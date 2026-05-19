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सलमान खान के 'अकेलेपन' और 'तन्हा' वाले पोस्ट से मां हुईं चिंतित, 'भाईजान' ने दी सफाई, बोले- चिल करो

सलमान खान ने अपने लेटेस्ट पोस्ट में लिखा है, 'अरे यार, मैं अपने बारे में बात नहीं कर रहा था. जब मेरे पास इतना बड़ा और प्यारा परिवार और दोस्त हैं, तो मैं अकेला कैसे रह सकता हूं? जब मेरे पास आप सब हैं, आपकी दुआएं और शुभकामनाएं हैं, तो मैं अकेलापन कैसे महसूस कर सकता हूं? मैं सबसे बड़ा ना शुकरा व्यक्ति होऊंगा'.

हैदराबाद: सलमान खान ने बीती 17 मई की रात को अपनी एक शर्टलेस फोटो डाली थी. भाईजान के फैंस का ध्यान उनकी मसल्स पर कम और उनकी पोस्ट के कैप्शन पर ज्यादा गया था. सलमान ने अपने पोस्ट के कैप्शन में खुद को अकेला और तन्हा बताया था. इसके बाद से सलमान के फैंस चिंतित हुए और उनके इस पोस्ट को रातोंरात वायरल कर दिया. अब जब सलमान को इस बारे में पता चला तो उन्होंने क्लियर की किया उनके इस पोस्ट का क्या मतलब था. अब सलमान का यह पोस्ट भी वायरल हो रहा है.

सलमान ने बताया कि उनके पोस्ट से उनकी मां भी परेशान हुईं और एक्टर से उनकी हालत के बारे में पूछा. इस पर सलमान ने बताया, 'कभी-कभी लोगों के साथ रहकर पक जाता हूं, इसलिए मुझे थोड़ा समय चाहिए. इस बार कोई फोटो नहीं, ब्रेकिंग न्यूज बना दिया, मम्मी पूछ रही हैं, क्या हुआ बेटा? चिल करो यार'.

क्या था सलमान खान का अकेला और तन्हा वाला पोस्ट

सलमान ने बीती 17 मई की रात को अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की थी. इस तस्वीर में वह काउच पर शर्टलेस होकर कमर टिकाए बैठे हुए थे. इस तस्वीर में सलमान के एब्स भी दिख रहे थे. इस तस्वीर के कैप्शन में सलमान खान ने लिखा था, मैं, खुद और सिर्फ मैं… अपने आप के साथ रहने के दो तरीके होते हैं अकेला और तन्हा.अकेला मतलब अपनी पसंद से अकेले रहना, और तन्हा मतलब जब कोई आपके साथ रहना ही ना चाहे… अब इसके आगे आपको खुद समझना है कि क्या करना चाहिए'.

सलमान खान वर्कफ्रंट

सलमान खान इन दिनों साउथ फिल्म डायरेक्टर वामसी पेडीपल्ली के साथ फिल्म SV63 पर काम कर रहे हैं. इस फिल्म में सलमान के अपोजिट नयनतारा नजर आएंगी. फिल्म की शूटिंग जोरों से चल रही है और सलमान इस फिल्म के लिए शारीरिक वजन कम करने के साथ बॉडी भी बना रहे हैं.