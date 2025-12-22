60वें जन्मदिन से 6 दिन पहले सलमान खान ने बढ़ाया इंटरनेट का पारा, फिटनेस दिखाकर बोले- काश...
सलमान खान ने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें पोस्ट की है. उन्होंने यह पोस्ट अपने 60वें जन्मदिन से पहले की है, जिसे देख सरप्राइज हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 22, 2025 at 8:56 PM IST
मुंबई: सलमान खान 27 दिसंबर को अपना 60वां जन्मदिन मनाएंगे. बॉलीवुड के इस आइकन ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उम्र सिर्फ़ एक नंबर है. अपने खास जन्मदिन से कुछ ही दिन पहले, सुपरस्टार ने जिम की नई तस्वीरों की एक सीरीज शेयर की है, जिसे देखकर फैंस खुश हो गए है. अपनी शानदार फिजिक और सिग्नेचर स्टाइल दिखाते हुए, सलमान ने न सिर्फ अपनी फिटनेस बल्कि अपने ह्यूमर को भी दिखाया, क्योंकि उन्होंने कैप्शन में मजाकिया अंदाज में अपनी उम्र पर कमेंट किया है.
सलमान खान ने अपने इंस्टाग्राम पर 22 दिसंबर को जिम की कई तस्वीरें पोस्ट कीं. एक तस्वीर में, एक्टर अपने अच्छी तरह से बने बाइसेप्स फ्लॉन्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे सबको याद आ गया कि वह इतने लंबे समय से बॉलीवुड में फिटनेस रोल मॉडल क्यों रहे हैं.
दूसरी तस्वीर में, बैटल ऑफ गलवान के एक्टर रेस्ट मोड में नजर आ रहे हैं. हालांकि, जिस चीज ने सच में सबका ध्यान खींचा, वह था उनका मजेदार कैप्शन. सलमान ने मजाकियां अंदाज में कैप्शन में लिखा है, 'काश मैं 60 साल की उम्र में ऐसा दिख पाता. बस 6 दिन दूर.'
तस्वीरों में एक्टर अपने जिम के अंदर ब्लैक वेस्ट और ब्लू शॉर्ट्स पहने हुए पोज देते दिख रहे हैं, वह कॉन्फिडेंस के साथ अपनी मस्कुलर बांहों और टोन्ड पैरों को दिखा रहे हैं, और उनका लुक क्लीन-शेव्ड है.
सलमान खान का जन्मदिन 27 दिसंबर को है, और इस साल वह 60 साल के हो जाएंगे. बढ़ते उम्र को लेकर उनके मजाकिया अंदाज ने फैंस का दिल जीत लिया है. फैंस कमेंट सेक्शन में तारीफों और मजेदार जवाबों की बाढ़ ला दी है.
वर्क फ्रंट की बात करें सलमान खान सिकंदर के बाद, अपने अगले बड़े प्रोजेक्ट, बैटल ऑफ गलवान की तैयारी में लगन से जुटे हुए हैं. अपूर्व लाखिया की निर्देशित, यह वॉर ड्रामा भारतीय सेना के साहस को दर्शाएगी. हालांकि सलमान का कैरेक्टर पोस्टर पहले ही सामने आ चुका है, लेकिन फैंस फिल्म के फर्स्ट लुक और टीजर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म के शुरुआती प्रमोशनल मटेरियल को फाइनल करने के लिए कई टीमें एक साथ काम कर रही हैं. फिल्म अभी पोस्ट-प्रोडक्शन फेज में है. यह फिल्म भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच गलवान घाटी में हुए टकराव पर आधारित है और इसमें सलमान खान 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बी संतोष बाबू का किरदार निभा सकते हैं.