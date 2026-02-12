ETV Bharat / entertainment

लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर सलमान खान के बहनोई?, रणवीर सिंह के बाद आयुष शर्मा को मिली धमकी

सलमान खान के बहनोई-एक्टर आयुष शर्मा को धमकी मिली है. इससे पहले बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह को एक धमकी भरा वॉइज मैसेज मिला था.

Salman Khan Aayush Sharma
सलमान खान-आयुष शर्मा (IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 12, 2026 at 1:52 PM IST

|

Updated : February 12, 2026 at 2:26 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के बहनोई और एक्टर आयुष शर्मा को एक धमकी भरा ईमेल मिला है. इसकी जानकारी मुंबई पुलिस ने बुधवार (11 फरवरी) को दी. यह धमकी एक्टर रणवीर सिंह को मिली धमकी के कुछ दिनों बाद आई है.

पुलिस ने बताया है कि बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के बहनोई आयुष शर्मा को एक धमकी भरा ईमेल मिला है. यह खबर एक्टर रणवीर सिंह को व्हाट्सअप पर धमकी मिलने के ठीक बाद आई है.

मुंबई पुलिस ने बताया कि मुंबई क्राइम ब्रांच ने कहा कि एक्टर आयुष शर्मा को प्रोटॉन मेल के ज़रिए एक धमकी भरा ईमेल मिला, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग से लिंक होने का दावा किया गया था, जबकि रणवीर सिंह को वीपीएन का इस्तेमाल करके एक धमकी भरा व्हाट्सअप वॉइस नोट भेजा गया था. पुलिस ने कहा कि दोनों मामलों में पहचान छिपाई गई थी.

एक अधिकारी ने बताया कि हालांकि कोई फॉर्मल शिकायत नहीं मिली है, लेकिन पुलिस ने आयुष शर्मा को मिले धमकी भरे ईमेल के मामले में जांच शुरू कर दी है. उन्होंने कहा कि क्राइम ब्रांच के अधिकारी यह वेरिफाई कर रहे हैं कि ईमेल असली था या किसी ने शरारत की थी. बता दें आयुष की शादी बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की बहन अर्पिता खान से हुई है. धमकी किस तरह की थी, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है.

आयुष से पहले रणवीर सिंह को धमकी मिली थी. 10 जनवरी को खबर आई कि रणवीर सिंह को व्हाट्सअप पर एक अनजान आदमी से वॉइस नोट के जरिए धमकी मिली थी. एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि पुलिस को शक है कि रणवीर को एक्सटॉर्शन के मकसद से दी गई धमकी के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य हो सकते हैं.

वहीं पिछले हफ्ते, एक अनजान शूटर ने मुंबई के जुहू इलाके में मशहूर फिल्ममेकर रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग की थी. जांच में पता चला कि रोहित के घर के बाहर पांच राउंड फायरिंग की थी. फायरिंग के लिए जो गाड़ी आई थी, उसे पुणे से मंगाई गई थी. यह गाड़ी जिस शख्स की थी, उसने इसे कुछ दिन पहले गिरफ्तार आरोपियों में से एक आदित्य गायकी को 30000 रुपये में बेच दिया था. बाद में, आदित्य गायकी और दूसरे आरोपी समर्थ पोमाजी ने गाड़ी को मुंबई के जुहू इलाके में पहले से तय जगह पर छोड़ दिया.

क्राइम ब्रांच के मुताबिक, गाड़ी खरीदने वाले और मुंबई पहुंचने वाले लोगों को नहीं पता कि शूटर कौन है, बाद में शुभम लोणकर ने ही शूटर को गाड़ी को वहीं से उठाने और फायरिंग करने का ऑर्डर दिया था. स्पेशल कोर्ट ने सभी पांचों आरोपियों को 17 फरवरी, 2026 तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है.

मुंबई क्राइम ब्रांच ने कोर्ट से 15 दिन की कस्टडी मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 15 दिन की कस्टडी नहीं दी और उसे 17 फरवरी, 2026 तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया. मुंबई क्राइम ब्रांच ने कहा कि अपराधी शुभम लोंकर मुंबई में आतंक फैलाना चाहता था और उसने गिरफ्तार आरोपियों से कहा था कि उसे मुंबई में कुछ बड़ा करना है. गिरफ्तार आरोपी एक ही ऐप के जरिए फरार आरोपी शुभम लोंकर के संपर्क में था और शुभम लोंकर ने गिरफ्तार आरोपियों में से एक के अकाउंट में 40,000 रुपये ट्रांसफर किए थे.

मुंबई क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी ने कोर्ट को बताया कि फरार आरोपी शुभम लोंकर ने अपने भाई प्रवीण लोंकर को तीन हथियार दिए थे और वह हथियार रोहित शेट्टी फायरिंग केस में गिरफ्तार आरोपियों को दिया गया था.

यह भी पढ़ें:

Last Updated : February 12, 2026 at 2:26 PM IST

TAGGED:

SALMAN KHAN
SALMAN KHAN BROTHER IN LAW
AAYUSH SHARMA THREAT
आयुष शर्मा को धमकी
SALMAN KHAN BROTHER IN LAW

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.