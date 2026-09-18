कार के नीचे आया फैन का पैर, सलमान खान ने ड्राइवर को फटकार लगाई, देखें वीडियो
सलमान खान महाराष्ट्र के एक मंत्री के यहां गणेश उत्सव में शामिल होने गए थे, जहां यह घटना घटित हुई.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 18, 2026 at 12:36 PM IST
हैदराबाद: मुंबई में गणपति उत्सव में शामिल होने के दौरान एक फैन का पैर कार के नीचे आ जाने पर अभिनेता सलमान खान ने अपने ड्राइवर को फटकार लगाई. घटना का एक वीडियो ऑनलाइन सामने आया है, जिसमें 'भाईजान' सीट पर बैठे हुए ड्राइवर से तीखी आवाज में बात करते हुए दिख रहे हैं.
यह घटना गुरुवार को तब घटी जब सलमान खान की कार महाराष्ट्र के मंत्री आशीष शेलार द्वारा आयोजित गणपति उत्सव में शामिल होने के लिए पहुंची. इस यात्रा के वीडियो में एक युवा फैन के साथ उनकी बातचीत भी चर्चा में रही. एक क्लिप में दिखाया गया है कि भीड़ में बच्चे को धक्का लगने पर एक्टर ने आपत्ति जताई, फिर थोड़ी देर रुककर उससे बात की, उसके बाद हाथ मिलाया और अपनी कार में बैठ गए.
हाल ही में हुई घटना के वीडियो में खान को गाड़ी के अंदर देखा जा सकता है, जबकि गाड़ी भारी सुरक्षा और फैंस की भारी भीड़ से घिरी हुई है. ड्राइवर से थोड़ी बातचीत के बाद, वह गाड़ी से बाहर निकल गए.
वीडियो में सलमान खान को कड़ी सुरक्षा के बीच पहुंचते, बप्पा के सामने हाथ जोड़कर माथे पर तिलक लगाकर प्रार्थना करते हुए दिखाया गया. प्रार्थना के बाद जब वे अपनी कार की ओर लौट रहे थे, तभी भीड़ के बीच एक युवा प्रशंसक उनके पास आया. जब धक्का-मुक्की में बच्चा घायल हो गया, तो खान ने आपत्ति जताई और फिर रुककर उससे बात की.
Salman Bhai looses his cool at the driver after a fan's foot comes under the car. 🤯🔥— Mohammed Sohail ♐ (@ItsSohailM) September 18, 2026
Bhai immediately notices the situation and reacts. 🙏🏼 pic.twitter.com/QecMOSuesK
फैमिली संग मनाया था उत्सव
यह घटना सलमान खान के भाई सोहेल खान के घर पर गणपति उत्सव में शामिल होने के तुरंत बाद हुई. गणपति प्रतिमा के विसर्जन से पहले उन्होंने अपने भाई-बहनों और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ पारंपरिक आरती में भाग लिया था. उस समारोह के वीडियो में सलमान की बहन अर्पिता खान का एक खुशनुमा पल भी कैद हुआ, जब अर्पिता ने देखा कि सलमान आरती गलत तरीके से कर रहे हैं और उन्होंने तुरंत हस्तक्षेप करके उन्हें सही किया.
सलमान हंसते हुए अर्पिता की बात से सहमत हो गए. उन्हें आरती के दौरान यूलिया वंतूर के साथ भी देखा गया, जबकि अरबाज खान के बेटे अरहान खान ने गणपति विसर्जन में मदद की.
#SalmanKhan at #AshishShelar’s residence for #Ganapati celebrations..! 😍 pic.twitter.com/jVDxwTTuWy— Salman Khan Fan Club (@BSKFanClub) September 17, 2026
इस बार सलमान को गणेश चतुर्थी के अन्य समारोहों में भी देखा गया है, जिनमें मुंबई में अंबानी परिवार का कार्यक्रम भी शामिल है, जहां वीडियो में उन्हें भगवान गणपति की पूजा करते हुए दिखाया गया. वहां उनकी मौजूदगी का वीडियो भी ऑनलाइन वायरल हुआ था.
वर्कफ्रंट की बात करें तो, सलमान निर्देशक वामशी पेडिपल्ली के साथ अपनी अगली फिल्म की तैयारी कर रहे हैं और इस फिल्म में नयनतारा के साथ पहली बार एक साथ नजर आएंगे. प्रोजेक्ट से पहले उन्होंने अपना वजन भी काफी कम कर लिया है. उनकी फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस', जिसका पहले नाम 'बैटल ऑफ गलवान' रखा गया था, फिलहाल स्थगित है और इसे ईद 2026 पर रिलीज करने का लक्ष्य रखा गया था.