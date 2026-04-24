ईद 2027 पर आमने-सामने होंगे सलमान-प्रभास, SVC63 और 'स्पिरिट' में बॉक्स ऑफिस पर होगी सीधी टक्कर
सलमान खान की नयनतारा संग फिल्म ईद 2027 पर रिलीज होने वाली है. फिलहाल इस फिल्म का नाम SVC63 है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 24, 2026 at 1:33 PM IST
हैदराबाद: सलमान खान ने नयनतारा के साथ अपनी अगली फिल्म के लिए ईद 2027 की तारीख तय कर ली है. अभी तक इस प्रोजेक्ट का नाम तय नहीं हुआ है, जिसे फिलहाल SVC63 कहा जा रहा है. इसका निर्देशन वामशी पेडिपल्ली करेंगे और मुहूर्त की एक झलक प्रशंसकों के साथ साझा की जा चुकी है. हाल ही में फिल्म का ऐलान हुआ है. सलमान खान ने खुद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए साउथ डायरेक्टर संग अपनी इस फिल्म का एलान किया था. अब सलमान खान ने फिल्म के टाइटल आने से पहले फिल्म की रिलीज डेट का खुलासा कर दिया है.
Thoda durr ki sochna chahiye, That’s why announced Eid….. Don’t worry iss wali ka bhi bataenge, when the time is right……— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) April 24, 2026
Patience, thoda sa sabar……
Mere Jitna he intezar karna padega,
Baherhaal jo apka haal hai wo hi mera bhi haal hai…. haha 🙏#Nayanthara… pic.twitter.com/nMGrfOj3DF
SVC63 की रिलीज का खुसाला
सलमान खान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है. सलमान ने X पर एक पोस्ट के जरिए रिलीज की तारीख का खुलासा किया, जिसमें लिखा था, 'थोड़ा दूर की सोचनी चाहिए , इसीलिए ईद की घोषणा की है. चिंता मत करो, इस वाली का भी बताएंगे , जब सही समय आएगा. धैर्य रखो, थोड़ा सा सब्र। मुझे जितना इंतजार करना पड़ेगा, बाहर जो आपका हाल है वो ही मेरा भी हाल है, हाहा'.
ईद 2027 क्लैश
बता दें, ईद 2027 के मौके पर संदीप रेड्डी वांगा निर्देशित और प्रभास-तृप्ति डिमरी स्टारर स्पिरिट फिल्म 5 मार्च को रिलीज होने जा रही है. ऐसे में ईद 2027 के मौके पर सलमान खान और प्रभास बॉक्स ऑफिस पर आमने-सामने आने वाले हैं.
इससे पहले, फिल्म निर्माताओं ने मुहूर्त वीडियो के साथ फिल्म का एलान किया था. फिल्म के सेट पर सलमान खान और नयनतारा भी नजर आई थीं. वामशी पेडिपल्ली फिल्म इंडस्ट्री में सफल फिल्मों के निर्देशन के लिए जाने जाते हैं, जिनमें मुन्ना, वृंदावनम, येवडु, महर्षि और वारिसु शामिल हैं. सालों से, उन्होंने प्रभास, जूनियर एनटीआर, राम चरण, अल्लू अर्जुन, महेश बाबू और विजय जैसे सितारों के साथ काम किया है.
श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन्स के बैनर तले बन रही इस फिल्म को दिल राजू पेश कर रहे हैं और यह एक एक्शन ड्रामा फिल्म बताई जा रही है. बता दें, सलमान खान के फैंस उनकी फिल्म मातृभूमि (बैटल ऑफ गलवान) की रिलीज डेट का इंतजार कर रहे हैं. मातृभूमि पहले 17 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, लेकिन किसी कारणवाश फिल्म की रिलीज डेट को टालना पड़ा.
अब सलमान खान ने खुद अपनी फिल्म को लेकर वादा किया है कि उसकी रिलीज डेट भी जल्द बताई जाएगी. बता दें, सलमान खान पिछली बार फिल्म सिकंदर में नजर आए थे, जो डिजास्टर साबित हुई. अब सलमान की झोली में दो फिल्में हैं, जिनका उनके स्टारडम को बरकरार रखने के लिए हिट होना जरूरी है.