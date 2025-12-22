ETV Bharat / entertainment

60वें जन्मदिन से 6 दिन पहले सलमान खान ने बढ़ाया इंटरनेट का पारा, फिटनेस दिखाकर बोले- काश...

सलमान खान ( IANS )

मुंबई: सलमान खान 27 दिसंबर को अपना 60वां जन्मदिन मनाएंगे. बॉलीवुड के इस आइकन ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उम्र सिर्फ़ एक नंबर है. अपने खास जन्मदिन से कुछ ही दिन पहले, सुपरस्टार ने जिम की नई तस्वीरों की एक सीरीज शेयर की है, जिसे देखकर फैंस खुश हो गए है. अपनी शानदार फिजिक और सिग्नेचर स्टाइल दिखाते हुए, सलमान ने न सिर्फ अपनी फिटनेस बल्कि अपने ह्यूमर को भी दिखाया, क्योंकि उन्होंने कैप्शन में मजाकिया अंदाज में अपनी उम्र पर कमेंट किया है. सलमान खान ने अपने इंस्टाग्राम पर 22 दिसंबर को जिम की कई तस्वीरें पोस्ट कीं. एक तस्वीर में, एक्टर अपने अच्छी तरह से बने बाइसेप्स फ्लॉन्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे सबको याद आ गया कि वह इतने लंबे समय से बॉलीवुड में फिटनेस रोल मॉडल क्यों रहे हैं. दूसरी तस्वीर में, बैटल ऑफ गलवान के एक्टर रेस्ट मोड में नजर आ रहे हैं. हालांकि, जिस चीज ने सच में सबका ध्यान खींचा, वह था उनका मजेदार कैप्शन. सलमान ने मजाकियां अंदाज में कैप्शन में लिखा है, 'काश मैं 60 साल की उम्र में ऐसा दिख पाता. बस 6 दिन दूर.'