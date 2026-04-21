चोटों के बावजूद लद्दाख की पहाड़ियों में सलमान खान ने बहाया पसीना, 'मातृभूमि' के लिए किया शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशन

चोटों के बावजूद लद्दाख की पहाड़ियों में सलमान खान ने बहाया पसीना, 'मातृभूमि' के लिए किया शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशन
सलमान खान ने लद्दाख में 45 दिनों तक चली मुश्किल ट्रेनिंग में बिना जिम के 'मातृभूमि: के लिए अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म की है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 21, 2026 at 3:07 PM IST
हैदराबाद: सुपरस्टार सलमान खान अपनी फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' के लिए एक बार फिर सीमाओं को पार कर रहे हैं. अपूर्व लाखिया के निर्देशन में बनी इस फिल्म के लिए सलमान ने लद्दाख की पहाड़ियों में बेहद कठिन ट्रेनिंग की है, जहां उन्होंने अपनी चोटों की परवाह किए बिना अपनी फिटनेस को एक नए स्तर पर पहुंचाया है. सलमान खान फिल्म्स द्वारा निर्मित यह फिल्म बहादुरी और बलिदान की एक दमदार कहानी पेश करने के लिए तैयार है.
प्रोडक्शन से जुड़े एक करीबी सूत्र ने बताया है, 'सलमान खान ने इस फिल्म के लिए गजब का फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया है. उन्होंने लद्दाख की ऊंचाइयों पर ट्रेनिंग की है, जहां उन्होंने भारी वेट सेशन्स के साथ-साथ मुश्किल एंड्योरेंस ड्रिल्स भी कीं. यह पिछले कुछ सालों में उनके द्वारा अपनाए गए सबसे कठिन फिटनेस रूटीन में से एक है, जो इस रोल के लिए उनकी जबरदस्त कमिटमेंट को दिखाता है. लद्दाख के 45 दिनों के शेड्यूल के दौरान, सुपरस्टार ने अपनी फिजीक बनाए रखने के लिए कैलिस्थेनिक्स पर आधारित वर्कआउट रूटीन अपनाया, क्योंकि इतनी ऊंचाई वाली शूटिंग लोकेशन्स पर पूरा जिम सेटअप ले जाना काफी मुश्किल था.
सूत्र ने आगे बताया, 'जो बात इसे और भी हैरान करने वाली बनाती है, वह यह है कि सलमान कई चोटों से जूझने के बावजूद यह सब कर रहे हैं. ऐसी परिस्थितियों में इतनी तीव्रता, अनुशासन और जुनून के साथ ट्रेनिंग करना... सच कहूं तो, यह कुछ ऐसा है जिसे सिर्फ सलमान खान ही कर सकते हैं.
'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' का प्रोडक्शन सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले सलमा खान द्वारा किया गया है, और अपूर्व लाखिया इसके डायरेक्टर हैं. यह फिल्म बहादुरी, बलिदान और जुझारूपन का एक बेबाक चित्रण पेश करने का वादा करती है. फिल्म में चित्रांगदा सिंह भी एक अहम भूमिका में नजर आएंगी.
सलमान खान की यह फिल्म पहले 17 अप्रैल को रिलीज होनी थी और इसके बाद कहा जा रहा था कि फिल्म स्वतंत्रता दिवस 2026 के मौके पर रिलीज हो सकती है और अब फिल्म की पर्मानेंट रिलीज डेट का सभी को इंतजार है. मेकर्स ने अभी तक इस फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान नहीं किया है.