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'माफी नहीं मांगी तो तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे', टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद सलमान खान को मिली नई धमकी

हैदराबाद: बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर अचानक हुए हमले की खबर ने देश में सनसनी मचा दी है. इस हमले की जिम्मेदारी एक गैंग ने ली है. इस बीच सोशल मीडिया पर एक ऑडियो और एक फेसबुक पोस्ट सामने आया है. यह ऑडियो और पोस्ट टाइगर श्रॉफ के लिए नहीं, बल्कि बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के लिए था. इस ऑडियो में वह सलमान खान को धमकी दे रहा है और मांग कर रहा है कि सलमान खान जेल में बंद गैंगस्टर से माफी मांगे.

गैंग के एक प्रतिनिधि अनिल पंडित ने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि उन्होंने टाइगर को चेतावनी देने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी, इसलिए उन्हें ऐसा सख्त कदम उठाना पड़ा. अनिल पंडित ने चेतावनी दी कि वे सलमान खान के करीबी लोगों को नहीं बख्शेंगे.

मुंबई क्राइम ब्रांच द्वारा साझा किए गए इस ऑडियो में अनिल ने सलमान खान को अपनी सुरक्षा के भरोसे न रहने की चेतावनी दी है. साथ ही, उसने धमकी दी है कि अगर सलमान खान ने माफी नहीं मांगी, तो वह उनके परिवार को खत्म कर देगा.

ऑडियो में अनिल पंडित कहता है, 'सलमान खान, मेरी बात ध्यान से सुनो. अगर तुमने मेरे बड़े भाई से माफी नहीं मांगी, तो हम तुम्हारे घर में एक कुत्ता तक नहीं छोड़ेंगे. हम तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे. यह बात याद रखना. यह मत सोचना कि तुम सुरक्षा घेरे में हो और तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा.'

अनिल पंडित ने फेसबुक पर भी एक पोस्ट किया है, जिसमें लिखा है, 'जय महाकाल, जय श्री राम, सभी भाइयों को नमस्कार. हम, अनिल पंडित और हरमन संधू, आज टाइगर श्रॉफ के साथ हुई घटना की जिम्मेदारी लेते हैं. हमने उन्हें फोन करके चेतावनी दी थी, लेकिन वे नहीं समझे. इसलिए, आज हमने उन्हें और कड़े तरीके से समझा दिया है. मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में जो भी हमारी बात नहीं मानेगा या सलमान खान के साथ काम करेगा, अगला नंबर उसी का होगा. इंतजार करें और देखें.' पोस्ट में आगे नोट में लिखा गया है, 'जो लोग दूसरे गैंग से हैं और सोचते हैं कि हमारा नाम इस्तेमाल करके वे मशहूर हो जाएंगे, उन्हें जल्द ही मार दिया जाएगा. इस तरह हम उन्हें मशहूर कर देंगे.'

बता दें, रविवार, 18 अक्टूबर की शाम मुंबई के जुहू इलाके में मोटरसाइकिल पर सवार तीन लोगों ने टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग कर दी. टाइगर श्रॉफ तो सुरक्षित बच गए, लेकिन उनका ड्राइवर घायल हो गया है. इस मामले में राजस्थान के कोटा से 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें एक एक नाबालिग है.