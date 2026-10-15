सलमान खान ने पिता सलीम खान को विश किया बर्थडे, फोटो शेयर कर डैडी को बताया रियल मॉन्स्टर
सलमान खान के पिता सलीम खान 91वें साल के हो चुके हैं. उन्होंने शोले समेत कई ब्लॉकबस्टर फिल्में लिखी हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 15, 2026 at 10:45 AM IST
हैदराबाद: सलमान खान ने अपने पिता सलीम खान का 91वां जन्मदिन मनाया और दिग्गज स्क्रीन राइटर को रियल मॉन्स्टर बताते हुए हिंदी सिनेमा में उनकी ताकत और विरासत का जश्न मनाया. तस्वीर में सलमान अपने पिता के कंधे पर झुके हुए हैं और दोनों ने एक जैसी काउबॉय टोपी पहनी हुई है.
इस संदेश में काउबॉय शैली का हास्य, स्नेह और समय के बीतने पर चिंतन का मिश्रण था. सलमान ने लिखा, 'पिता तो पिता होते हैं", पिताओं के साहस की प्रशंसा की और पोस्ट का समापन यह कहकर किया कि ईश्वर दयालु रहे हैं.
तस्वीर साझा करते हुए सलमान ने लिखा, 'हैलो, दोस्त, 91 साल की उम्र में, एक दिन, एक और दिन. पिता तो पिता होता है. वही रियल मॉन्स्टर है. हमारे सभी पिताओं में शक्ति है. मातृभूमि को सलाम. यह एक और दिन नहीं है; यह एक दिन कम हो गया है. समझे? भगवान मेहरबान रहे हैं.
सलीम खान की लेखन विरासत
सलीम खान पटकथा लेखक जावेद अख्तर के साथ अपनी साझेदारी के लिए जाने जाते हैं. सलीम-जावेद के नाम से मशहूर इस जोड़ी ने 1970 के दशक में कई हिंदी फिल्मों की पटकथा लिखी, जिनमें जंजीर, दीवार और शोले शामिल हैं.
यह साझेदारी 1980 के दशक की शुरुआत में समाप्त हो गई, जिसके बाद दोनों लेखकों ने अलग-अलग करियर अपनाए. सलीम अभिनेता सलमान खान, अरबाज खान और सोहेल खान के पिता भी हैं.
कॉफी विद करण में सलमान
हाल ही में सलमान करण जौहर के चैट शो 'कॉफी विद करण 9' के पहले गेस्ट के रूप में नजर आए. इस एपिसोड के दौरान उन्होंने बच्चे पैदा करने की इच्छा के बारे में बात की.
जब करण ने एक ऐसे साथी की इच्छा के बारे में बात की जिसके साथ वह अपनी भावनाओं को साझा कर सके, तो सलमान ने कहा, 'मैं भविष्य में किसी समय बच्चे पैदा करना चाहता हूं.
सलमान खान वर्कफ्रंट
सलमान खान अगली बार अपूर्वा लखिया द्वारा निर्देशित और चित्रांगदा सिंह अभिनीत फिल्म 'मातृभूमि' में नजर आएंगे. फिल्म की रिलीज में देरी हो चुकी है और निर्माताओं ने अभी तक नई रिलीज तिथि की घोषणा नहीं की है. वह बिग बॉस 20 की होस्ट भी कर रहे हैं, जो रियलिटी शो के होस्ट के रूप में उनका 15वां सीजन है.