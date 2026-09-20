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कैटरीना कैफ की बॉडी शेमिंग पर भड़के सलमान खान! बीच शो में ही उतारी शर्ट, बोले- लो कर लो ट्रोल

सलमान खान ( IANSM )

हैदराबाद: 'बिग बॉस 20' के हालिया 'वीकेंड का वार' एपिसोड में, बॉलीवुड सुपरस्टार-होस्ट सलमान खान ने सेलिब्रिटीज की लगातार आलोचना करने के चलन पर निशाना साधा, जिसमें उन्होंने बॉडी शेमिंग, उम्र, लुक, पर्सनल लाइफ पर सवाल उठाए. उन्होंने कई मुद्दों पर बात की, जिनमें से एक था प्रेग्नेंसी के बाद वजन बढ़ने पर महिलाओं को ट्रोल किया जाना. यह कमेंट्स ऐसे समय में आए है जब उनकी को-स्टार कैटरीना कैफ को प्रेग्नेंसी के बाद उनके लुक को लेकर बॉडी-शेमिंग का सामना करना पड़ रहा है. 19 सितंबर को बिग बॉस 20 के 'वीकेंड का वार' एपिसोड में सलमान खान लोगों के लुक्स की लगातार आलोचना करने वाले ऑनलाइन ट्रोलर्स पर बुरी तरह भड़के. उन्होंने बॉडी-शेमिंग, एज-शेमिंग और यहां तक ​​कि प्रेग्नेंसी के बाद वजन बढ़ने पर किसी मां को निशाना बनाने के खिलाफ भी आवाज उठाई. उन्होंने बीच शो में शर्ट उतारते हुए कहा, 'तुम क्या ट्रोल करना चाहते हो? और क्यों ट्रोल करना चाहते हो? क्या सोच है? मेरे साथ भी ऐसा हुआ है. 'भाई मोटे हो गए हैं' कर लो ट्रोल, ये लो.' उन्होंने कहा, 'किसी की नाकामी का मजाक उड़ाना. मेरे साथ भी ऐसा हुआ था. अभी भी हो रहा होगा. बूढ़ा हो गया है. हां, 60 साल का हो गया हूं. हर बार 'मैंने प्यार किया' वाला लुक तो नहीं हो सकता. आप किस बात पर ट्रोल करना चाहते हैं? जो प्रेग्नेंट हुई है, उसे क्यों ट्रोल करते हैं? प्रेग्नेंट होने के बाद हर किसी का वजन बढ़ जाता है.