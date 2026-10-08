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राजकीय सम्मान के साथ होगा नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार, सलमान खान ने कैंसल किए इवेंट

हैदराबाद: इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर अब हमारे बीच नहीं रहे हैं. गुरुवार को एक्टर ने 75 साल की उम्र में आखिरी सांस ली. एक्टर को 8 अक्टूबर की रात को कार्डियक अटैक आया था. वहीं, एक्टर के निधन से पूरा देश सदमे में है. अब महाराष्ट्र के कल्चरल मिनिस्टर अशीष शेलार ने दिग्गज अभिनेत के निधन पर शोक व्यक्त किया है. मंत्री ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने एलान किया है कि नाना के भारतीय सिनेमा में उनके शानदार योगदान को देखते हुए राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा.

उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में लिखा है, मराठी नाटकों के साथ-साथ मराठी-हिंदी सिनेमा में अभिनेता नाना पाटेकर के शानदार योगदान को देखते हुए हमने उनके अंतिम संस्कार को पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ आयोजित करने का फैसला लिया है'. उन्होंने आगे कहा, नाना पाटेकर जी का निधन कला जगत के लिए एक गहरा दुख अनुभव है. येओला का गलियों से निकलकर उन्होंने अपनी प्रतिभा और लगन के बल पर मराठी रंगमंच, मराठी, हिंदी सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान बनाई. उनके निधन पर मेरी, महाराष्ट्र सरकार की और कल्चरल विभाग की ओर से सवेंदनाएं. फिलहाल इस बात की जानकारी अभी सामने नहीं आई है कि एक्टर का अंतिम संस्कार कब, कहां और कितने बजे होगा.

बता दें, नाना पाटेकर नाना ने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में 4 दशक से भी ज्यादा समय तक काम किया. उन्होंने हिंदी और मराठी सिनेमा को मिलाकर तकरीबन 80 फिल्मों में काम किया था. इस दौरान उन्होंने तीन बार नेशनल अवार्ड से नवाजा गया था. उन्हें फिल्म अग्नि साक्षी, परिंदा और क्रांतिवीर के लिए नेशनल अवार्ड मिला था. साल 2013 में भारत सरकार ने एक्टर को सिनेमा में उनके शानदार योगदान के लिए पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था.

नाना इस दुनिया को अलविदा कहने तक भी सिनेमा में एक्टिव थे. उन्हें मौजूदा साल में फिल्म ओ'रोमियो और अनिल कपूर की सुबेदार में देखा गया था. नाना ने अपने फिल्मी करियर में कॉमेडी लेकर सीरीयस रोल तक किए हैं. नाना के साथ शाहरुख ने राजू बन गया जेंटलमैन (1992), शक्ति: द पावर (2002) और सलमान खान ने फिल्म खामोशी (1996) में काम किया था. सलमान खान एक्टर के निधन से शोक में हैं और उन्होंने आज अपने इवेंट कैंसल कर दिए हैं.