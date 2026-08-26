ETV Bharat / entertainment

'प्रेम' से 'टाइगर' तक: सलमान खान ने 38 साल के करियर में कैसे कमाया नाम?, वीडियो में देखें 'भाईजान' का स्वैग

सलमान खान ( ANI )

हैदराबाद: कुछ फिल्मी सितारे होते हैं और फिर कुछ ऐसे सितारे होते हैं, जो पूरी पीढ़ी की पहचान बन जाते हैं. अब सलमान खान के लिए एक खास पल है, क्योंकि वह भारतीय सिनेमा में अपने शानदार और सफल 38 साल पूरे कर चुके हैं. एक छोटे से सपोर्टिंग रोल से शुरू हुआ उनका यह सफर आज फिल्मी इतिहास की सबसे लंबे समय तक कायम रहने वाली स्टारडम की कहानियों में शामिल हो चुका है. इस खास मौके पर सलमान खान फिल्म्स (SKF) ने एक स्पेशल सेलिब्रेशन वीडियो शेयर किया, जो फैंस को उनके अब तक के सफर की यादों में ले जाता है. वीडियो में सलमान खान के कई आइकॉनिक किरदारों, एक्शन सीन्स और पर्दे पर बिताए यादगार पलों की झलक देखने को मिली. वीडियो के साथ उनके सफर की पूरी कहानी को बयां करता एक खास कैप्शन भी शेयर किया गया. पोस्ट में लिखा है, '38 साल. एक शानदार सफर. एक ऐसा नाम, जो एक इमोशन बन गया. 🔥” सलमान खान के इस खास सफर पर फैंस का प्यार भी सोशल मीडिया पर जमकर देखने को मिला दुनियाभर में उनके चाहने वालों ने अपने पसंदीदा सुपरस्टार को खास अंदाज में सेलिब्रेट किया और देखते ही देखते #38YearsOfSalmanKhanEra X पर नंबर 1 ट्रेंडिंग स्पॉट पर पहुंच गया