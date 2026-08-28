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सलमान खान का रक्षाबंधन सेलिब्रेशन, पैप्स के सामने फ्लॉन्ट की राखी

रक्षाबंधन के मौके पर बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह अपनी राखी फ्लॉन्ट करते हुए दिखे हैं.

Salman Khan
सलमान खान (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 28, 2026 at 4:30 PM IST

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हैदराबाद: पूरा देश आज, 28 अगस्त को रक्षा बंधन मना रहा है. हर कोई इस खास दिन को सोशल मीडिया पर शेयर कर रहा है. इस बीच बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें रक्षाबंधन का आनंद लेते हुए दिखें.

पैपराजी ने सोशल मीडिया पर सलमान खान का वीडियो शेयर किया है. वीडियो में सलमान खान बहन अलवीरा खान के घर से बाहर आते हुए दिख रहे हैं. अपनी कार में बैठने से पहले उन्होंने पैपराजी के सामने अपनी राखी फ्लॉन्ट की. उनकी कलाई राखी से भरी हुई दिखाई दी.

इससे पहले पैपराजी ने सलमान खान को अलवीरा के घर जाते हुए स्पॉट किया था. वह हाई सिक्योरिटी के साथ अपनी बहन के घर पहुंचे थे. थोड़ी देर के बाद वह घर से बाहर अपनी मां को रिसीव करने बाहर आए. इस दौरान पैपराजी ने सुपरस्टार को रक्षाबंधन विश किया. वहीं, सलमान ने पैप्स को थम्स अप दिखाकर उन्हें विश किया. दबंग स्टार ब्लैक हैट, टेराकोटा रेड कलर के टी-शर्ट में काफी हैंडसम लग रहे हैं. उनके अलावा, एक्टर की बहन अर्पिता को भी स्पॉट किया गया था.

सलमान खान की अपकमिंग प्रोजेक्ट
सलमान खान के पास कई और प्रोजेक्ट्स भी हैं. इन दिनों वह 'मातृभूमि' प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं. इसकी रिलीज की तारीख का अभी तक एलान नहीं किया गया है. इस फिल्म में वह चित्रांगदा सिंह के साथ नजर आएंगे. वह फिल्ममेकर्स राज और डीके के एक आने वाले बिना नाम वाले प्रोजेक्ट में सुपरहीरो का रोल भी निभाएंगे.

इसके अलावा, वह 'मॉन्स्टर' में भी नजर आएंगे. इस फिल्म में उनके साथ साउथ सुपरस्टार लेडी नयनतारा नजर आएंगी. हाल ही में मेकर्स ने इस फिल्म में दो जाने-माने एक्टर्स को शामिल किया है. रोनित रॉय और सीमा बिस्वास इस फ़िल्म से जुड़ गए हैं. इस फिल्म को वामशी पेडिपल्ली ने डायरेक्ट किया है.

कहा जा रहा है कि फिल्म में रोनित का किरदार मजबूत और पॉजिटिव है. सीमा के किरदार के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है. मुंबई में शूटिंग का शेड्यूल योजना के अनुसार चल रहा है, और साथ ही टीम अक्टूबर में विदेश में शूटिंग की तैयारी भी कर रही है.

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