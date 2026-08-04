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बिग बॉस 20 प्रोमो रिलीज: फैंस को सोच में डाल गए सलमान खान, बोले- जो करण अर्जुन में हुआ था, वो अब...'

आज बिग बॉस 20 के निर्माताओं ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर सलमान खान और घोड़े को दिखाते हुए एक नया प्रोमो शेयर किया.

Salman Khan Bigg Boss Season 20 Promo
बिग बॉस 20 प्रोमो रिलीज (Screen Grab)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 4, 2026 at 2:16 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान एक बार फिर अपने टीवी रियलिटी शो बिग बॉस से धमाका करने आ रहे हैं. आज 4 अगस्त को बिग बॉस सीजन 20 का टीजर जारी हो गया है. जियो-हॉटस्टार ने आज सोशल मीडिया पेज पर बिग बॉस 20 का टीजर रिलीज कर दिया है. बिग बॉस 20 शुरू होने में अब एक महीना बचा है और इससे पहले शो के टीजर ने धमाका मचा दिया है. सलमान खान ने टीजर में कुछ ऐसा बोला है, जिसे जानने के लिए सब बेताब है. प्रोमो में सलमान ने फैंस ऐसा ट्विस्ट दिया है कि लोग अब जानने की कोशिश में लगे हैं आखिर शो में ऐसा क्या होगा.

'करण-अर्जुन' से जुड़ा ट्विस्ट

आज बिग बॉस 20 के निर्माताओं ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर सलमान खान और घोड़े को दिखाते हुए एक नया प्रोमो शेयर किया. कैप्शन में लिखा है, 'एक से भले दो.. बिग बॉस 6 सितंबर से जियो हॉटस्टार और कलर्स टीवी पर शुरू हो रहा है'. इस वीडियो में सलमान खान काले रंग की पैंट, काली टी-शर्ट और बिना आस्तीन की काली जैकेट पहने दमदार एंट्री करते नजर आ रहे हैं. वीडियो में एक्टर घोड़े को अस्तबल से बाहर लाते हुए कहते हैं, 'जो करण अर्जुन में हुआ था, वो अब बिग बॉस में होगा'. थतास्टु'.

ट्विस्ट क्या है ?

बिग बॉस 20 के बारे में बात करते हुए सलमान खान ने कहा था, 'बिग बॉस का हर सीजन एक नया खेल, नए समीकरण और अनएक्सपेक्टेड मोड़ लेकर आता है. लेकिन इस सीजन में एक ऐसा रहस्य छिपा है, जो इसे पहले देखे गए किसी भी सीजन से अलग बनाता है. पहला संकेत पहले ही मिल चुका है, बस आपको इसे दो बार देखना होगा. टीजर तो बस शुरुआत है, और मैं दर्शकों के बिग बॉस हिंदी सीजन 20 शुरू होने पर सुरागों को जोड़ने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं'.

शाहरुख खान या कोई और?

बिग बॉस 20 का प्रोमो ऑनलाइन वायरल होते ही, नेटिजन्स सलमान और मेकर्स के 'करण अर्जुन' ट्विस्ट के पीछे के मकसद का अंदाजा लगाने में जुट गए हैं. कुछ फैंस का मानना ​​है कि शाहरुख खान रियलिटी शो में 'मातृभूमि' एक्टर सलमान खान के साथ नजर आएंगे, वहीं कुछ का अनुमान है कि यह शो के पुराने कंटेस्टेंट्स की वापसी (पुनर्जन्म) हो सकती है.

सलमान और शाहरुख खान की बात करें तो, दोनों ने पहली बार 1995 में आई पुनर्जन्म पर आधारित एक्शन ड्रामा फिल्म 'करण अर्जुन' में एक साथ काम किया था. इसके बाद, वे 'कुछ कुछ होता है' और 'हम तुम्हारे हैं सनम' में भी साथ नजर आए थे. तब से, उन्होंने एक-दूसरे की फिल्मों जैसे 'टाइगर 3', 'पठान', 'जीरो' और 'ट्यूबलाइट' में कैमियो किया है.

बिग बॉस 20 के बारे में

बिग बॉस 20 का प्रीमियर 6 सितंबर को जियो हॉटस्टार और कलर्स टीवी पर होगा. पिछले कुछ सीजन के उलट, इस साल सेट का डिजाइन फिल्म निर्माता ओमंग कुमार के बजाय आर्ट डायरेक्टर कंचन और रूपाली ने किया है. हालांकि अभी तक कंटेस्टेंट्स के नाम की लिस्ट सामने नहीं आई है, लेकिन माही विज, गीता बसरा, जन्नत जुबैर, फैसल शेख (मिस्टर फैसु), सुनील पाल, निया शर्मा, पर्ल वी पुरी और शोविक चक्रवर्ती जैसे सेलेब्स के नाम संभावित कंटेस्टेंट के तौर पर सामने आ रहे हैं.

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