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फिल्म 'काला हिरण' के खिलाफ सलमान खान ने किया दिल्ली HC का रुख, जानें 28 साल पुराने केस की पूरी कहानी

'काला हिरण' के टीजर और रिलीज पर रोक लगाने की मांग को लेकर बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है.

Salman Khan
सलमान खान (ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 12, 2026 at 3:53 PM IST

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नई दिल्ली: एक्टर सलमान खान ने 'काला हिरण: बैटल फॉर लिगेसी' के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है. उन्होंने आरोप लगाया है कि इस फिल्म से उनकी पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी अधिकारों का उल्लंघन हुआ है. इससे उनकी प्रतिष्ठा के साथ-साथ 1998 के काले हिरण के शिकार मामले से जुड़ी चल रही कानूनी कार्यवाही पर भी बुरा असर पड़ सकता है. उन्होंने फिल्म के प्रोडक्शन, प्रमोशन, स्ट्रीमिंग और रिलीज पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है.

एएनआई के अनुसार, हाई कोर्ट में पहले से चल रहे एक कमर्शियल केस में, सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर XXXIX के नियम 1 और 2 के तहत एक अर्जी दायर की गई है. इसमें मांग की गई है कि केस का फैसला होने तक फिल्म के प्रोड्यूसर अमित जानी, जानी फायरफॉक्स फिल्म्स, डायरेक्टर भरत श्रीनाते, अक्षय पांडे और इस प्रोजेक्ट से जुड़े अन्य लोगों को फिल्म को बनाने, प्रमोट करने, डिस्ट्रीब्यूट करने, दिखाने, स्ट्रीम करने या रिलीज करने पर अंतरिम रोक लगाई जाए.

याचिका के अनुसार, सलमान खान ने पहले 24 अप्रैल, 2026 को एक कानूनी नोटिस जारी किया था, जिसमें प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों से फिल्म को बनाने, प्रोड्यूस करने और प्रमोट करने से रोकने के लिए कहा गया था. अर्जी में कहा गया है कि नोटिस के बावजूद, प्रमोशन जारी रहीं, जिसके कारण एक्टर को तुरंत अदालती दखल की जरूरत पड़ी है.

याचिका के अनुसार, फिल्म और उसके प्रचार से जुड़ी कंटेंट 1998 में सलमान खान से जुड़े काले हिरण के शिकार मामले की घटनाओं से प्रेरित यानी उन पर आधारित है. एक्टर का तर्क है कि भले ही उनका नाम साफ तौर पर इस्तेमाल न किया गया हो, लेकिन फिल्म के पोस्टर, कंटेंट और इस प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों के सार्वजनिक बयानों से दर्शक उन्हें आसानी से पहचान सकते हैं.

याचिका में कहा गया है कि मई 2026 में एक पोस्टर जारी किया गया था, जिसमें एक ऐसा किरदार दिखाया गया था, जो सलमान खान से मिलता है. उनके जैसा ब्रेसलेट पहना हुआ. लोगों के मन में यह ब्रेसलेट खासकर सलमान खान से जुड़ रहा है. किरदार को हथियार पकड़े हुए दिखाया गया है, जबकि सलमान खान को आर्म्स एक्ट, 1959 के तहत कार्यवाही में बरी कर दिया गया था. इस तरह एक ऐसी बात फैलाई जा रही है, जिसे एक्टर गुमराह करने वाली कहानी बताते हैं.

इस मामले को लेकर सलमान खान ने कहा है कि फिल्म की उन मामलों पर आधारित है, जिनकी कानूनी कार्यवाही राजस्थान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कानूनी चल रही हैं. ऐसे कंटेंट चल रही कार्यवाही पर असर डाल सकते हैं और निष्पक्ष सुनवाई में बाधा डाल सकते हैं.

याचिका में प्रोड्यूसर अमित जानी की मीडिया रिपोर्ट्स और सार्वजनिक बयानों का भी जिक्र किया गया है, जिनमें प्रस्तावित फिल्म को ब्लैकबक मामले और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े विवाद से प्रेरित बताया गया था. याचिका में उन इंटरव्यू, सोशल मीडिया पोस्ट और प्रमोशन कंटेंट का हवाला दिया गया है जो कथित तौर पर फिल्म को सलमान खान से जोड़ते हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अक्टूबर 1998 में, सलमान, सैफ अली खान, तब्बू, नीलम कोठारी, सोनाली बेंद्रे, करिश्मा कपूर और दूसरे कलाकार राजस्थान के जोधपुर में सूरज बड़जात्या की फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग करने पहुंचे थे.

शूटिंग के दौरान सलमान खान पर जोधपुर के पास काले हिरणों का शिकार करने का आरोप लगाया गया. स्थानीय बिश्नोई समुदाय की ओर से दर्ज कराई गई पुलिस शिकायत में सलमान, सैफ, सोनाली, तब्बू और नीलम को आरोपी बनाया गया था.

रिपोर्ट के अनुसार, मुख्य आरोपी सलमान खान को चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सजा सुनाई, जबकि अन्य आरोपियों सैफ अली खान, बेंद्रा, तब्बू, नीलम और स्थानीय निवासी दुष्यंत सिंह को बरी कर दिया गया. बीस साल बाद, राजस्थान की एक ट्रायल कोर्ट ने 5 अप्रैल 2018 को सलमान खान को दोषी ठहराया और उन्हें पांच साल की जेल की सजा सुनाई. बाद में, सेशंस कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उन्हें जोधपुर जेल से रिहा कर दिया गया था.

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