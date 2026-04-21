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चोटों के बावजूद लद्दाख की पहाड़ियों में सलमान खान ने बहाया पसीना, 'मातृभूमि' के लिए किया शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशन

सलमान खान ( POSTER )

हैदराबाद: सुपरस्टार सलमान खान अपनी फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' के लिए एक बार फिर सीमाओं को पार कर रहे हैं. अपूर्व लाखिया के निर्देशन में बनी इस फिल्म के लिए सलमान ने लद्दाख की पहाड़ियों में बेहद कठिन ट्रेनिंग की है, जहां उन्होंने अपनी चोटों की परवाह किए बिना अपनी फिटनेस को एक नए स्तर पर पहुंचाया है. सलमान खान फिल्म्स द्वारा निर्मित यह फिल्म बहादुरी और बलिदान की एक दमदार कहानी पेश करने के लिए तैयार है. प्रोडक्शन से जुड़े एक करीबी सूत्र ने बताया है, 'सलमान खान ने इस फिल्म के लिए गजब का फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया है. उन्होंने लद्दाख की ऊंचाइयों पर ट्रेनिंग की है, जहां उन्होंने भारी वेट सेशन्स के साथ-साथ मुश्किल एंड्योरेंस ड्रिल्स भी कीं. यह पिछले कुछ सालों में उनके द्वारा अपनाए गए सबसे कठिन फिटनेस रूटीन में से एक है, जो इस रोल के लिए उनकी जबरदस्त कमिटमेंट को दिखाता है. लद्दाख के 45 दिनों के शेड्यूल के दौरान, सुपरस्टार ने अपनी फिजीक बनाए रखने के लिए कैलिस्थेनिक्स पर आधारित वर्कआउट रूटीन अपनाया, क्योंकि इतनी ऊंचाई वाली शूटिंग लोकेशन्स पर पूरा जिम सेटअप ले जाना काफी मुश्किल था.