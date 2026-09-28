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AI के मिसयूज पर भड़के सलमान खान, कैमरे पर ही दे डाली ये चेतावनी, बोले- जेल में डालो

सलमान खान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके फेक वीडियो बनाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और जेल की सजा की मांग की.

Salman Khan
सलमान खान (ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 28, 2026 at 1:44 PM IST

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हैदराबाद: 'बिग बॉस 20' के 'वीकेंड का वार' में शो के होस्ट सलमान खान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) वीडियो से जुड़े एक और मुद्दे पर बात की. उन्होंने यह भी कहा कि वह ऐसे वीडियो को बढ़ावा देने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना चाहेंगे. सलमान ने यह भी बताया कि वह खुद भी पहले ऐसे वीडियो का शिकार हो चुके हैं, जिनमें उनकी मर्जी के बिना उनकी आवाज का इस्तेमाल किसी चीज को प्रमोट करने के लिए किया गया था. इस मसले पर उन्होंने सरकार से सोशल मीडिया पर सख्त सेंसरशिप लागू करने की भी अपील की.

सलमान खान ने बताया कि पहले लोग कैसे बुलीइंग और ईव-टीजिग का शिकार होते थे, जो बाद में इंटरनेट पर ट्रोलिंग में बदल गई. डीपफेक और एआई वीडियो और उनके शिकार होने के बारे में बात करते हुए सलमान ने कहा, 'किसी ने एआई वीडियो बनाया या एआई से आवाज डब की. यह गलत है. एआई इतना आगे बढ़ गया है कि यह बहुत डरावना है. यह बहुत सीरियस बात है. आपने कुछ कहा, और किसी ने एआई का इस्तेमाल करके उसे एडिट कर दिया और किसी को गाली दिलवा दी. पता है वे क्या कर रहे हैं? वे एआई वीडियो बना रहे हैं. बहुत सारे लोगों के, और मैं भी उस एआई वीडियो में हूं.'

सलमान ने कहा कि एआई के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए सोशल मीडिया के नियम और सख्त होने चाहिए उन्होंने कहा कि ये टूल्स तेजी से बेहतर हुए हैं, इसलिए नकली क्लिप और बदली हुई आवाजें असली लग सकती हैं. उनके मुताबिक, एक साफ कानून होना चाहिए ताकि जब लोग जान-बूझकर इस तरह का गलत कंटेंट बनाएं और शेयर करें, तो उन पर कार्रवाई की जा सके. सलमान ने यह भी कहा कि कड़ी सजा से दूसरे लोग ऐसा करने से बच सकते हैं.

उन्होंने आगे कहा कि ऐसे लोगों को उनके कामों के लिए जेल भेजा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, 'जो लोग नहीं जानते कि यह एआई-जनरेटेड कंटेंट है, वे शायद पोस्ट कर दें कि सलमान खान वहां मौजूद थे. लेकिन जो लोग सच्चाई जानते हैं और फिर भी ऐसा वीडियो बनाते हैं, वे किस तरह के लोग हैं? ऐसे लोगों को जेल में डाल देना चाहिए. जब ​​तक एक-दो लोग जेल नहीं जाएंगे, तब तक यह रुकेगा नहीं.'

उन्होंने कहा, इसके लिए एक कानून बनना चाहिए. सोशल मीडिया पर सेंसरशिप होनी चाहिए और मैं इस मामले को बहुत गंभीरता से लेने वाला हूं.' उनकी ये बातें बिग बॉस 20 के 27 सितंबर के एपिसोड के दौरान सामने आईं, जिसमें होस्ट ने घर के अंदर हुई कई घटनाओं पर भी बात की. इस एपिसोड में पब्लिक वोट का सामना करने के बाद ईशा रिक्खी को शो से बाहर होना पड़ा.

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