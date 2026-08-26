'प्रेम' से 'टाइगर' तक: सलमान खान ने 38 साल के करियर में कैसे कमाया नाम?, वीडियो में देखें 'भाईजान' का स्वैग
38 साल बाद भी सलमान खान का स्टारडम और उनकी फिल्मी विरासत आज भी कायम है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 26, 2026 at 2:50 PM IST
हैदराबाद: कुछ फिल्मी सितारे होते हैं और फिर कुछ ऐसे सितारे होते हैं, जो पूरी पीढ़ी की पहचान बन जाते हैं. अब सलमान खान के लिए एक खास पल है, क्योंकि वह भारतीय सिनेमा में अपने शानदार और सफल 38 साल पूरे कर चुके हैं. एक छोटे से सपोर्टिंग रोल से शुरू हुआ उनका यह सफर आज फिल्मी इतिहास की सबसे लंबे समय तक कायम रहने वाली स्टारडम की कहानियों में शामिल हो चुका है.
इस खास मौके पर सलमान खान फिल्म्स (SKF) ने एक स्पेशल सेलिब्रेशन वीडियो शेयर किया, जो फैंस को उनके अब तक के सफर की यादों में ले जाता है. वीडियो में सलमान खान के कई आइकॉनिक किरदारों, एक्शन सीन्स और पर्दे पर बिताए यादगार पलों की झलक देखने को मिली. वीडियो के साथ उनके सफर की पूरी कहानी को बयां करता एक खास कैप्शन भी शेयर किया गया.
पोस्ट में लिखा है, '38 साल. एक शानदार सफर. एक ऐसा नाम, जो एक इमोशन बन गया. 🔥” सलमान खान के इस खास सफर पर फैंस का प्यार भी सोशल मीडिया पर जमकर देखने को मिला दुनियाभर में उनके चाहने वालों ने अपने पसंदीदा सुपरस्टार को खास अंदाज में सेलिब्रेट किया और देखते ही देखते #38YearsOfSalmanKhanEra X पर नंबर 1 ट्रेंडिंग स्पॉट पर पहुंच गया
सलमान खान का फिल्मी सफर 1988 में ‘बीवी हो तो ऐसी’ से शुरू हुआ था, जिसमें उन्होंने सपोर्टिंग एक्टर का रोल निभाया था. हालांकि, ज्यादा वक्त नहीं लगा जब उनकी शानदार स्क्रीन प्रेजेंस ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया. 1989 में ‘मैंने प्यार किया’ में प्रेम का लीड रोल निभाकर उन्होंने भारतीय सिनेमा में रोमांस को एक नया अंदाज दिया और रातोंरात सुपरस्टार बन गए. करीब चार दशकों के इस सफर में सलमान ने अलग-अलग जॉनर में खुद को साबित किया है. उन्होंने एक्शन से भरपूर ब्लॉकबस्टर फिल्मों के साथ फैमिली ड्रामा और कॉमेडी में भी यादगार किरदार निभाए हैं. बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत पकड़ के अलावा, उन्होंने बतौर प्रोड्यूसर भी सिनेमा में योगदान दिया है. उनकी प्रोडक्शन कंपनी से जुड़ी ‘चिल्लर पार्टी’ और ‘बजरंगी भाईजान’ को नेशनल फिल्म अवॉर्ड से सम्मानित किया जा चुका है.
दुनियाभर में करोड़ों फैंस के लिए सलमान खान सिर्फ पर्दे पर नजर आने वाले एक्टर नहीं हैं. वह लोगों के घर-घर में पहचाना जाने वाला नाम, समाजसेवा से जुड़े रहने वाले शख्स और भारतीय पॉप कल्चर के एक बड़े आइकन हैं. आज भी सोशल मीडिया पर उनके 38 साल के सफर का जश्न जारी है और ट्रेंड लगातार बना हुआ है. इस मौके पर एक बात साफ है कि 38 साल बाद भी सलमान खान की स्टारडम और उनकी विरासत उतनी ही मजबूत है.