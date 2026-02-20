ETV Bharat / entertainment

सलमान खान के बहनोई आयुष शर्मा को स्वीडन से मिला है धमकी भरा ईमेल, एक्टर से की है हाई डिमांड

बहन अर्पिता और बहनोई आयुष के साथ सलमान खान ( IANS )

मुंबई: बॉलीवुड एक्टर और सलमान खान के बहनोई आयुष शर्मा को 12 फरवरी को एक धमकी भरा ईमेल मिला, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई. आज इस मामले में मुंबई पुलिस ने अपडेट साझा किया है. एक्सटॉर्शन वाले ईमेल में एक्टर से करोड़ों रुपये मांगे गए हैं. शुक्रवार,20 फरवरी को इस मामले पर मुंबई पुलिस ने अपडेट साझा करते हुए बताया, 'सलमान खान के बहनोई और बॉलीवुड एक्टर आयुष शर्मा को एक धमकी भरा ईमेल मिला है, जिसमें बिश्नोई गैंग से होने का दावा किया गया है और करोड़ों रुपये मांगे गए हैं.' पुलिस की जांच कहां तक पहुंची इसके बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा, 'जांच में पता चला कि मेल प्रोटॉन मेल से भेजा गया था और ऐसा लगता है कि यह स्वीडन से आया है. अधिकारियों ने स्वीडिश एजेंसियों से डिटेल्स मांगी हैं. क्राइम ब्रांच ने उनके मैनेजर का बयान दर्ज किया है. अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है.