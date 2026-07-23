ETV Bharat / entertainment

Delhi Protest: छात्र आंदोलन पर सलमान खान के पोस्ट ने इंटरनेट पर मचाया गदर, व्यूज की लगी झड़ी, Big B और SRK ट्रोल

छात्र आंदोलन पर सलमान खान का पोस्ट ( ANI )

हैदराबाद: देशभर में इस वक्त नीट पेपर लीक मामले को लेकर हो रहे छात्र आंदोलन की आग पूरे देश में फैल चुकी है. दिल्ली के जंतर-मंतर पर हो रहे छात्र प्रोटेस्ट पर चुप बैठे बॉलीवुड स्टार्स अब धीरे-धीरे आवाज निकाल रहे हैं. दरअसल, लोगों ने जब एक्टर्स और क्रिकेटर्स को इस बात पर ट्रोल करना शुरू किया कि वे देश के सबसे बड़े मुद्दे शिक्षा पर क्यों चुप हैं? तो इसके बाद सेलेब्स-क्रिकेटर्स को लोग सोशल मिडिया पर अनफॉलो करने लगे. इस बीच सलमान खान ने बीती 22 जुलाई की रात को छात्रों को सपोर्ट करते हुए एक पोस्ट डाला और भाईजान का पोस्ट देखते ही देखते व्यूज की रेस में सबसे आगे दौड़ता नजर आया. सलमान ने अपने इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल पर पोस्ट डाला, जिस पर व्यूज की बाढ़ आ चुकी है. एक्स पर सलमान खान का पोस्ट सलमान खान के पोस्ट ने एक्स हैंडल पर धमाका मचा दिया है. यहां, 12 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और 10 हजार से ज्यादा कमेंट्स पोस्ट हुए हैं. वहीं, खबर लिखे जाने तक सलमान खान के इंस्टाग्राम पोस्ट पर 2.3 मिलियन लाइक आ चुके हैं. वहीं, कमेंट्स की बात करें तो 70 हजार से ज्यादा कमेंट्स पोस्ट हो चुके हैं. सलमान खान एक्स ट्रेंड कर रहे हैं और लोग उनके रिएक्शन पर जमकर तालियां बजा रहे हैं. वहीं, सलमान के पोस्ट पर लोग अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और आमिर खान समेत इस मुद्दे पर चुप बैठे स्टार्स को घेर रहे हैं.