसे कहा, 'चिंता मत करो, मैं यहां होस्टिंग करने नहीं आया हूं. सलमान खान, सोहेल खान और सीमा सजदेह के रिश्ते के बारे में कुछ सच का खुलासा करते नजर आए. इसके अलावा उन्होंने अपनी जेल की सजा के बारे में भी बात करते हुए दिखे.

सोहेल और सीमा सजदेह के रिश्ते पर सलमान खान का बयान
सोहेल खान और उनकी एक्स वाइफ सीमा सजदेह रियलिटी शो 'अलायंस' में अपने पुराने समय को याद कर रहे हैं, जहां दोनों ने अपनी शादी, अलग होने और अपने बीच अब भी कायम रिश्ते के बारे में खुलकर बात की है. जहां सोहेल ने कई बार अपने रिश्ते के खत्म होने की जिम्मेदारी ली है, वहीं सलमान खान हाल ही में अपने भाई के बचाव में सामने आए और कहा कि सोहेल ने शादी बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की थी.

सलमान खान, सोहेल खान से पूछते हुए दिख रहे हैं कि उन्होंने सीमा सजदेह से तलाक की जिम्मेदारी खुद लेने का फैसला क्यों किया. सोहेल से मिलने के बाद सलमान पूछते हैं, 'क्या तुम अभी भी सीमा की बात मान रहे हो? क्या मुझे यह कहना चाहिए या नहीं? मैं कहूंगा ही. भाई ने सारा इल्जाम अपने सिर ले लिया. एक भाई के तौर पर मैं जानता हूं कि उसने कितनी कोशिश की है. इमोशनली, वह बस सब कुछ झेलता रहा.'

सलमान खान ने अपनी जेल के दिनों को किया याद
यह मुलाकात तब और ज्यादा इमोशनल हो गई जब सलमान ने अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर को याद किया. रियलिटी शो की तुलना करते हुए, उन्होंने जेल में बिताए अपने समय को याद किया. सलमान ने जेल में रहने की मुश्किल स्थितियों के बारे में बताते हुए कहा, 'कई साल पहले, जब मैं जेल गया था, तो हमारे सामने सलाखें होती थीं. इतनी छोटी सी जगह में, एक सेल में 50-60-70 लोग रहते थे. एक बाथरूम, इंडियन स्टाइल कमोड, छिपकलियां होती थीं और पानी और गंदगी ऊपर तक भरी रहती थी.'

ब्लैकबक और चिंकारा के शिकार के मामले में यह एक्टर चार बार जेल जा चुका है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 1998 में, एक्टर 3 दिन तक कस्टडी में रहे. 2006 में, वह छह दिन जेल में रहे. 2007 में, उसने छह दिन की सजा काटी, और 2018 में वह दो दिन कस्टडी में रहे.

हेल्थ पर सलमान खान ने दिया अपडेट
कुछ दिनों पहले सलमान खान का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह अस्वस्थ नजर आए थे. उनकी हालत को देखकर फैंस काफी चिंतित हो गए थे. अलायंस में सलमान ने अपनी हेल्थ को लेकर खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि उन्होंने हाल ही में अपना वजन कम किया है.

अपने छोटे भाई सोहेल के पतले लुक का मजाक-मजाक में जिक्र करते हुए सलमान ने कहा, 'तुमने वजन कम किया है.' इस पर सोहेल ने गर्व से अपनी फिट बॉडी दिखाई और जवाब दिया, '12 किलो.' फिर सलमान ने सबको चौंकाते हुए बताया, 'मैंने 16 किलो वजन कम किया है.' सलमान की यह बात सुनकर घरवाले सभी हैरान रह जाते हैं.

यह भी पढ़ें:

TAGGED:

SALMAN KHAN
ALLIANCE SHOW
SOHAIL KHAN
सलमान खान
SALMAN KHAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.