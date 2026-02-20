ETV Bharat / entertainment

सलमान खान के बहनोई आयुष शर्मा को स्वीडन से मिला है धमकी भरा ईमेल, एक्टर से की है हाई डिमांड

कुछ दिन पहले सलमान खान के बहनोई-एक्टर आयुष शर्मा को धमकी मिला था. इस मामले में मुंबई पुलिस ने अपडेट दिया है.

Salman Khan brother in law Aayush Sharma
बहन अर्पिता और बहनोई आयुष के साथ सलमान खान (IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 20, 2026 at 3:54 PM IST

2 Min Read
मुंबई: बॉलीवुड एक्टर और सलमान खान के बहनोई आयुष शर्मा को 12 फरवरी को एक धमकी भरा ईमेल मिला, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई. आज इस मामले में मुंबई पुलिस ने अपडेट साझा किया है. एक्सटॉर्शन वाले ईमेल में एक्टर से करोड़ों रुपये मांगे गए हैं.

शुक्रवार,20 फरवरी को इस मामले पर मुंबई पुलिस ने अपडेट साझा करते हुए बताया, 'सलमान खान के बहनोई और बॉलीवुड एक्टर आयुष शर्मा को एक धमकी भरा ईमेल मिला है, जिसमें बिश्नोई गैंग से होने का दावा किया गया है और करोड़ों रुपये मांगे गए हैं.'

पुलिस की जांच कहां तक पहुंची इसके बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा, 'जांच में पता चला कि मेल प्रोटॉन मेल से भेजा गया था और ऐसा लगता है कि यह स्वीडन से आया है. अधिकारियों ने स्वीडिश एजेंसियों से डिटेल्स मांगी हैं. क्राइम ब्रांच ने उनके मैनेजर का बयान दर्ज किया है. अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है.

आयुष से पहले बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह को भी एक सेंडर ने टारगेट किया. इस मामले की जांच में पुलिस को पता चला कि रणवीर को धमकी देने वाला लॉरेंस बिश्नोई गैंग का करीब है, जिसने एक अमेरिकन नंबर से रणवीर के मैनेजर को वॉइज नोट भेजा था और 10 करोड़ रुपये की डिमांड की थी.

आईएएनएस के मुताबिक, अपनी जांच के दौरान, मुंबई क्राइम ब्रांच को पता चला कि बिश्नोई गैंग के एक करीबी, हैरी बॉक्सर ने रणवीर सिंह को धमकी देते हुए वॉइस नोट भेजा था और 10 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी थी.

शुरुआती जांच में, क्राइम ब्रांच ने कंफर्म किया कि रणवीर सिंह के मैनेजर के व्हाट्सअप पर मिले वॉइस नोट में हैरी बॉक्सर की आवाज थी. अधिकारी अभी मामले में और सबूत इकट्ठा कर रहे हैं. क्राइम ब्रांच के मुताबिक, यह वॉइस नोट फिल्ममेकर रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग की घटना के बाद भेजा गया था.

संपादक की पसंद

