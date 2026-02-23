ETV Bharat / entertainment

सलमान खान या इमरान हाशमी? 'धुरंधर 2' में कौन होगा बड़े साहब?, लेटरबॉक्स्ड ने मचाई सनसनी

इमरान हाशमी की एक लिस्टिंग ने अटकलों को जन्म दिया है कि वह रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 में नजर आ सकते हैं.

Salman Khan Or Emraan Hashmi
सलमान खान या इमरान हाशमी? (IANS/ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 23, 2026 at 5:21 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: लेटरबॉक्स्ड पर एक चौंकाने वाली अपडेट के बाद धुरंधर: द रिवेंज में रहस्यमय किरदार 'बड़े साहब' को लेकर चल रही अटकलों ने एक नया मोड़ ले लिया है. रणवीर सिंह के फैंस अब सोच रहे हैं कि क्या इस प्लेटफॉर्म ने गलती से बहुप्रतीक्षित सीक्वल में शक्तिशाली खलनायक की भूमिका निभाने वाले बॉलीवुड स्टार के बारे में खुलासा कर दिया है.

आदित्य धर के निर्देशन में बनी धुरंधर: द रिवेंज, जिसे धुरंधर 2 के नाम से भी जाना जाता है, 19 मार्च को रिलीज होने वाली है. इसका पहला भाग बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफल रहा था और खबरों के मुताबिक इसने दुनिया भर में 1300 करोड़ रुपये कमाए थे. सीक्वल में रणवीर सिंह द्वारा अभिनीत हमजा की कहानी को और गहराई से दिखाया गया है, जो रहमान डकैत की मौत के बाद लयारी में बदला लेने निकलता है. लेकिन फैंस के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है: बड़े साहब कौन हैं?

पहली फिल्म में बड़े साहब का जिक्र तो हुआ था, लेकिन उन्हें साफ तौर पर दिखाया नहीं गया था. उन्हें एक ताकतवर और खतरनाक शख्सियत के तौर पर पेश किया गया है, जो अर्जुन रामपाल द्वारा निभाए गए मेजर इकबाल के बॉस हैं. तब से ही फैंस ने कई तरह की अटकलें लगाई हैं. कुछ ने तो यह भी अंदाजा लगाया है कि यह नाम असल जिंदगी के किसी शख्स की ओर इशारा कर सकता है. वहीं कुछ ने यह भी अनुमान लगाया है कि कौन सा बॉलीवुड सुपरस्टार इस किरदार को निभा सकता है.


कुछ दिनों पहले अफवाहें फैलीं कि सलमान खान बड़े साहब का किरदार निभा सकते हैं. सूट पहने उनकी एक तस्वीर वायरल हुई, लेकिन बाद में कई प्रशंसकों ने बताया कि यह तस्वीर एआई लग रही थी और आधिकारिक नहीं थी. अब चर्चा इमरान हाशमी की ओर मुड़ गई है. फिल्म के लेटरबॉक्सड पेज पर इमरान का नाम कलाकारों की लिस्ट में हैं. हालांकि, उनके किरदार के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है. इसी वजह से कई लोगों का मानना ​​है कि वे बड़े साहब का किरदार निभा सकते हैं.


एक रेडिट यूजर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'वाह, ये तो बस इमरान हाशमी की दुनिया है, और हम बस इसमें जी रहे हैं'. एक अन्य ने लिखा, 'ओह माय गॉड, इमरान की कास्टिंग बहुत अच्छी है, मैंने हमेशा उन्हें प्रतिभाशाली माना है. फिर भी, प्रशंसक जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष निकालने से बच रहे हैं. आईएमडीबी की तरह, लेटरबॉक्सड भी पब्लिक एडिटिंग की अनुमति देता है.

इसका मतलब है कि कोई भी जानकारी जोड़ या बदल सकता है. जैसा कि एक सोशल मीडिया यूजर ने बताया, 'वे इतने बड़े खुलासे को सार्वजनिक मंच पर बताकर सस्पेंस खराब नहीं करेंगे'.

इमरान की संभावित कास्टिंग के अलावा, फिल्म में अर्जुन रामपाल, आर. माधवन, संजय दत्त, सारा अर्जुन, दानिश पंडोर और राकेश बेदी जैसे कलाकारों की वापसी की भी उम्मीद है. राज जुत्शी के पाकिस्तानी जनरल की भूमिका निभाने की अफवाह है और ऐसी खबरें हैं कि यामी गौतम एक विशेष कैमियो में नजर आ सकती हैं. ऐसी भी चर्चा है कि विक्की कौशल 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' से मेजर विहान सिंह शेरगिल के रूप में वापसी कर सकते हैं.

हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर कुछ भी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बड़े साहब को लेकर रहस्य ने धुरंधर 2 के लिए उत्सुकता और बढ़ा दी है. चाहे वह इमरान हाशमी हों, सलमान खान हों या कोई और, प्रशंसकों को सच्चाई जानने के लिए 19 मार्च तक इंतजार करना होगा.

ये भी पढ़ें:

'धुरंधर 2' बनाम 'टॉक्सिक': 'धुरॉक्सिक' पर फिर आया राम गोपाल वर्मा का रिएक्शन, 10 प्वाइंट्स में दिखाई दोनों फिल्मों की सच्चाई

TAGGED:

SALMAN KHAN OR EMRAAN HASHMI
SALMAN KHAN
BADE SAHAB IN DHURANDHAR 2
धुरंधर 2 बड़े साहब
DHURANDHAR 2

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.