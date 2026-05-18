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सलमान खान की शर्टलेस फोटो देख 'भाईजान' की एक्स गर्लफ्रेंड के मुंह से निकला उफ्फ, व्यूज 1 मिलियन के पार

हैदराबाद: सलमान खान इन दिनों अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म मातृभूमि से चर्चा में हैं. फिलहाल सलमान और उनके फैंस को फिल्म की रिलीज डेट का एलान है. इसी के साथ सलमान खान ने साउथ फिल्म मेकर्स के साथ भी अपनी नई फिल्म जिसका टंपरेरी नाम मैसेंजर बताया जा रहा है, कि भी शूटिंग शुरू कर दी है. इस फिल्म के लिए सलमान खान अपने शरीर पर मेहनत कर रहे हैं. कहा जा रहा है कि सलमान ने फिल्म के लिए अपना वजन भी घटाया है. अब सलमान ने बीती 17 मई की रात को अपनी एक नई तस्वीर शेयर की है, जिसने इंटरनेट पर रातों-रात सनसनी मचा दी है. अपनी नई तस्वीर में सलमान खान एक बार शर्टलेस दिख रहे हैं. सलमान के फैंस के बीच इस तस्वीर ने खलबली मचा है. सबसे ज्यादा ध्यान फोटो के कैप्शन में जा रहा है, जिसमें भाईजान का अकेलापन नजर आ रहा है.

सलमान ने समझाया अकेला और तन्हा का फर्क

सलमान ने बीती 17 मई की रात को अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की है. इस तस्वीर में वह काउच पर शर्टलेस कमर टिकाए बैठे हुए हैं. इस तस्वीर में सलमान के एब्स भी दिख रहे हैं. इस तस्वीर के कैप्शन में सलमान खान लिखते हैं, मैं, खुद और सिर्फ मैं… अपने आप के साथ रहने के दो तरीके होते हैं अकेला और तन्हा.अकेला मतलब अपनी पसंद से अकेले रहना, और तन्हा मतलब जब कोई आपके साथ रहना ही ना चाहे… अब इसके आगे आपको खुद समझना है कि क्या करना चाहिए'. अब भाईजान की इस तस्वीर ने इंटरनेट पर धमाका मचा दिया है. फैंस तो फैंस सेलेब्स भी इस तस्वीर पर कमेंट किए बिना नहीं रह पा रहे हैं.