59 की उम्र में 'बैटल ऑफ गलवान' के लिए सलमान खान ने बनाई बॉडी, डायरेक्टर बोले- जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन, फैंस भी शॉक्ड

हैदराबाद: सलमान खान ने बीती 3 नवंबर की रात सोशल मीडिया पर अपनी दो शर्टलेस तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में सलमान खान के दमदार बॉडी देखने को मिल रही है. वहीं, इन तस्वीरों में सलमान अपने एब्स भी फ्लॉन्ट कर रहे हैं. सलमान खान का यह ट्रांसफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर छा गया है और भाईजान के फैंस ने इंटरनेट पर हंगामा मचा दिया है. सलमान खान इन तस्वीरों पर तकरीबन 20 लाख से ज्यादा लाइक और मिलियन में व्यूज आए हैं. सलमान इन दिनों अपनी वॉर फिल्म बैटल ऑफ गलवान के लिए जमकर मेहनत कर रहे हैं.

सलमान खान ने बीती रात अपने इंस्टाग्राम पर अपनी दो शर्टलेस तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों को शेयर कर सलमान खान ने लिखा है, कुछ हासिल करने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है, ये बिना छोड़े है'. यानी सलमान ने अपनी डाइट में बिना कोई बदलाव किए फिल्म बैटल ऑफ गलवान के लिए इतनी दमदार बॉडी बना ली है. सलमान फिल्म बैटल ऑफ गलवान में भी शर्टलेस नजर आने वाले हैं. इसका मतलब है कि सलमान खान थिएटर में एक बार फिर अपने शर्टलेस सिग्नेचर पोज से धमाका करने वाले हैं. फिल्म बैटल ऑफ गलवान के डायरेक्ट अपूर्व लेखिया ने भी सलमान खान की शर्टलेस तस्वीरें शेयर की हैं और लिखा है, फ्रैंकली, वो कुछ नहीं देते हैं, द ट्रांसफॉर्मेशन'.

सलमान की बॉडी देख फैंस शॉक्ड

सलमान खान की शर्टलेस तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है. इन तस्वीरों को तकरीबन 2 मिलियन व्यूज और 20 लाख के करीब लाइक मिल चुके हैं और साथ ही सलमान खान के फैंस उनकी शर्टलेस तस्वीरों को देख शॉक्ड हो गये हैं. सलमान की शर्टलेस तस्वीरों पर बॉलीवुड स्टार्स का प्यार उमड़ रहा है. इस पर एक फैन ने लिखा है, नेक्स्ट लेवल भाई'. दूसरा फैन ने लिखा है, सलमान फिर साबित कर रहे हैं कि वह साबित कर रहे हैं कि वह फिटनेस के ट्रेंडसेटर हैं'. सलमान खान की इन तस्वीरों का कमेंट बॉक्स फायर इमोजी से भर चुका है.