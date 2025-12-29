ETV Bharat / entertainment

WATCH: सलमान खान ने रितेश देशमुख के लिए अपने हाथों से बनाया 'भाऊंची भेल', वीडियो देख आपके भी मुंह में आ जाएगा पानी

रितेश देशमुख के लिए भेल बनाते सलमान खान ( IANS )

मुंबई: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने 27 दिसंबर को अपना 60वां जन्मदिन मनाया. भाईजान ने इस खास दिन के लिए अपने पनवेल फार्महाउस पर एक शानदार पार्टी रखी, जिसमें उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने लोग शामिल हुए. एक्ट्रेस जेनेलिया देशमुख ने उस शानदार शाम का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपने फैंस और फॉलोअर्स को सलमान खान की मेहमान नवाजी दिखाई. सलमान खान के अंदाज का कोई मुकाबला नहीं. वह सिर्फ लोगों को अपने व्यवहार से खुश करने वाले ही नहीं, बल्कि एक प्यारे और मजेदार दोस्त भी हैं. अपने 60वें बर्थडे पार्टी में, बॉलीवुड के भाईजान ने यह दिखाया दिया कि वह अपने मेहमानों के मेहमान नवाजी बखूबी तरीके से निभाते हैं. इतना ही नहीं, उन्होंने अपने गेस्ट को खुश करने के लिए काउंटर भी संभाला. जेनेलिया ने शेयर किया वीडियो

इस खास पल को जेनेलिया, जो मौके पर मौजूद थी, ने अपने कैमरे में कैद लिया और आज (29 दिसंबर) इसे सबके सामने रख दिया. सोमवार को जेनेलिया ने अपने इंस्टाग्राम पर सलमान के मेहमान नवाजी का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, सलमान खान जैसा कोई नहीं है, वह आपको घर जैसा महसूस कराने और आपको स्पेशल फील कराने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं. इस बार तो उन्होंने बिल्कुल स्वादिष्ट 'भाऊंची भेल' सर्व की. वी लव यू.'