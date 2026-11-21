सलमान खान ने शाहरुख खान की 'किंग' से मातृभूति के क्लैश पर क्या बोले, सुहाना खान पर कही ये बात
मातृभूमि और किंग के क्लैश के एक सवाल पर सलमान खान ने खुलकर अपनी राय रखी और ये बाते कहीं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 21, 2026 at 10:10 AM IST
हैदराबाद: सलमान खान अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म मातृभूमि से एक बार फिर सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रहे हैं. मातृभूमि आगामी 4 दिसंबर 2026 को रिलीज होने जा रही है. इस दिन श्रद्धा कपूर स्टारर फिल्म ईठा भी रिलीज होने जा रही है. ईठा के ट्रेलर ने दर्शकों में फिल्म को देखने का माहौल बना दिया है. वहीं, दोनों फिल्मों में तगड़ा क्लैश बताया जा रहा है. मगर इससे भी बड़ी बात यह है कि आगामी 24 दिसंबर को शाहरुख खान और सुहाना खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म किंग रिलीज होने जा रही है. ऐसे में किंग और मातृभूमि के क्लैश के सवाल सलमान खान ने अपनी राय साफ-साफ रखी है. आइए जानते हैं आखिर क्या बोले सलमान खान?
'किंग' से क्लैश पर क्या बोले सलमान खान?
सलमान खान ने साफ कर दिया है कि वह दिसंबर में शाहरुख खान और सुहाना खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'किंग' के साथ अपनी फिल्म का टकराव नहीं चाहते हैं. एक इंटरव्यू में, सलमान ने बताया कि वह बड़े पर्दे पर शाहरुख खान की वापसी का सम्मान करते हैं और अपनी फिल्म 'मातृभूमि' के लिए कोई दूसरी रिलीज डेट देखने को तैयार हैं. दिलचस्प बात यह है कि वह बॉक्स ऑफिस पर 'ड्यून: पार्ट थ्री' और 'एवेंजर्स: डूम्सडे' जैसी बड़ी हॉलीवुड फिल्मों से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं.
बता दें, किंग साल 2026 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है, जिसमें शाहरुख खान के साथ पहली बार उनकी बेटी सुहाना खान भी काम करने जा रही है. फिल्म में अनिल कपूर, अभिषेक बच्चन, अरशद वारसी और अभय वर्मा समेत कई स्टार्स नजर आने वाले हैं. फिल्म में शाहरुख अलग ही अवतार में नजर आने वाले हैं.