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सलमान खान ने YouTube पर किया डेब्यू, वीडियो शेयर कर बोले- शुरू से शुरू करते हैं

सलमान खान ( IANS )

हैदराबाद: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है, जिससे फैंस को फिल्मों और टेलीविजन के अलावा उनसे जुड़ने का एक और जरिया मिल गया है. एक्टर ने शुक्रवार (9 अक्टूबर) को एक वीडियो के जरिए यह जानकारी दी, जिसमें वे वर्णमाला (एल्फाबेट) सुनाते हुए यह संकेत देते हैं कि उनके चैनल पर हर किसी के लिए कुछ न कुछ होगा.

सलमान खान ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपने यूट्यूब चैनल के बारे में जानकारी दी और लिखा, 'चलिए शुरु से शुरू करते हैं. मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल. यहां आपको A से Z तक सब कुछ मिलेगा.'

इस अनाउंसमेंट से उनके फॉलोअर्स में उत्साह है और वे अब यह देखने का इंतजार कर रहे हैं कि एक्टर किस तरह का कंटेंट शेयर करेंगे. उम्मीद है कि इस चैनल पर उनकी पर्सनल और प्रोफ़ेशनल जिंदगी की झलकियां देखने को मिलेंगी, जिसमें पर्दे के पीछे के पल और पहले कभी न देखा गया कंटेंट शामिल होगा. सलमान खान (IG)