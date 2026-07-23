Delhi Protest: छात्र आंदोलन पर सलमान खान के पोस्ट ने इंटरनेट पर मचाया गदर, व्यूज की लगी झड़ी, Big B और SRK ट्रोल
छात्र के समर्थन में उतरने पर सलमान खान पर अब फैंस खूब प्यार लुटा रहे हैं. उनका पोस्ट वायरल हो गया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 23, 2026 at 1:12 PM IST
हैदराबाद: देशभर में इस वक्त नीट पेपर लीक मामले को लेकर हो रहे छात्र आंदोलन की आग पूरे देश में फैल चुकी है. दिल्ली के जंतर-मंतर पर हो रहे छात्र प्रोटेस्ट पर चुप बैठे बॉलीवुड स्टार्स अब धीरे-धीरे आवाज निकाल रहे हैं. दरअसल, लोगों ने जब एक्टर्स और क्रिकेटर्स को इस बात पर ट्रोल करना शुरू किया कि वे देश के सबसे बड़े मुद्दे शिक्षा पर क्यों चुप हैं? तो इसके बाद सेलेब्स-क्रिकेटर्स को लोग सोशल मिडिया पर अनफॉलो करने लगे. इस बीच सलमान खान ने बीती 22 जुलाई की रात को छात्रों को सपोर्ट करते हुए एक पोस्ट डाला और भाईजान का पोस्ट देखते ही देखते व्यूज की रेस में सबसे आगे दौड़ता नजर आया. सलमान ने अपने इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल पर पोस्ट डाला, जिस पर व्यूज की बाढ़ आ चुकी है.
It was such a peaceful movement, feel so sad that it had to take a violent turn. My heart goes out to the students and their families who were hurt. Paper leak is a very serious issue, and I am glad to know n see that the kids of our country have come together for a better…— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) July 22, 2026
एक्स पर सलमान खान का पोस्ट
सलमान खान के पोस्ट ने एक्स हैंडल पर धमाका मचा दिया है. यहां, 12 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और 10 हजार से ज्यादा कमेंट्स पोस्ट हुए हैं. वहीं, खबर लिखे जाने तक सलमान खान के इंस्टाग्राम पोस्ट पर 2.3 मिलियन लाइक आ चुके हैं. वहीं, कमेंट्स की बात करें तो 70 हजार से ज्यादा कमेंट्स पोस्ट हो चुके हैं. सलमान खान एक्स ट्रेंड कर रहे हैं और लोग उनके रिएक्शन पर जमकर तालियां बजा रहे हैं. वहीं, सलमान के पोस्ट पर लोग अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और आमिर खान समेत इस मुद्दे पर चुप बैठे स्टार्स को घेर रहे हैं.
सलमान खान का पोस्ट
सलमान खान ने अपने पोस्ट में लिखा है, 'यह एक बेहद शांतिपूर्ण आंदोलन था. यह देखकर बहुत दुख होता है कि इसे हिंसक मोड़ लेना पड़ा. इस आंदोलन में घायल हुए छात्रों और उनके परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं. पेपर लीक एक बहुत गंभीर मुद्दा है. यह देखकर खुशी होती है कि हमारे देश के छात्र बेहतर शिक्षा व्यवस्था की मांग के लिए एकजुट होकर सामने आए हैं और उनके माता-पिता ने भी उनका साथ दिया है.
आगे सलमान खान लिखते हैं, 'मैं छात्रों के इस कदम की दिल से सराहना करता हूं. उन्होंने जिस समर्पण, ईमानदारी और मेहनत से पढ़कर अपना भविष्य बनाने का जज्बा दिखाया है, वह काबिले-तारीफ है. यही युवा पीढ़ी एक शिक्षित और मजबूत भारत का निर्माण करेगी और देश का नाम रोशन करेगी'.
सलमान ने आगे लिखा, 'यह आंदोलन और यह विरोध प्रदर्शन बिल्कुल सही दिशा में किया गया है और छात्रों ने इसे पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाया. उनका साहस, हिम्मत और शिक्षा के प्रति समर्पण प्रेरणादायक है'.
बता दें, अब आलिया भट्ट ने भी छात्रों पर हुई बर्बरता पर दुख व्यक्त किया है. आलिया के साथ-साथ कई स्टार्स अब सोशल मीडिया पर खुलकर आ रहे हैं और छात्रों के लिए आवाज उठा रहे हैं.