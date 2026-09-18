ETV Bharat / entertainment

कार के नीचे आया फैन का पैर, सलमान खान ने ड्राइवर को फटकार लगाई, देखें वीडियो

सलमान खान ( ANI )

हैदराबाद: मुंबई में गणपति उत्सव में शामिल होने के दौरान एक फैन का पैर कार के नीचे आ जाने पर अभिनेता सलमान खान ने अपने ड्राइवर को फटकार लगाई. घटना का एक वीडियो ऑनलाइन सामने आया है, जिसमें 'भाईजान' सीट पर बैठे हुए ड्राइवर से तीखी आवाज में बात करते हुए दिख रहे हैं. यह घटना गुरुवार को तब घटी जब सलमान खान की कार महाराष्ट्र के मंत्री आशीष शेलार द्वारा आयोजित गणपति उत्सव में शामिल होने के लिए पहुंची. इस यात्रा के वीडियो में एक युवा फैन के साथ उनकी बातचीत भी चर्चा में रही. एक क्लिप में दिखाया गया है कि भीड़ में बच्चे को धक्का लगने पर एक्टर ने आपत्ति जताई, फिर थोड़ी देर रुककर उससे बात की, उसके बाद हाथ मिलाया और अपनी कार में बैठ गए. हाल ही में हुई घटना के वीडियो में खान को गाड़ी के अंदर देखा जा सकता है, जबकि गाड़ी भारी सुरक्षा और फैंस की भारी भीड़ से घिरी हुई है. ड्राइवर से थोड़ी बातचीत के बाद, वह गाड़ी से बाहर निकल गए. वीडियो में सलमान खान को कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंचते, बप्पा के सामने हाथ जोड़कर माथे पर तिलक लगाकर प्रार्थना करते हुए दिखाया गया. प्रार्थना के बाद जब वे अपनी कार की ओर लौट रहे थे, तभी भीड़ के बीच एक युवा प्रशंसक उनके पास आया. जब धक्का-मुक्की में बच्चा घायल हो गया, तो खान ने आपत्ति जताई और फिर रुककर उससे बात की.