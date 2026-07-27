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सलमान खान को राहत, दिल्ली हाई कोर्ट ने 'काला हिरण' का टीजर हटाने का दिया आदेश

सलमान खान/दिल्ली हाई कोर्ट ( ANI )

हैदराबाद: दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार, 27 जुलाई को 'काला हिरण: द बैटल फॉर लिगेसी' मामले की सुनवाई की. कोर्ट ने फिल्म मेकर्स को फटकार लगाई और फिल्म से जुड़े टीजर और कई ऑनलाइन लिंक हटाने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि शुरुआती तौर पर ऐसा लगता है कि इस फिल्म के प्रमोशन से जुड़ी चीजे अभिनेता सलमान खान को 1998 के काले हिरण के शिकार मामले से जोड़ती हैं और इससे उनकी छवि पर बुरा असर पड़ सकता है. एएनआई के मुताबिक, 'काला हिरण: द बैटल फॉर लिगेसी' की रिलीज, प्रमोशन और पब्लिसिटी पर अंतरिम रोक लगाने की सलमान खान की अर्जी पर सुनवाई करते हुए जस्टिस ज्योति सिंह ने यह भी संकेत दिया कि फिल्म के प्रोड्यूसर अमित जानी के दिए गए इंटरव्यू को भी हटाने का आदेश दिया जाएगा. कोर्ट ने कहा कि वह अपनी बातों के साथ एक डिटेल्ड ऑर्डर पास करेगा. कार्रवाई के दौरान, कोर्ट ने कहा, 'यह रुकना चाहिए.' किसी व्यक्ति की रेप्युटेशन पर प्रमोशनल कैंपेन के असर पर चिंता जताते हुए, कोर्ट ने कहा, 'एक बार रेप्युटेशन चली गई तो चली गई.' जज ने आगे कहा कि प्रमोशनल मटीरियल एक्टर को लॉरेंस बिश्नोई विवाद से जोड़ता हुआ लग रहा था.