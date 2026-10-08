राजकीय सम्मान के साथ होगा नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार, सलमान खान ने कैंसल किए इवेंट
नाना पाटेकर को तीन बार नेशनल फिल्म अवार्ड के साथ-साथ पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा जा चुका है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 8, 2026 at 11:35 AM IST
हैदराबाद: इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर अब हमारे बीच नहीं रहे हैं. गुरुवार को एक्टर ने 75 साल की उम्र में आखिरी सांस ली. एक्टर को 8 अक्टूबर की रात को कार्डियक अटैक आया था. वहीं, एक्टर के निधन से पूरा देश सदमे में है. अब महाराष्ट्र के कल्चरल मिनिस्टर अशीष शेलार ने दिग्गज अभिनेत के निधन पर शोक व्यक्त किया है. मंत्री ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने एलान किया है कि नाना के भारतीय सिनेमा में उनके शानदार योगदान को देखते हुए राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा.
राजकीय सम्मान से होगा अंतिम संस्कार
एका साचात बांधता येईल, असं नाना पाटेकर हे व्यक्तिमत्त्व नव्हतंच! अभिनयाइतकाच समाजातील विविध प्रश्नांवर त्यांचा अधिकार, प्रेम आणि तितकीच मनापासूनची involvement होती. सैनिकांचा विषय असो, पोलिसांच्या मदतीचा प्रश्न असो, शेतकऱ्यांच्या व्यथा असोत किंवा युवकांना व्यसनमुक्तीच्या वाटेवर नेण्याचा प्रयत्न असो—जिथे समाजाला नानांची गरज होती, तिथे तिथे ते ठामपणे उभे राहिले.— Adv. Ashish Shelar - ॲड. आशिष शेलार (@ShelarAshish) October 8, 2026
उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में लिखा है, मराठी नाटकों के साथ-साथ मराठी-हिंदी सिनेमा में अभिनेता नाना पाटेकर के शानदार योगदान को देखते हुए हमने उनके अंतिम संस्कार को पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ आयोजित करने का फैसला लिया है'. उन्होंने आगे कहा, नाना पाटेकर जी का निधन कला जगत के लिए एक गहरा दुख अनुभव है. येओला का गलियों से निकलकर उन्होंने अपनी प्रतिभा और लगन के बल पर मराठी रंगमंच, मराठी, हिंदी सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान बनाई. उनके निधन पर मेरी, महाराष्ट्र सरकार की और कल्चरल विभाग की ओर से सवेंदनाएं. फिलहाल इस बात की जानकारी अभी सामने नहीं आई है कि एक्टर का अंतिम संस्कार कब, कहां और कितने बजे होगा.
बता दें, नाना पाटेकर नाना ने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में 4 दशक से भी ज्यादा समय तक काम किया. उन्होंने हिंदी और मराठी सिनेमा को मिलाकर तकरीबन 80 फिल्मों में काम किया था. इस दौरान उन्होंने तीन बार नेशनल अवार्ड से नवाजा गया था. उन्हें फिल्म अग्नि साक्षी, परिंदा और क्रांतिवीर के लिए नेशनल अवार्ड मिला था. साल 2013 में भारत सरकार ने एक्टर को सिनेमा में उनके शानदार योगदान के लिए पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था.
#SalmanKhan cancels his reality estate launch event out of respect to #NanaPatekar and his family, which was schedule for this evening. https://t.co/qK05kV7pD6— $@M (@SAMTHEBESTEST_) October 8, 2026
नाना इस दुनिया को अलविदा कहने तक भी सिनेमा में एक्टिव थे. उन्हें मौजूदा साल में फिल्म ओ'रोमियो और अनिल कपूर की सुबेदार में देखा गया था. नाना ने अपने फिल्मी करियर में कॉमेडी लेकर सीरीयस रोल तक किए हैं. नाना के साथ शाहरुख ने राजू बन गया जेंटलमैन (1992), शक्ति: द पावर (2002) और सलमान खान ने फिल्म खामोशी (1996) में काम किया था. सलमान खान एक्टर के निधन से शोक में हैं और उन्होंने आज अपने इवेंट कैंसल कर दिए हैं.