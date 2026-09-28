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AI के मिसयूज पर भड़के सलमान खान, कैमरे पर ही दे डाली ये चेतावनी, बोले- जेल में डालो

सलमान खान ( ANI )

हैदराबाद: 'बिग बॉस 20' के 'वीकेंड का वार' में शो के होस्ट सलमान खान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) वीडियो से जुड़े एक और मुद्दे पर बात की. उन्होंने यह भी कहा कि वह ऐसे वीडियो को बढ़ावा देने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना चाहेंगे. सलमान ने यह भी बताया कि वह खुद भी पहले ऐसे वीडियो का शिकार हो चुके हैं, जिनमें उनकी मर्जी के बिना उनकी आवाज का इस्तेमाल किसी चीज को प्रमोट करने के लिए किया गया था. इस मसले पर उन्होंने सरकार से सोशल मीडिया पर सख्त सेंसरशिप लागू करने की भी अपील की.

सलमान खान ने बताया कि पहले लोग कैसे बुलीइंग और ईव-टीजिग का शिकार होते थे, जो बाद में इंटरनेट पर ट्रोलिंग में बदल गई. डीपफेक और एआई वीडियो और उनके शिकार होने के बारे में बात करते हुए सलमान ने कहा, 'किसी ने एआई वीडियो बनाया या एआई से आवाज डब की. यह गलत है. एआई इतना आगे बढ़ गया है कि यह बहुत डरावना है. यह बहुत सीरियस बात है. आपने कुछ कहा, और किसी ने एआई का इस्तेमाल करके उसे एडिट कर दिया और किसी को गाली दिलवा दी. पता है वे क्या कर रहे हैं? वे एआई वीडियो बना रहे हैं. बहुत सारे लोगों के, और मैं भी उस एआई वीडियो में हूं.'