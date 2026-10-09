सलमान खान ने YouTube पर किया डेब्यू, वीडियो शेयर कर बोले- शुरू से शुरू करते हैं
सलमान खान ने यूट्यूब पर डेब्यू किया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर अपने यूट्यूबर चैनल का नाम शेयर किया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 9, 2026 at 8:49 PM IST
हैदराबाद: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है, जिससे फैंस को फिल्मों और टेलीविजन के अलावा उनसे जुड़ने का एक और जरिया मिल गया है. एक्टर ने शुक्रवार (9 अक्टूबर) को एक वीडियो के जरिए यह जानकारी दी, जिसमें वे वर्णमाला (एल्फाबेट) सुनाते हुए यह संकेत देते हैं कि उनके चैनल पर हर किसी के लिए कुछ न कुछ होगा.
सलमान खान ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपने यूट्यूब चैनल के बारे में जानकारी दी और लिखा, 'चलिए शुरु से शुरू करते हैं. मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल. यहां आपको A से Z तक सब कुछ मिलेगा.'
इस अनाउंसमेंट से उनके फॉलोअर्स में उत्साह है और वे अब यह देखने का इंतजार कर रहे हैं कि एक्टर किस तरह का कंटेंट शेयर करेंगे. उम्मीद है कि इस चैनल पर उनकी पर्सनल और प्रोफ़ेशनल जिंदगी की झलकियां देखने को मिलेंगी, जिसमें पर्दे के पीछे के पल और पहले कभी न देखा गया कंटेंट शामिल होगा.
सलमान के ऑफ़िशियल चैनल पर अनाउंसमेंट के 4 घंटे के अंदर ही लगभग 22 हजार से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए थे. यूट्यूब के प्रोफाइल में सलमान को फिल्म एक्टर, आर्टिस्ट, पेंटर और ह्यूमैनिटेरियन (समाज-सेवी) बताया गया है और यह कंफर्म किया गया है कि यह उनका ऑफिशियल अकाउंट है. चैनल ने दर्शकों को यह दिखाना शुरू कर दिया है कि आगे क्या-क्या देखने को मिलेगा. कुछ दिन पहले चैनल पर 10 शॉर्ट्स अपलोड किए गए थे.
शुरुआती वीडियो में एक्टर का एक हल्का-फुल्का अंदाज दिखता है, जबकि अल्फाबेट-थीम वाली अनाउंसमेंट से ये हिंट मिलता है कि इस प्लेटफॉर्म पर उनके निजी शौक और प्रोफेशनल जिंदगी से जुड़ा मिला-जुला कंटेंट हो सकता है.
सलमान के यूट्यूब पर आने से वे उन बॉलीवुड सेलेब्रिटीज़ की लिस्ट में शामिल हो गए हैं जिन्होंने अपने फिल्मी करियर के अलावा डिजिटल ऑडियंस भी बनाई है. आलिया भट्ट, सोनाक्षी सिन्हा, नोरा फतेही, जैकलीन फर्नांडीस, वरुण धवन, शिल्पा शेट्टी कुंद्रा और फराह खान जैसे स्टार्स ने इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल लाइफस्टाइल वीडियो और ट्रैवल डायरी से लेकर अपने काम की झलकियां शेयर करने तक के लिए किया है. अल्लू अर्जुन और मोहनलाल समेत कई साउथ इंडियन स्टार्स के भी ऑफिशियल चैनल हैं.