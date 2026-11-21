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सलमान खान ने शाहरुख खान की 'किंग' से मातृभूति के क्लैश पर क्या बोले, सुहाना खान पर कही ये बात

सलमान खान और शाहरुख खान ( Posters )

हैदराबाद: सलमान खान अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म मातृभूमि से एक बार फिर सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रहे हैं. मातृभूमि आगामी 4 दिसंबर 2026 को रिलीज होने जा रही है. इस दिन श्रद्धा कपूर स्टारर फिल्म ईठा भी रिलीज होने जा रही है. ईठा के ट्रेलर ने दर्शकों में फिल्म को देखने का माहौल बना दिया है. वहीं, दोनों फिल्मों में तगड़ा क्लैश बताया जा रहा है. मगर इससे भी बड़ी बात यह है कि आगामी 24 दिसंबर को शाहरुख खान और सुहाना खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म किंग रिलीज होने जा रही है. ऐसे में किंग और मातृभूमि के क्लैश के सवाल सलमान खान ने अपनी राय साफ-साफ रखी है. आइए जानते हैं आखिर क्या बोले सलमान खान?

'किंग' से क्लैश पर क्या बोले सलमान खान?