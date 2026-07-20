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सलमान खान की 'मातृभूमि' कब होगी रिलीज?, फिल्म के नए पोस्टर में खुलासा, 'भाईजान' के फैंस खुश

सलमान खान की 'मातृभूमि' कब होगी रिलीज? ( POSTER )

हैदराबाद: सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म मातृभूमि को लेकर एक नई खबर आई है. फिल्म की रिलीज में देरी हो रही है और फिल्म निर्माताओं ने आज 20 जुलाई को फिल्म का एक नया पोस्टर जारी किया है, जिससे पुष्टि हो गई है कि फिल्म 2026 में रिलीज होगी. इस ऐलान से उन सलमान खान के फैंस को बड़ी राहत मिली है, जो इस प्रोजेक्ट के बारे में खबर का इंतजार कर रहे थे. हालांकि, पोस्टर से निर्देशक का नाम गायब होने से लोगों में उत्सुकता भी जाग उठी है. पोस्टर पर सिर्फ इतना लिखा है, 'सलमान खान फिल्म्स की एक फिल्म'. अप्रैल में, सलमान खान की गलवान घाटी संघर्ष से प्रेरित युद्ध पर बेस्ड फिल्म का नाम बदल दिया गया. फिल्म का नाम बैटल ऑफ गलवान से बदलकर मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस कर दिया गया. अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर आधिकारिक तौर पर नया शीर्षक और पोस्टर जारी किया है.