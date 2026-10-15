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सलमान खान ने पिता सलीम खान को विश किया बर्थडे, फोटो शेयर कर डैडी को बताया रियल मॉन्स्टर

सलमान खान ( IANS )

हैदराबाद: सलमान खान ने अपने पिता सलीम खान का 91वां जन्मदिन मनाया और दिग्गज स्क्रीन राइटर को रियल मॉन्स्टर बताते हुए हिंदी सिनेमा में उनकी ताकत और विरासत का जश्न मनाया. तस्वीर में सलमान अपने पिता के कंधे पर झुके हुए हैं और दोनों ने एक जैसी काउबॉय टोपी पहनी हुई है.

इस संदेश में काउबॉय शैली का हास्य, स्नेह और समय के बीतने पर चिंतन का मिश्रण था. सलमान ने लिखा, 'पिता तो पिता होते हैं", पिताओं के साहस की प्रशंसा की और पोस्ट का समापन यह कहकर किया कि ईश्वर दयालु रहे हैं.